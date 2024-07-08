«Для червей наше тело — конечная остановка»: профессор рассказал о жутких паразитах, сжирающих многих россиян

Увидеть описторхисов в сушеной вобле невозможно. Но они вполне могут там быть Источник: Алексей Волхонский











Опасный паразит описторхис подстерегает многих россиян. В основном тех, кто на Волге или в Сибири, или приехал туда погостить. Червь способен жить в организме и пожирать его изнутри десятилетиями. Впустить в себя незваного гостя, да не одного, а сразу с большим количеством товарищей, можно всего за одно употребление недожаренной, недоваренной или сушеной рыбы. Обнаружить же описторхисов и избавиться от них крайне тяжело. О страшном заболевании, его симптомах и защите от паразитических червей рассказала V1.RU заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская.

Заразиться описторхозом можно всего за минуту, и даже не заметишь этого — достаточно съесть недостаточно прожаренную рыбу, сушеную плотву или воблу. В основном именно в рыбе ждут окончательного хозяина — как источника пищи — невидимые глазу личинки описторхисов.

— Описторхоз — это заболевание, которое вызвано паразитическими червями. Их также называют кошачьей двуусткой, так как основным окончательным хозяином являются еще и кошки. Описторхисы очень маленькие, меньше миллиметра. Обитают в желчных протоках и могут жить в организме десятилетиями — до его смерти, — объясняет заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская.

Она рассказывает, что попадают паразиты в организм вместе с рыбой. Жизненный цикл этих существ подразумевает смену хозяина. Окончательным носителем как раз и являются люди. Также описторхисы живут в кошках и других рыбоядных животных.

В организме окончательного хозяина паразиты откладывают яйца, которые через кишечник с фекалиями попадают в окружающую среду, а потом в воду, где их заглатывают пресноводные моллюски. В организме моллюсков выводятся личинки, которые претерпевают определенные изменения, попадают в воду и проникают в рыб карповых пород. И все идет по большому кругу. Живут паразиты в мышечных тканях таких рыб, как карп, лещ, сазан, густера, линь, язь, карась, красноперка и других. Поедая термически плохо обработанную рыбу, человек заражается. При этом передача от человека к человеку в случае с описторхозом невозможна. Для этих червей наше тело своего рода конечная остановка. Яйца же, что они выделяют внутри нас, рассчитаны лишь на заражение мальков и моллюсков.

Где находятся природные очаги описторхоза?

Профессор Чернявская предупреждает о крайней опасности описторхоза Источник: Алексей Волхонский











По словам инфекциониста Чернявской, к природным очагам описторхоза относится, например, Волгоград:

— Тут достаточно большое количество заражений, и число таких случаев только растет. Для сравнения: если в 2023 году официально было выявлено 34, то в 2021 было всего 7. Ситуация намного хуже только в Сибири. Там в отдельных местах заражено около 60 процентов населения.

Обнаружить признаки описторхоза крайне непросто, так как он не обладает специфической симптоматикой.



— Заболевание протекает у всех по-разному. Все зависит от количества поселившихся в вас паразитов и от реакции на них. Может быть бессимптомное течение, а может быть симптоматика разной степени выраженности, — от легких форм до тяжелых, — рассказывает профессор, — В начале заболевания, через 3–4 недели после заражения, повышается температура, которая может быть 37–38 градусов и выше, появляется интоксикационный синдром в виде слабости и недомогания, боли в правом подреберье. Бывает расстройство стула, возможна желтуха.

По словам специалиста, хроническая форма заболевания по симптоматике не сильно отличается от острой. Разве что температура вряд ли будет держаться выше 37 градусов.

— Хронические симптомы зависят от места поражения. Если паразитами поражена печень, то можно наблюдать боли в правом подреберье и горечь во рту, — говорит Ольга Чернявская, — могут возникать симптомы гепатита. Также могут присутствовать высыпания, желтуха и субфебрилитет.

Последствия могут быть крайне тяжелыми

Обнаружить описторхисов в организме можно, но сложно Источник: Александр Ощепков / NGS/RU











Хроническая форма описторхоза, по словам Ольги Чернявской, может длиться долгими и долгими годами, медленно, но неуклонно уничтожая организм.



— Если не распознать вовремя острую форму описторхоза, которая длится до шести месяцев, заболевание переходит в хроническую форму, — рассказывает профессор Чернявская. — Человек может страдать годами, при этом симптоматика зависит от вовлечения органов в патологический процесс. Это может быть воспаление печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы.

Фармацевтическое уничтожение паразитов, по словам профессора, не гарантирует человеку окончательного выздоровления. Урон, который нанесен организму, может навсегда оставить след на здоровье.

— Для того чтобы диагностировать описторхоз, нужно сдать кал на яйца гельминтов. Можно также сдать кровь на антитела к описторхисам. Если процесс острый, то эффект от лечения получим достаточно быстро, — рассказывает профессор, — а вот если описторхоз хронический, то на быстрый результат лучше не рассчитывать. Проблема в том, что паразитов мы убьем, а нарушения, которые они вызвали, будут сохраняться, возможно, еще длительное время.



По словам профессора Чернявской, лучший способ защитить здоровье — не дать даже шанса паразитам оказаться внутри вас. Для этого нужно отказаться от рыбы, а если это невозможно, то необходимо ее тщательно проваривать и прожаривать.

