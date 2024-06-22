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Здоровье «Через 30 часов в глазах стало раздваиваться»: визажистке из-за ботулизма парализовало лицо

«Через 30 часов в глазах стало раздваиваться»: визажистке из-за ботулизма парализовало лицо

Девушка ведет блог из больницы и рассказывает о последствиях болезни

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— Та-дам! Сегодня у меня открыты оба глаза. У нас пятый день в больнице, — визажистка из Казани Александра Хавронина показала, с какими последствиями приходится сталкиваться человеку, заболевшему ботулизмом. Девушка стала одной из тех, кто заказал в службе доставки салат лобио, которым отравились жители нескольких регионов.

— Первые признаки — легкое головокружение — я почувствовала только через сутки, — рассказала Александра. — И ничего похожего на отравление. Через 30 часов в глазах стало раздваиваться.

Ботулизм поражает нервную систему, из-за болезни у Александры парализовало лицо, нарушена речь, затуманено зрение. На восстановление, по словам врачей, может потребоваться полгода.

Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России из-за фасоли. По данным Минздрава, госпитализированы больше 300 человек. СК возбудил уголовное дело, по всей стране изъято 172 тонны продуктов, которые могли содержать опасную бактерию. Суд арестовал повара компании — производителя фасоли «Савон-К».

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