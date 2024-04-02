Витамины С, U и железо: что нужно есть, чтобы похудеть и избежать весеннего авитаминоза. Советы врача-эндокринолога

Квашеная капуста заменит вам все ваши БАДы Источник: Артем Ленц / NGS24.RU, Полина Бородкина / NGS24.RU











Сейчас как раз тот период, когда наш организм остро нуждается в витаминах. И тут на помощь приходит квашеная капуста — прекрасная альтернатива поливитаминам, витаминно-минеральным комплексам и антиоксидантам. Наши коллеги из NGS24.RU узнали у врача-эндокринолога о пользе и вреде квашеной капусты, а шеф-повар поделился с ними личным рецептом ее приготовления.

БАДы, прочь! Капусте дорогу

Квашеную капусту по праву можно назвать серьезным конкурентом биологически активным добавкам, к пользе которых есть вопросы. Ранее врач-эндокринолог Красноярской краевой клинической больницы Татьяна Коновалова в разговоре с корреспондентом NGS24.RU поясняла, что действие имеют только фармакологические препараты, которые можно получить по выписанным врачом рецептам. Всё остальное, с ее слов, просто «красиво продается».

Квашеная капуста — это диетический продукт, богатый минералами и витаминами. По данным краевого Роспотребнадзора, в одной чашке (100 г) содержится: калории — 19 ккал, белки — 1,8 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 4,4 г, пищевые волокна — 2,2 г. Квашеная капуста богата витамином С, витамином А, кальцием, марганцем и калием. Она подавляет размножение вредных микроорганизмов в кишечнике, ускоряет усвоение пищевых веществ, ускоряет выведение токсинов, снижает уровень «плохого» холестерина и укрепляет иммунитет. Она полезна и тем, кто хочет сбросить лишний вес.

Не даем углеводам стать жиром

Простая квашеная капуста помогает в похудении. В ней содержится тартроновая кислота, которая блокирует переход углеводов в жир, поэтому для сладкоежек и любителей мучного квашеная капуста станет отличным помощником в борьбе с лишними килограммами. Но тут всё индивидуально, пояснила красноярский нутрициолог Анна Мещерякова.

— 100% гарантии нет, но, возможно, кто-то и сбросит килограммы за счет нормализации флоры кишечника. Объемы при этом не меняются, — считает нутрициолог.

Анна рекомендует съедать до 200 граммов квашеной капусты в день. Желательно этот объем разделить на 2–3 приема пищи.

— Хорошо ее приправить еще правильным сыродавленным маслом с хорошим содержанием Omega-3 и Omega-9 — оливковым, кунжутным, маслом авокадо, конопляным, кедровым, горчичным и другим, — советует нутрициолог.

Если вы не преследуете цель похудеть, то употребление квашеной капусты в пищу принесет много другой пользы для вашего организма.

Квашеную капустку в классическом исполнении ничто не переплюнет Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Польза квашеной капусты

Полезна для пищеварения

Квашеная капуста полезна для кишечника и улучшает общее состояние его микрофлоры, рассказала NGS24.RU врач-эндокринолог Красноярской краевой клинической больницы Татьяна Коновалова.



— Бактерии, с помощью которых происходит ферментация капусты, называются пробиотиками. Такие же бактерии есть и в нашем кишечнике, и они играют роль первой линии защиты от токсинов, воспаления и вредных микроорганизмов, — пояснила врач-эндокринолог.



Источник витамина С

Витамин C очень важен для иммунитета и многих органов нашего организма. Он участвует в выработке лейкоцитов, стимулирует регенерацию клеток и способствует образованию коллагена, необходимого для упругости кожи и многих других тканей, отметила Татьяна Коновалова.



Источник витамина U

Витамин U является противоязвенным фактором и очищает организм от токсических веществ, уточнила наш эксперт.



— Квашеная капуста — это средство для профилактики заболеваний кишечника. В ней есть витамин U. В 100 граммах квашеной капусты содержится около 120 микрограммов этого витамина. Он препятствует образованию язв на стенках пищеварительной системы, — продолжает перечислять плюсы русского суперфуда врач-эндокринолог.

Источник железа

Железо — еще один важный элемент для нашего организма. Оно необходимо для производства крови и обмена веществ. Дефицит железа ухудшает иммунитет и приводит к упадку сил, сказала врач-эндокринолог.



Снижает холестерин

— Капуста как губка впитывает вредные вещества и выводит их из нашего организма. Тем самым снижает уровень холестерина, — пояснила Татьяна Коновалова.



Но перебарщивать с квашеной капустой не стоит: чревато последствиями.

Вред квашеной капусты

С особой осторожностью квашеную капусту нужно есть людям с проблемами ЖКТ, отметила Татьяна Коновалова.

— Все овощи, в том числе квашеная капуста, усиливают перистальтику кишечника. Если у людей были операции на желудочно-кишечном тракте или спаечная болезнь, то здесь дозы должны быть меньше, также требуется тщательное пережевывание в ротовой полости, — пояснила врач-эндокринолог.

Как приготовить квашеную капусту: советы шеф-повара

Личным рецептом маринованной капусты с морковью и свеклой с читателями NGS24.RU поделился шеф-повар ресторана RASPUTIN Александр Каберков.

Ингредиенты:

вода — один литр;

капуста — один вилок весом 1,5–2 килограмма;

морковь — 300 граммов;

свекла — одна штука;

растительное масло — 70 граммов;

поваренная соль — 50 граммов;

сахар — 250 граммов;

пищевая уксусная кислота 40% — 40 граммов;

перец-горошек;

лавровый лист.

Рецепт: