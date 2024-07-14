Это просто бессмысленно! Ученые доказали, что прием мультивитаминов не имеет никакого значения для здоровья

Кажется, поливитамины предупреждают все болезни. Но так ли это? Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Без витаминов в современном мире не обойтись. Нехватка или тотальный дефицит одного или нескольких критичны для здоровья. Так, недавно ученые и врачи пришли к выводу, что людям старше 75 лет обязательно принимать витамин D постоянно, хотя бы в малых дозах. Он снижает риск смерти. Поливитамины же, кажется, панацея от всех болезней. И многие, например, осенью или весной бросаются их скупать, чтобы не подхватить тот или иной вирус. Но так ли полезны поливитамины, выяснил «Доктор Питер».

Ученые из Национального института здравоохранения США (NIH) провели масштабное исследование и выяснили, как влияет прием поливитаминов на продолжительность жизни. Результаты научного труда опубликованы в журнале JAMA Network Open.



Мультивитамины не продлевают жизнь

Ученые из Национального института здравоохранения США (NIH) объединили данные трех крупных исследований. В них участвовало более 390 тысяч взрослых здоровых людей. За ними наблюдали двадцать лет. Научные сотрудники анализировали, как прием поливитаминов влияет на смертность.

Национальный институт здравоохранения (NIH) входит в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США, является национальным агентством медицинских исследований.

Исследователи разделили участников эксперимента на три группы: не употреблявшие поливитамины, принимавшие время от времени и те, кто пьет ежедневно.

Вывод оказался неожиданным: ежедневный прием поливитаминов не способен продлить жизнь. Это никак не спасает от рака, болезней сердца или атеросклероза. Даже наоборот: риск смерти по любой причине у тех, кто принимал поливитамины, был немного выше, чем у тех, кто их не употреблял вовсе.

Этому может быть несколько причин, отмечают ученые. Возможно, чаще, чем «крепыши», покупают и пьют поливитамины люди с пошатнувшимся здоровьем.

— Важно пересмотреть привычки в питании, а не пить витамины, именно это может продлить жизнь, — написали ученые. — В регионах, где живут долгожители, едят много овощей, фруктов и бобовых. Например, исследование 2023 года показало, что переход на более здоровую пищу может добавить до 10 лет жизни.

Порой лучше налегать на фрукты, а не глотать пилюли Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Кому полезно

Ученые также отмечают, что прием определенных витаминов полезен людям с конкретными заболеваниями или в период беременности.

Бета-каротин, витамины С и Е и цинк замедляют прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна — заболевания глаз.

Мультивитамины могут помочь пациентам, перенесшим бариатрическую операцию.

Добавки фолиевой кислоты во время беременности могут помочь предотвратить серьезные врожденные дефекты.

Исследователи предупреждают, что иногда биодобавки и витамины могут быть вредными и даже опасными, если принимать их в чрезмерных дозах или вместе с другими препаратами. Так, бета-каротин повышает риск рака легких у курильщиков, витамин К может снизить эффективность препаратов, разжижающих кровь, а кальций и цинк ограничивают всасывание антибиотиков.

Всем ли нужен витамин D

Витамин D нужен не всем Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ранее мы разбирались с витамином D, который обрел популярность при ковиде, и пытались понять, всем ли нужно его пить.



Мировое эндокринологическое сообщество выпустило новые рекомендации по приему витамина D, они отличаются от тех, что были приняты в 2011 году. Тогда врачи решили, что необходимо назначать его прием при уровне 30 нг/мл и ниже.

Спустя 13 лет признали, что решение было принято на основании минимума данных и недостаточного количества исследований на эту тему. Принималась в расчет только оценка влияния витамина D на кости, не на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В итоге, как признали врачи, нормы по витамину D тогда были выведены исключительно на основании здоровья костной ткани.