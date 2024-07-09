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Здоровье «Рыбу около 30 лет в рот не беру»: как сибиряки избавлялись от паразитов, которые съедают организм — истории читателей НГС

«Рыбу около 30 лет в рот не беру»: как сибиряки избавлялись от паразитов, которые съедают организм — истории читателей НГС

Эксперты отмечают рост заражений после употребления речной рыбы

4 463
41 комментарий
Заразиться описторхисами можно за одно употребление недожаренной, недоваренной или сушеной рыбы

Рост заражением описторхозом выявили в Сибири и в городах на Волге. Как отмечают специалисты, опасным паразитом можно заразиться всего за одно употребление недожаренной, недоваренной или сушеной рыбы. Червь способен жить в организме и пожирать его изнутри десятилетиями. Обнаружить же описторхисов и избавиться от них крайне тяжело. Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская рассказала о страшном заболевании, его симптомах. Сибиряки в комментариях под материалом рассказали свои истории борьбы с паразитом.

— Сдал на антитела к описторхам в 90-х, пролечился, но до сих пор анализ на антитела положительный. Рыбу около 30 лет в рот не беру, — отметил Гость.

— Я после лечения таблетками вдруг стала чувствовать какие-то запахи от воды, причем и из-под крана, и на улице во время дождя. Оказалась, что побочка. Это недели две продолжалось и очень нервировало, — поделилась читательница.

— Одной моей знакомой врач после плохих анализов сказала: научитесь с этим жить, — написал Гость.

— Нас всех, когда-нибудь сожрут черви. Даже тех, кого кремируют, все равно сожрут черви, но позже, когда пепел развеют, — отметил пользователь.

— У меня муж технолог по рыбной продукции. Никогда сам не солит дома рыбу и не покупает суши. Считает, что безопасная рыба только при промышленной обработке. Дома рыбу только жарим и варим уху, но, как Вы написали, тщательно провариваем и прожариваем, — написал Гость.

— Умейте правильно готовить рыбу. Мы не животные, чтобы есть сырое мясо. Положено тщательно прожаривать, месяц просаливать или промораживать особенно карповых, значит нужно делать, — отметил читатель.

Ранее врач назвала 5 продуктов, в которых больше всего паразитов.

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Комментарии
41
С левого берега
9 июля 2024, 12:13
На площади Маркса у выхода из метро стоят продают какую то рыбу из Оби, кто то покупает же...
17817167
9 июля 2024, 12:55
бедолага
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