На лице написано: как по одному виду понять, что перед вами — алкоголик

Первое, что выдает любителя выпить, — состояние его кожи. Всё дело в том, что спиртное обезвоживает организм, рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева.

— Этиловый спирт вызывает мочегонный эффект и способствует потере жидкости. В результате кожа становится сухой, дряблой и тусклой, формируются морщины, — отмечает Александра Филева.

Александра Филева — врач-дерматовенеролог, косметолог, организатор здравоохранения, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». В 2012 году окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». В 2015 году прошла профессиональную переподготовку по специальности «косметология», в 2016 году — профессиональную переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Имеет многолетний клинический опыт работы во взрослой и детской дерматологии.

Скажется злоупотребление алкоголем и на состоянии волос: как рассказала врач-нарколог Марина Калюжная, волосы пьющего человека сильно выпадают и теряют цвет.



— Спирт — яд и растворитель, разрушающий клетки, сбивающий механизмы обмена веществ, вымывающий полезные нутриенты из организма. Кровоснабжение волосяных луковиц также страдает, поэтому они не получают достаточно питания, становятся тусклыми и выпадают, — заявила Марина Калюжная.



Марина Калюжная, врач-нарколог, главный врач медицинского стационара «Гармония». Окончила Читинскую медицинскую академию в 2009 году, прошла интернатуру по психиатрии, а также специализацию по наркологии.

