«Как можно додуматься это смешивать?» Врач рассказал, что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе

Не налегай на кофе: будет хуже

Немало людей считают, что кофе — отличное средство против похмелья: мол, чашка кофе взбодрит и приведет в чувство. Но это не так. Ранее мы рассказывали, что кофе при похмелье не лучший выбор. Прежде всего, большое количество кофеина может вызвать раздражение желудка и усиление тошноты. Помимо этого, кофе обладает мочегонным эффектом, а после бурных возлияний тело и так страдает от обезвоживания и токсикоза.

