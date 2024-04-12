Нейробилог назвал три напитка, которые делают из вас старуху

Нейробиолог советует пить кофе без кофеина Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Красивая, здоровая кожа — это не только результат правильного ухода, но и показатель нашего питания. К примеру, есть продукты, которые могут спровоцировать акне. Поэтому при проблемах с кожей лучше исключить из меню фастфуд, молочный шоколад, выпечку, спортивные смеси и коровье молоко, рассказывает «Доктор Питер».



Кроме того, стоит ограничить употребление некоторых напитков, которые могут привести к преждевременному старению кожи.



Сладкая газировка

Сладкая газировка содержит много рафинированного сахара и совсем не имеет клетчатки, которая бы задерживала усвоение сахара. В результате такие напитки резко повышают уровень глюкозы в крови. Это, в свою очередь, может усилить воспалительные процессы, которые являются одной из главных причин старения кожи.



Однако пить газировку с искусственными подсластителями эксперт также не советует.



— Диетическая газировка еще хуже, — говорит на своем канале нейробиолог Роберт Лав.



Так, недавнее исследование показало: люди, которые за неделю выпивают два и более литра подслащенных напитков, имеют на 20% выше риск фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма, при котором сердце бьется очень быстро и нерегулярно). Такая патология увеличивает вероятность развития инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений.



Кофе

С одной стороны, кофе полезен для мозга и кишечника. Он влияет на состав микробиоты, благодаря чему способен снизить риск рака кишечника.



В составе кофе есть полифенолы — полезные вещества, которые работают как антиоксиданты, обладают противовоспалительными свойствами и помогают защищать от диабета, болезней сердца и сосудов, а также от ожирения.



С другой стороны, кофеин является мочегонным средством.



— Это означает, что кофе вызывает обезвоживание, из-за чего ваша кожа выглядит старше, — говорит Роберт Лав.

Чтобы этот напиток приносил только пользу и даже омолаживал, эксперт рекомендует пить органический кофе без кофеина. Этот напиток также содержит полифенолы и при этом не нарушает водный баланс в организме.



Если же вы не признаете кофе без кофеина, следите за тем, чтобы выпивать достаточное количество воды.



Алкоголь

— Алкоголь старит вашу кожу. В первую очередь это происходит за счет обезвоживания, — говорит Роберт Лав. — Кроме того, алкоголь старит мозг и весь организм. Он вреден для кишечника и печени, он нарушает ваш сон, и все это отражается на состоянии кожи и всего тела.



Изменения, которые произойдут в организме, если не пить алкоголь месяц

Даже если человек хотя бы в течение месяца будет воздерживаться от спиртного, разницу до и после точно заметит, уверены врачи. Какие изменения произойдут с вашим самочувствием, если вы проведете 30 дней без алкоголя?



Улучшится состояние здоровья печени

Если вы любитель спиртного, пьете умеренно или даже злоупотребляете, то риск развития заболеваний печени у вас резко возрастает. Клетки органа-фильтра из-за постоянной нагрузки страдают, ведь печени приходится трудиться с усиленным рвением. Употребление спиртного в 90–100% приводит к накоплению жира в тканях органа, это и провоцирует развитие жировой болезни печени.



Если откажетесь от алкоголя хотя бы на месяц, облегчите состояние одного из важнейших органов.



Вы станете лучше спать

Многие даже не подозревают, как алкоголь мешает качественному сну. Это миф, что вечернее пиво или бокал вина полезны. Да, уснете вы быстрее и проще — провалитесь в фазу медленного сна, а вот фаза быстрого сна будет нарушена. В итоге организм не отдохнет и не получит достаточного количества энергии.



Поэтому, как только алкоголь будет исключен из вашего рациона, цикл сна начнет восстанавливаться, вы станете легко вставать по утрам, а в течение дня долго будете ощущать прилив сил.



Вы снизите вес

Алкоголь пробуждает аппетит, поэтому обойтись без закусок, когда в организм попадает бокал-другой спиртного, практически невозможно. А еще спиртное замедляет метаболизм: печени приходится усваивать не только полученные «градусы», но и добавленные к ним калории.



Как только вы откажетесь от спиртного, тяга съесть что-то вкусное после ужина с алкоголем резко снизится, приятный эффект от новой привычки уже через пару недель будет заметен на весах.

