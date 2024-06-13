«И врач хватается за голову»: как лечение у нутрициолога чуть не довело пациентку с диабетом до комы

Некоторые не особо разбираются в нутрициологии, но умеют делать себе рекламу, считают эксперт Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Каждый месяц сотни тысяч россиян ищут через интернет нутрициологов, хотя в стране даже нет профстандарта для таких специалистов. При этом в России работают 150–500 тысяч нутрициологов, чьи советы не только помогают правильно питаться, но порой и подрывают здоровье. Корреспондент 161.RU Ксения Сухоленко рассказывает историю 27-летней Ангелины, которой обращение в медцентр едва не стоило жизни.



Прописали план питания, опасный для здоровья

Когда 27-летней Ангелине стало плохо, она отправилась в ближайший к дому медцентр. Девушку встретила Наталья Алексеевна, которая представилась врачом и пригласила пациентку на консультацию. Пообещала, что сможет решить ее проблему и назначила анализы.



Как написано на сайте медцентра, он специализируется на похудении и оздоровлении. Клиника обещает пациентам «сияющий вид, стройное тело и гармонию в душе».



После консультации Ангелина просмотрела страницу Натальи Алексеевны на сайте клиники и выяснила, что медицинского образования у нее нет. Зато был диплом по специальности «Консультант-диетолог» Университета персонализированной диетологии и нутрициологии. А также куча сертификатов о дополнительном образовании, включая один от «Первой школы биохакинга». Кроме того, оказалось, что Наталья — член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью.



Такой сомнительный набор убедил Ангелину пройти консультацию стоимостью 5 тысяч рублей. Конкретную причину плохого самочувствия «врач» не определила, но курс лечения предложила: Ангелине назначили план питания, БАДы и курс капельниц на 50 тысяч рублей. Именно его, по словам Натальи Алексеевны, нужно было срочно пройти. Менее дорогостоящий аналог девушке не предложили.



— Капельницы я отказалась делать, так как у меня не было таких средств. Когда я сказала, что не рассчитывала на это, мне ответили «А почему вы раньше не сказали?». А меня кто-то вообще спрашивал? Нет, — рассказывает девушка.



На диете Ангелина продержалась около недели. Состояние резко ухудшилось, боли усилились.



— Диета была похожа на общие рекомендации и напоминала кето-диету. [Когда стало хуже], я писала нутрициологу. Она не дала почти никаких рекомендаций. Сказала, что это может быть из-за чего угодно, а с диетой проблем нет.



Самочувствие стало критическим, когда девушка начала чувствовать привкус ацетона во рту. Ангелине то состояние показалось схожим с тем, когда у неё проявился диабет первого типа. О заболевании нутрициолог знала. Ангелина предположила, что у нее кетоацидоз, и прекратила курс. Это затем подтвердил врач, к которому девушка обратилась из-за последствий диеты. Он объяснил, что такой рацион опасен для ее здоровья. Если бы Ангелина придерживалась советов нутрициолога Натальи, все могло бы закончиться кетоацидотической комой.



Кетоацидоз — вариант метаболического ацидоза, связанный с нарушением углеводного обмена и возникающий из-за дефицита инсулина. Последствием кетоацидоза может стать диабетическая кетоацидотическая кома.



Назначенные БАДы девушка не покупала — сомневалась в их эффективности. Приобрести препараты нутрициолог предлагала прямо в клинике.



— Мне сказали, что у меня паразиты по анализам. Я ездила к паразитологу в ЦГБ. Врач мне сказал, что паразитов нет, а тот анализ скорее говорит о воспалении в организме. У меня аллергический ринит и воспаленный кишечника.



Как сообщила Ангелина, на договоре с клиникой не было печати учреждения, инициалов и подписи нутрициолога. В случае осложнений организация не несла ответственности за состояние пациента. В клинике Ангелине ответили, что ей прописали не диету, а рекомендации по питанию, к которым та не прислушалась.



Чем могут заниматься нутрициологи без медобразования?

— На сегодняшний день нутрициология ограничивается только вопросами питания. То есть подкорректировать рацион: что-то добавить, что-то убавить. Весь вопрос сейчас в БАДах. Скажем так, среди специалистов много разногласий: БАДы не считаются лекарственными препаратами, это добавки к пище, и, по идее, нутрициологи могут их назначать, — пояснила в комментарии 161.RU кандидат медицинских наук Полина Игнатьева, совмещающая эндокринологию и нутрициологию. Мое мнение: даже БАДы должен назначать врач с медицинским образованием. [Если] передозируют жирорастворимые вещества, будет токсический эффект на печень.

Расшифровывать анализы и рекомендовать капельницы нутрициолог без медицинского образования не может. Несмотря на это, многие прописывают капельницы с железом. По мнению Игнатьевой, это врачебная манипуляция.



Может ли нутрициолог «лечить» пациентов, имеющих заболевания

Есть мнение, что нутрициологи помогают людям без заболеваний. Например, на сайте Института дополнительного медицинского образования имени Бородина говорится, что нутрициолог, в отличие от диетолога «не занимается лечением, его внимание направлено на условно здоровых людей». Но к нутрициологам обращаются не только здоровые люди.



— К нутрициологу не пойдет человек, который ведет здоровый образ жизни и хорошо питается. К нутрициологу пойдет человек, который хочет похудеть, у него ожирение — это уже заболевание. Человек, который хочет набрать вес, у него нехватка массы тела — это уже заболевание. Проблемы с щитовидной железой или ЖКТ, когда хотят наладить рацион, — объясняет Полина Игнатьева.



К нутрициологам идут в том числе те, кто хочет похудеть Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Получается так, что нутрициологи без медицинского образования корректируют рацион людям с хроническими заболеваниями. Хотя могут лишь учить здоровых людей правильно питаться. Встречи с нутрициологами, которые выходят за рамки своих компетенций, могут ударить по здоровью пациентов.



— Могу сказать по своей практике, что приходят пациенты после нутрициологов — и врач хватается за голову. Начинает разбираться либо с поражением печени, либо с гемохроматозом. Потому что перелили железа. Либо с витамином D выше ста, где токсический эффект, — говорит Игнатьева. — Сейчас есть такие ситуации, когда от неграмотных нутрициологов мы страдаем. Грамотный нутрициолог, конечно, на вес золота.



Подходящий план питания людям с хроническими заболеваниями проблематично составить нутрициологу, у которого нет медицинского образования. Часто, как и в ситуации Ангелины, нутрициологи рекомендуют снизить потребление углеводов. Но это может быть опасно для здоровья:



— Есть «модные» диеты. Раньше была модной диета Дюкана, сейчас на ее месте кето-диета. При диабете 1 типа она категорически противопоказана, потому что кетоз, которые возникает при такой диете, может сильно усугубить диабет. При диабете 1 типа колется инсулин, и, если нет углеводов, то есть риски гипогликемии. Врачи потом должны исправлять эти ошибки. Если нутрициолог назначит кето-диету пациенту с диабетом 1 типа, есть риск того, что он попадет в реанимацию с диабетическим кетоацидозом, — объясняет кандидат медицинских наук.



В Европе нутрициолог и врач работают «в тандеме». Врач расшифровывает анализы, назначает лекарства. А нутрициолог консультирует пациента по вопросам питания, что экономит врачу много времени. По мнению Полины Игнатьевой, такой подход правильный:



И если у нас будет так, это будет прекрасно! Полина Игнатьева, кандидат медицинских наук

Обучение нутрициологов

Получить высшее образование по направлению «Нутрициология» нельзя. А чтобы пройти курс допобразования или интенсив, даже не нужно быть врачом. Необязательно и посещать образовательное учреждение — многие курсы проходят онлайн. Цены за «корочку» нутрициолога варьируются от 9 до 90 тысяч рублей.



— Обучение платное, и естественно все сдают экзамены. Нет, скажем так, хороших экзаменов с комиссией, чтобы понять, готов человек или нет. Конечно, есть грамотные нутрициологи, которые не выходят за рамки своих компетенций, — объясняет Полина Игнатьева, имеющая сертификат нутрициолога в добавок к степени кандидата медицинских наук. — Но, к сожалению, мы не можем проконтролировать тот момент, что будут и другие. Кто-то не сильно разбирается в нутрициологии, но хорош в маркетинге. Себя разрекламировали, но образование у них недостойное.



Нутрициолог, к которому обратилась Ангелина, получила диплом в «Университете персонализированной диетологии и нутрициологии» (УПДН). Хотя учреждение и назвали университетом, зарегистрировано оно как «Международный центр дополнительного профессионального образования».

