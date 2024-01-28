Сходите до аптеки: в новосибирской скорой объяснили, почему оперативно не приедут на температуру под 40 градусов

В скорой помощи Новосибирска объяснили, почему к сибирячке с температурой под 40 градусов около 7 часов пришлось ждать помощи. Такие вызовы относят к «неотложным».
В скорой отметили, что вызовы с неосложненным повышением температуры без угрозы для жизни — неотложные. Только для категории вызовов «экстренные» есть прописанная норма по времени прибытия — до 20 минут. Для неотложных она не установлена.
Если нет потери сознания, проблем с дыханием, при ОРВИ и гриппе вызов передадут в поликлинику. В ночное время скорая все же приедет, но только после того, как обслужит экстренные вызовы.
В учреждении подчеркнули, что высокая температура — нормальная реакция организма.
— В организме вырабатывается эндогенный интерферон — защитник, который борется с вирусами и бактериями, поэтому не рекомендуется снижать температуру до 38,5 градусов. Для облегчения состояния разумно применять методы физического охлаждения — раздеть, обтереть водой комнатной температуры, дать попить, — говорится в ответе службы скорой.
Самостоятельный прием жаропонижающих безопасен при соблюдении инструкции, заверили в учреждении.
— Сегодня в городе Новосибирске развита обширная сеть аптек, работающих, в том числе и в круглосуточном режиме, имеющих в ассортименте разнообразные жаропонижающие средства, — добавили на скорой.
Ранее мы разобрались с медицинским юристом, когда скорая должна приезжать за 20 минут и что делать, если смерть совсем близко, а медики не едут.