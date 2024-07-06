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Здоровье «Жены сами приводят мужей»: сколько стоит увеличение члена и почему мужчины решаются на такие операции

«Жены сами приводят мужей»: сколько стоит увеличение члена и почему мужчины решаются на такие операции

Врач рассказал о нюансах интимной пластики

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Врач объяснил, зачем мужчины увеличивают член

Уколы красоты делают не только девушки! Оказывается, долгие годы филлерами увеличивают и мужское достоинство. В половой орган вкалывают препараты на основе гиалуроновой кислоты, они похожи на те, что женщинам вводят в губы или скулы, но специально адаптированы для интимной зоны. Иногда, по словам специалистов, жены даже сами приводят мужей на повторную процедуру.

О том, как устроена интимная пластика у мужчин, рассказал врач-уролог, хирург екатеринбургского центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана Николай Задоя.

— Филлеры хороши тем, что рассасываются, но это и их минус, потому что часто пациентам хотелось бы подольше сохранить эффект. То, как долго продержится результат, сугубо индивидуально. У некоторых рассасываются через месяц, у кого-то эффект сохраняется до полутора лет. В среднем срок — полгода, — отметил врач. — При интимной пластике мы вводим филлер под кожу, но вводить нужно правильно, ведь гель может смещаться. Чтобы его правильно ввести, нужно сделать циркумцизию — обрезание крайней плоти. В ином случае вероятна миграция филлера в крайнюю плоть, и это будет дефект. Миграция может происходить и в лобковую область.

По словам эксперта, при первом утолщении потребуется большое количество филлера — 10–30 миллилитров, в зависимости от размера члена. Цена филлера составляет 80–90% всей стоимости процедуры.

— Однократное введение может стоить 250–300 тысяч рублей, но последующие будут обходиться гораздо дешевле, — пояснил хирург. — Вкалывать препарат можно и в головку полового члена (такая процедура даже более популярна). Тогда вводят 2–3 миллилитра филлера, большее количество может вызвать некроз. Через месяц-два можно будет добавить еще немного.

Достоинство интимных филлеров и в том, что если эффект не понравился, их можно вывести за несколько минут, а если объем оказался недостаточным — можно добавить. Восстановление после вмешательства проходит быстро. Через три-пять дней разрешают вернуться к половой жизни. Но в течение двух недель стоит воздержаться от бань, саун и бассейнов.

— Вместо геля можно использовать и собственный жир, сделать липофилинг (трансплантацию жировой ткани пациента из одной зоны в другую). Его забирают с разных участков и вводят под кожу полового органа. Это гораздо дешевле, чем филлеры, особенно если есть большой запас жировой клетчатки, — объяснил врач.

Почему мужчины решаются на интимную пластику и что еще нужно знать про эту деликатную процедуру — смотрите в коротком видео чуть выше.

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Комментарии
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6 июля 2024, 23:33
Дурдом - по иному и не скажешь, люди сошли с ума …
Гость
6 июля 2024, 23:40
Не понимаю зачем... Для каждой женщины найдётся свой мужчина
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