«Через 30 часов в глазах стало раздваиваться»: визажистке из-за ботулизма парализовало лицо

Источник: Городские порталы

— Та-дам! Сегодня у меня открыты оба глаза. У нас пятый день в больнице, — визажистка из Казани Александра Хавронина показала, с какими последствиями приходится сталкиваться человеку, заболевшему ботулизмом. Девушка стала одной из тех, кто заказал в службе доставки салат лобио, которым отравились жители нескольких регионов.



— Первые признаки — легкое головокружение — я почувствовала только через сутки, — рассказала Александра. — И ничего похожего на отравление. Через 30 часов в глазах стало раздваиваться.



Ботулизм поражает нервную систему, из-за болезни у Александры парализовало лицо, нарушена речь, затуманено зрение. На восстановление, по словам врачей, может потребоваться полгода.

