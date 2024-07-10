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Здоровье инструкция От ангины, скарлатины, малярии и бронхита. Собираем аптечку в отпуск взрослым и детям

От ангины, скарлатины, малярии и бронхита. Собираем аптечку в отпуск взрослым и детям

Полезные советы медиков для тех, кто собрался в путешествие

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Врачи советуют собрать аптечку в отпуск, чтобы всегда быть готовым к неприятным сюрпризам

Сезон летних отпусков в самом разгаре, но не все поездки проходят гладко. Иногда на отдыхе здоровье начинает подводить. Чтобы подстраховаться от таких неприятностей, следует собрать аптечку в путешествие. Врачи рассказали нашим коллегам из E1.RU, какие заболевания могут появиться на отдыхе и чем их лечить.

Так, педиатр Ляйсан Ивлева обратила внимание, что комплектация аптечки зависит от возраста и количества детей, а также наличия у них хронических заболеваний. Если вы принимаете какие-то препараты на постоянной основе, их нужно взять с собой дополнительно к перечисленным лекарствам. А еще врач рекомендует купить детям солнцезащитные очки с UV-фильтром 4-й категории защиты и солнцезащитные костюмы — всё это можно найти на маркетплейсах.

Аптечка в отпуск для детей

Средства от солнца SPF 50.

Жаропонижающие:

  • 1–3 месяца — «Цефекон Д» (дозировка 50 мг);

  • с 3 месяцев до 3 лет — «Нурофен», «Панадол», «Цефекон Д» (дозировка 100 мг);

  • с 3 до 6 лет — «Ибуклин Юниор» (дозировка 100 + 125 мг);

  • c 6 лет — «Нурофен» (дозировка 200 мг).

Антигистаминные:

  • с 1 месяца — капли «Фенистил»;

  • с 6 месяцев — «Цетиризин» («Зиртек», «Зодак»), «Дезлоратадин» («Эриус», «Дезал», «Блогир»);

  • с 2 лет — «Левоцетиризин» («Ксизал», «Супрастинекс»), «Лоратадин».

При подозрении на кишечную инфекцию или отравление:

  • с 2 лет — «Смекта» («Неосмектин»);

  • «Регидрон», «РегидроВит», «Адиарин» (для восполнения водно-солевого обмена).

Сохраните эти картинки, чтобы не забыть взять важные лекарства в отпуск

ОРВИ:

  • солевые растворы — «Аква Марис», «ЛинАква», «Аквалор»;

  • сосудосуживающие капли/спрей — «Називин», «Називин Сенситив» (согласно возрасту);

  • антисептик для горла (с 3 лет) — «Гексорал», «Тантум Верде»;

  • при боле в ухе — «Отипакс», «Лоротокс» (можно грудным детям);

  • стеноз или обструкция: «Пульмикорт», «Беродуал».

Стеноз гортани — серьезное заболевание, характеризующееся частичным или полным перекрытием просвета гортани. Обструкция дыхательных путей — это нарушение их свободной проходимости.

От укачивания:

  • «Драмина» (с 3 лет).

Нарушение пищеварения:

  • «Тримедат», «Необутин» (с 3 лет в дозировке 100 мг).

Рана или ушиб:

  • перевязочный материал + антисептик «Бетадин» в виде раствора.

Укус насекомого:

  • с 1 месяца — гель «Фенистил»;

  • с 3 месяцев при выраженном отеке на укус — «Акридерм»/«Комфодерм»;

  • с 2 лет — «Псило-бальзам».

Также Ляйсан Ивлева рекомендовала сложить в аптечку антисептик для рук, влажные дезинфицирующие и сухие салфетки.

— Если ребенок состоит на диспансерном учете у узкого специалиста, проконсультируйтесь о необходимости нужных препаратов, — посоветовала педиатр. — Внимательно читайте инструкцию по применению к препаратам, учитывайте необходимые для возраста и веса дозировки. Если какой-то препарат приобретался по рецепту, не забудьте взять с собой сам бланк рецепта. Советую также оформить медицинскую страховку. И помните, что вы едете отдыхать, а не болеть.

Нередко в отпуске мы пробуем новые блюда, а потом страдаем от несварения

Аптечка в отпуск для взрослых

Анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением неотложной помощи детям, педиатр Алия Тугеева перечислила препараты, которые должны быть во взрослой аптечке во время отпуска.

Жаропонижающие

— Желательно взять в двух формах: таблетки / водорастворимые таблетки / порошок плюс свечи, чтобы в случае рвоты препарат можно было поставить ректально, — объяснила Алия Тугеева. — Жаропонижающие для взрослых могут быть в составе комплексных препаратов, например «Пентафлуцин», который содержит противоотечное средство, жаропонижающее, обезболивающее. К комбинированным препаратам также относятся «Антигриппин» и «ТераФлю».

Обезболивающие

— Если для детей в качестве обезболивающего мы можем использовать тот же ибупрофен или парацетамол, взрослым лучше взять спазмолитики или анальгетики, то есть обезболивающие препараты, которые они привыкли принимать, — рассказал врач.

А вот удобная напоминалка, что нужно взять в отпуск взрослым

Лекарства от хронических заболеваний


В этом пункте всё индивидуально. Например, пациент с гипертонией возьмет с собой лекарства, которые он пьет каждый день, а также средства экстренной помощи, которые ему прописал врач.

Антигистаминные


Врач советует брать препараты второго и выше поколения, например «Эриус», «Лоратадин», «Дезлоратадин», «Ломилан», «Зиртек». Препараты первого поколения клонят в сон, например всем известный «Супрастин».

Солнцезащитные средства SPF 50.

Средства первой помощи при ожоге

  • спрей или крем с пантенолом, бинт, лейкопластырь, антисептик (хлоргексидин или перекись для промывания раны).

Мази от суставных болей при растяжениях, ушибах:

  • «Траумель», «Вольтарен Эмульгель».

При расстройствах ЖКТ:

  • солевой раствор.

При отравлении, рвоте нужно пить сбалансированные солевые растворы, чтобы восстановить водно-солевой баланс в организме. Алия Тугеева привела в пример «Регидрон», «Гидровит», «Биогая ОРС».

Кишечный антисептик:

  • «Энтерофурил».

Сорбенты:

  • «Полисорб» / «Энтеродез» / «Энтеросгель» / активированный уголь / «Смекта».

Также прочитайте ценную инструкцию педиатра Ляйсан Ивлевой о том, что делать, если ребенок поймал ротавирус. А вот еще одно полезное руководство, в котором мы рассказали, как собраться в отпуск с детьми и ни о чем не переживать.

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