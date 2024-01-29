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Истории

«Хочется начать жить заново»: офицер не может уволиться из спецназа после 30 лет службы — он теряет слух и ждет операцию

В поисках справедливости Василий Т. дошел до главы войск Национальной гвардии

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Майор Росгвардии отдал родине почти 30 лет и оставил здоровье на службе, но уволиться в запас не может

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Почти 30 лет новосибирец Василий Т. (его полное имя известно редакции, но не называется в соответствии с законодательством) отдал военной службе. В 1994 году он ушел в армию, и на гражданку больше не вернулся. Сначала устроился на службу во внутренние войска МВД, затем — оказался в Росгвардии. В общей сложности спецназовец побывал в 20 командировках от Северного Кавказа до Украины, практически всю жизнь провел в строю, но когда захотел уволиться в запас, столкнулся с невозможностью это сделать. По словам Василия, ему предлагают уволиться в связи с неисполнением контракта, хотя такое основание в период СВО не предусмотрено. НГС выслушал исповедь офицера, который под конец карьеры вынужден ходить по гражданским клиникам и просить разрешения выхода на пенсию у самого директора Росгвардии.

От сельского хозяйства до спецназа

— Когда-то в молодости я хотел остаться в сельском хозяйстве. Выучиться на агронома, — говорит майор войск национальной гвардии, ветеран военной службы Василий Т. и, не вздыхая по поводу службы длиной в 29 лет, объясняет. — Жизнь так повернулась.

Начало его истории похоже на добротный советский роман 70-х годов: здоровый деревенский парень из хорошей многодетной семьи после школы поступил в аграрный университет, а когда вышла на инвалидность мать, без колебаний перешел с очного отделения на заочное. Пришла пора идти в военкомат — не сбежал, пошел служить. И, надев форму, неожиданно обнаружил себя на своем месте.

— Принял решение уйти на контракт, был сержантом, потом прапорщиком, потом стал офицером и постепенно до майора дослужился, — обстоятельно перечисляет офицер. — Служил я всю жизнь во внутренних войсках. Сначала, в 1995 году, это был оперативный полк, сейчас его переделали в отряд специального назначения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев / NGS.ru

Неизвестно, какой бы вышел из Василия агроном, а как спецназовец он командование полностью устраивал. Крепкий парень с категорией годности «А» служил не за страх, не за деньги (какие уж деньги в середине 90-х), а за совесть.

— Пайковые нам в то время не платили [иногда] более полугода. Но мы любили Родину, служили без вот этих больших зарплат, — улыбается он. — Тогда было человеческое отношение: и люди служили [как следует], и командиры. Замечали подчиненных, поощряли их. Командиры были для нас примером, мы подражали им и таким же примером пытались быть для своих бойцов. […] Раньше как будто народ был более душевный, а где-то после 2012 — 2013 года начались изменения. Стало заметно, что люди идут [служить] не за идею, а за зарплату.

Про отношение к военнослужащим в 2023-м году говорит без улыбки: если продолжать сравнивать его судьбу с художественным произведением, в какой-то момент он оказался героем психологической драмы, причем до финала еще далеко.

От «А» до «В»

Службе во внутренних войсках майор отдал 29 лет и 7 месяцев — и это только календарный стаж. Если считать льготный, то выйдет около 40 лет. За годы службы награжден ведомственными и федеральными медалями, побывал в двух десятках командировок в зоны боевых действий (20-й, юбилейной, как раз стало начало СВО). Дважды, говорит офицер, к очередному званию его представляли раньше времени: не по выслуге лет, а за заслуги.

А еще офицер отдал Родине свое здоровье. Василий говорит, что и сам понимает, что он — давно не 18-летний мальчик, которому когда-то в Мошковском райвоенкомате поставили категорию годности «А», но все же на 48-м году жизни не хочет ощущать себя развалиной.

— У меня астма средней степени тяжести, если, например, на улице ударит мороз, я начну задыхаться, — перечисляет он. — Хожу, как старик, меня супруга обогнать может. На обоих коленях у меня старые травмы мениска, одно прооперировали сейчас, потом вторая операция будет. Ноги как будто горят — это полинейропатия, какие-то нервные окончания в пояснице повреждены.

— На одно ухо падает слух, в областной больнице мне сказали, что год-два, и придется ставить слуховой аппарат. Я уверен, что состояние здоровья не позволяет выполнение служебно-боевых задач.

В начале июня 2022 года Василий вернулся в Новосибирск из командировки в зону спецоперации, и по большому счету с тех пор не служит, а лечится. Сначала в ведомственной поликлинике ГУ МВД, затем в госпитале. В январе 2024 года ему сделали операцию на колене в НИИТО, и сейчас он проходит реабилитацию. После настанет пора нового хирургического вмешательства.

— С августа 2023 года и по сегодняшний день я практически ни одного дня не работал, с больничного на больничный. Да практически с лета 2022 года... ВВК проходила 5 месяцев, мне поставили категорию годности «В», ограниченно годен, но ее надо еще подтверждать. Я хочу просто вылечиться и уволиться в запас по состоянию здоровья, — говорит Василий.

Увы, как раз с этим у росгвардейца возникли проблемы, которые он связывает с конфликтной ситуацией, возникшей во время его служебной командировки на территорию Украины. По итогу офицер написал два рапорта на увольнение, первый из которых его командир, по словам офицера, порвал, а второй вроде как был подписан. Но вернулся в Новосибирск Василий все еще в погонах.

Сейчас командир, по словам Василия, принуждает его, чтобы он уволился не по состоянию здоровья, а по несоблюдению контракта.

— Мол, не ходи на службу, я тебя уволю, — рассуждает офицер.

Такой вариант Василий счел для себя неприемлемым: во-первых, предложение попахивает дезертирством, и возможно, уголовной ответственностью, во-вторых, он потеряет положенные при увольнении выплаты — восемь, а то и десять окладов. И наконец, офицеру просто обидно и горько: пока он честно служил Родине, его личная жизнь проходила мимо.

— Пока я был в командировках, умерли мои родители. Сначала отец, а потом, через год, но в тот же день, мама. Я не помню, как мой сын начал ходить, не знаю, какое он сказал первое слово. Вернулся домой, а он уже разговаривает. — перечисляет ветеран. — В первый класс сына тоже не смог отвести в связи с командировками и службой… И вот после этого всего такое отношение.

За почти 30 лет службы Василия не раз награждали. За что именно он получил медали находится под грифом секретно

За почти 30 лет службы Василия не раз награждали. За что именно он получил медали находится под грифом секретно

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В списке претензий военнослужащего не только несправедливые, как он считает, взыскания, которые он даже не смог обжаловать, но и то, что значительную часть обследований и лечения ему приходится проходить в гражданских клиниках, за собственный счет.

Даже операцию на колене ему сделали только после обращения к главе новосибирской Росгвардии — спустя полтора года после возвращения с фронта. Уже необходимый в ходе реабилитации укол гиалуроновой кислоты в сустав придется делать за свой счет — за 25 тысяч рублей.

— Я потратил порядка 100 тысяч рублей, зарплата у меня в районе 115..., — говорит он, — супруга уже говорит мне: давай, увольняйся как угодно, но ведь если пенсия 70 тысяч, а 30, 40 из них тратить на лечение… Большое разочарование, если честно. Я не видел семью, не уделял внимания близким, и в итоге сам оказался не нужен. Хочется начать жизнь заново и поменять профессию.

В надежде на справедливость Василий Т. обратился к командующему войсками национальной гвардии Виктору Золотову. НГС также направил запрос директору службы, чтобы узнать, имеет ли военнослужащий с 29 годами календарной службы, прогрессирующей глухотой и астмой право уволиться в запас по состоянию здоровья, или он все еще может служить в отряде специального назначения, однако на момент публикации ответов не получил. Позиция ведомства будет опубликована после получения ответа на запрос.

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