«Рыбу около 30 лет в рот не беру»: как сибиряки избавлялись от паразитов, которые съедают организм — истории читателей НГС

Заразиться описторхисами можно за одно употребление недожаренной, недоваренной или сушеной рыбы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Рост заражением описторхозом выявили в Сибири и в городах на Волге. Как отмечают специалисты, опасным паразитом можно заразиться всего за одно употребление недожаренной, недоваренной или сушеной рыбы. Червь способен жить в организме и пожирать его изнутри десятилетиями. Обнаружить же описторхисов и избавиться от них крайне тяжело. Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская рассказала о страшном заболевании, его симптомах. Сибиряки в комментариях под материалом рассказали свои истории борьбы с паразитом.



— Сдал на антитела к описторхам в 90-х, пролечился, но до сих пор анализ на антитела положительный. Рыбу около 30 лет в рот не беру, — отметил Гость.



— Я после лечения таблетками вдруг стала чувствовать какие-то запахи от воды, причем и из-под крана, и на улице во время дождя. Оказалась, что побочка. Это недели две продолжалось и очень нервировало, — поделилась читательница.



— Одной моей знакомой врач после плохих анализов сказала: научитесь с этим жить, — написал Гость.



— Нас всех, когда-нибудь сожрут черви. Даже тех, кого кремируют, все равно сожрут черви, но позже, когда пепел развеют, — отметил пользователь.

— У меня муж технолог по рыбной продукции. Никогда сам не солит дома рыбу и не покупает суши. Считает, что безопасная рыба только при промышленной обработке. Дома рыбу только жарим и варим уху, но, как Вы написали, тщательно провариваем и прожариваем, — написал Гость.



— Умейте правильно готовить рыбу. Мы не животные, чтобы есть сырое мясо. Положено тщательно прожаривать, месяц просаливать или промораживать особенно карповых, значит нужно делать, — отметил читатель.

