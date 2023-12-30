freedom
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 89.69
eur 99.19
Тема дняВ НСО придет похолодание до -23 градусов
Все новости
Все новости

Врачи рассказали, чем опасны мандарины на столе в Новый год

Эксперты утверждают, что оранжевый деликатес может отправить вас в кабинет к врачу. Почему?

589

На прилавках можно встретить несколько сортов мандаринов. Но все ли они безопасны?

Поделиться

Яркие, оранжевые и ароматные мандарины уже давно являются обязательнейшим символом новогоднего стола. Но именно они, по мнению врачей, могут с легкостью переместить с праздника к белой машине с красной полосой на борту, а то и в кабинеты поликлиник и больниц. Подробности — в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.

Какой может быть новогодний стол без мандаринов?

Какой может быть новогодний стол без мандаринов?

Поделиться

Почему мандарины опасны?

По словам гастроэнтеролога, диетолога, доцента кафедры педиатрии и неонатологии института НМФО ВолгГМУ Альбины Давыдовой, переизбыток мандаринов в организме в лучшем случае закончится жестокой изжогой или болями в желудке.

Врачи советуют съедать до пяти мандаринов в день

Врачи советуют съедать до пяти мандаринов в день

Поделиться

— Нет четко прописанной нормы, сколько можно съесть мандаринов в день, — говорит Альбина Давыдова. — Цитрусовые являются достаточно серьезными раздражителями для слизистой оболочки пищеварительного тракта, особенно верхних его отделов. Если у ребенка или у взрослого хотя бы эпизодически появляются изжога, боль в животе, неприятный вкус во рту, то употребление мандаринов нужно свести к минимуму. Норма для таких людей — 2–3 мандарина в день. Есть их нужно обязательно после основных приемов пищи. Ни в коем случае не на голодный желудок. Мандарины, как любой цитрусовый фрукт, являются очень серьезным аллергеном. Если у человека есть предрасположенность к аллергии, то у него могут появиться аллергический ринит, дерматит, сыпь, зуд и покраснения. В этом случае перед тем, как съесть первый мандарин, нужно обязательно советоваться с аллергологом.

К особой бдительности призывает врач и тех, кто в новогоднюю ночь возжелает закусить мандарином шампанское или другие алкогольные напитки. По словам гастроэнтеролога, такому «подарку» ваш желудок точно не обрадуется.

Если хотите, чтобы желудок сказал вам спасибо, то от мандаринов в сочетании с игристым придется отказаться

Если хотите, чтобы желудок сказал вам спасибо, то от мандаринов в сочетании с игристым придется отказаться

Поделиться

— Сочетание двух раздражителей — алкоголя и мандаринов — не самый хороший подарок для желудка в новогоднюю ночь, — говорит Альбина Давыдова. — Но если бокал шампанского и тарелка мандаринов идут после основного приема пищи, то это не критично. Закусывать любой алкоголь мандаринами — не самое удачное решение, особенно если речь идет об игристых и шампанских винах, потому что у них достаточно высокая кислотность и наличие газа.

В чем польза?

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко рассказал, что мандарины могут даже принести организму пользу, а не только вред.

По словам продавцов, самые сладкие мандарины — из ЮАР

По словам продавцов, самые сладкие мандарины — из ЮАР

Поделиться

— Фрукты — это клетчатка, которая необходима организму для нормальной работы кишечника, — рассказывает Михаил Стаценко. — В мандаринах содержится витамин С, который нужен нам зимой, потому что это иммунитет от вирусов и бактерий. Это не только витамины, но и микроэлементы: калий, магний, кальций. Мандарины обладают общеукрепляющим действием. Они обладают фитонцидом, оказывают антимикробное действие. Это ценный диетический продукт. Органические кислоты повышают аппетит, улучшают обменные процессы. В зимний период времени насыщают наш организм витаминами. Мандарины нормализуют коллаген и укрепляют упругость кожи, влияют на рост волос, ногтей.

Но, говоря о пользе цитрусовых, профессор напоминает, что мандарины особенно опасны для людей с сахарным диабетом. А есть круглое и оранжевое килограммами врач никому не советует. Иначе, по его словам, новогоднюю ночь вы встретите не за праздничным столом, а закрывшись в туалете.

Мандарины с лоснящейся кожурой на прилавках рынков еще не появились

Мандарины с лоснящейся кожурой на прилавках рынков еще не появились

Поделиться

— Мандарины опасны для людей, у которых повышенная кислотность желудка. Может быть аллергия, послабление стула, диарея, появление боли, вздутие живота и крайне повышенное газообразование, — предупреждает Михаил Стаценко. — Взрослым рекомендуется до пяти мандаринов в день. Впрочем, бывают и исключения. У меня студент из Абхазии говорит, что он в день съедает по два килограмма мандаринов. Но это нехорошо. Переживаю я за студента.

Кто ест кожуру мандаринов? Зачем?

Врачи рассказали, почему не стоит есть кожуру мандаринов и косточки. По их словам, косточки из-за острых краев могут повредить слизистую кишечника, а также просто не перевариться. Кожура, в свою очередь, занесет в организм ряд инфекций и бактерий, даже если ее тщательно промыть.

А вы едите шкурку мандаринов?

А вы едите шкурку мандаринов?

Поделиться

— Шкурку есть нельзя по той простой причине, что она достаточно пористая и отмыть ее качественно не получится, — говорит гастроэнтеролог. — А это риск попадания в организм бактерий и грязи. Если семечек немного, то они пройдут транзитом через организм. Если же их есть на регулярной основе, то это может быть опасно. Косточки — это механический раздражитель. Они крупные, и у них бывают острые края. Зачем лишний раз травмировать слизистую оболочку? А если семечки небольшие и они попадут в организм, то это нестрашно. Рано или поздно, но организм они покинут практически в неизменном виде.

Заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ Элеонора Белан рассказала, какие симптомы говорят о том, что вам срочно нужно обратиться к врачу.

По словам продавцов, самое главное, чтобы мандарины были мягкие и без пятен

По словам продавцов, самое главное, чтобы мандарины были мягкие и без пятен

Поделиться

— Цитрусовые являются частым аллергеном. Если есть аллергия, она будет на любое количество продукта, — предупреждает врач. — Могут быть сыпь, отеки, кашель, высыпания, зуд, покраснения кожи. Самому лечиться точно не стоит. Следует обратиться к дерматологу, аллергологу и диетологу. Фрукты могут подвергаться химической обработке, поэтому перед употреблением их нужно тщательно мыть. Кожура содержит большое количество агрессивных веществ сама по себе. Вместе с химическими веществами они могут быть причиной псевдоаллергических реакций, которые будут напоминать аллергию, но аллергией по своей сути являться не будут. Эти реакции протекают так же, как и аллергия. Псевдоаллергия зависит от дозы. Чем больше съел, тем более вероятны реакции.

По теме

МандариныМандарины из АбхазииПольза
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter