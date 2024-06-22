«Через 30 часов в глазах стало раздваиваться»: визажистке из-за ботулизма парализовало лицо

— Та-дам! Сегодня у меня открыты оба глаза. У нас пятый день в больнице, — визажистка из Казани Александра Хавронина показала, с какими последствиями приходится сталкиваться человеку, заболевшему ботулизмом. Девушка стала одной из тех, кто заказал в службе доставки салат лобио, которым отравились жители нескольких регионов.
— Первые признаки — легкое головокружение — я почувствовала только через сутки, — рассказала Александра. — И ничего похожего на отравление. Через 30 часов в глазах стало раздваиваться.
Ботулизм поражает нервную систему, из-за болезни у Александры парализовало лицо, нарушена речь, затуманено зрение. На восстановление, по словам врачей, может потребоваться полгода.
Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России из-за фасоли. По данным Минздрава, госпитализированы больше 300 человек. СК возбудил уголовное дело, по всей стране изъято 172 тонны продуктов, которые могли содержать опасную бактерию. Суд арестовал повара компании — производителя фасоли «Савон-К».