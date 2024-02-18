«Как можно додуматься это смешивать?» Врач рассказал, что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе

Зимой многие любят согреваться, добавляя в крепкий кофе не менее крепкий алкоголь: коньяк, ликер, виски, ром. Рецептов приготовления подобных коктейлей существует множество.
Есть мнение, что кофе с коньяком или виски еще и полезен для здоровья: он придает сил, наполняет энергией, избавляет от головной боли и поднимает настроение. Но как на самом деле такой напиток влияет на наш организм? — задаются вопросом наши коллеги из «Доктора Питера». Отвечает эксперт.
Александр Умнов — преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач.
«Хуже только водка с энергетиком»
— Сколько живешь, столько будешь удивляться, — признается врач, преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. — Как можно додуматься смешивать два таких сильных напитка — кофе и алкоголь? Хуже этого только смесь энергетика с водкой. Ведь и кофе, и спиртное по отдельности меняют частоту сердечных сокращений, а в совокупности возрастает риск развития мерцательной аритмии, сердечно-сосудистой недостаточности, блокад, экстрасистолий.
Совместное действие кофеина и этанола приводит к мощному спазму сосудов, уточняет врач.
— Сочетание кофе и алкоголя вызывает спазм и на порядок увеличивает риск таких сердечно-сосудистых осложнений, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт головного мозга, продолжает Александр Умнов. — Кроме того, сужение сосудов приводит к гипертонии.
Также после бокала кофе со спиртным может ухудшаться кровоснабжение во всем организме. В частности, из-за спазма артериол и капилляров почек возрастает риск развития почечной недостаточности, уточняет эксперт.
Такой разный эффект
Есть и другие последствия употребления кофе с коньяком или другими горячительными напитками.
— Надо понимать, что алкоголь угнетает центральную нервную систему, а кофеин, наоборот, стимулирует ее, из-за чего возрастает риск развития психозов и неврозов, — считает врач. — Как следствие — ухудшается сон, нарушается ориентация в пространстве.
Кроме того, после употребления подобных коктейлей резко усиливается риск развития похмелья. Также подобное «комбо» увеличивает шансы появления язв желудка, предупреждает медик.
Не налегай на кофе: будет хуже
Немало людей считают, что кофе — отличное средство против похмелья: мол, чашка кофе взбодрит и приведет в чувство. Но это не так. Ранее мы рассказывали, что кофе при похмелье не лучший выбор. Прежде всего, большое количество кофеина может вызвать раздражение желудка и усиление тошноты. Помимо этого, кофе обладает мочегонным эффектом, а после бурных возлияний тело и так страдает от обезвоживания и токсикоза.
Поэтому утром лучше пить воду, и побольше. Чашечку кофе, желательно с молоком и сахаром, стоит выпить попозже, когда вам станет полегче. Причем затем нужно выпить еще пару стаканов воды. Заменить кофе можно и более полезными напитками — какао, травяным чаем или обычным с имбирем и лимоном.