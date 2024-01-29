«Хочется начать жить заново»: офицер не может уволиться из спецназа после 30 лет службы — он теряет слух и ждет операцию

Неизвестно, какой бы вышел из Василия агроном, а как спецназовец он командование полностью устраивал. Крепкий парень с категорией годности «А» служил не за страх, не за деньги (какие уж деньги в середине 90-х), а за совесть.



— Пайковые нам в то время не платили [иногда] более полугода. Но мы любили Родину, служили без вот этих больших зарплат, — улыбается он. — Тогда было человеческое отношение: и люди служили [как следует], и командиры. Замечали подчиненных, поощряли их. Командиры были для нас примером, мы подражали им и таким же примером пытались быть для своих бойцов. […] Раньше как будто народ был более душевный, а где-то после 2012 — 2013 года начались изменения. Стало заметно, что люди идут [служить] не за идею, а за зарплату.

