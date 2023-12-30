Врачи рассказали, чем опасны мандарины на столе в Новый год

— Сочетание двух раздражителей — алкоголя и мандаринов — не самый хороший подарок для желудка в новогоднюю ночь, — говорит Альбина Давыдова. — Но если бокал шампанского и тарелка мандаринов идут после основного приема пищи, то это не критично. Закусывать любой алкоголь мандаринами — не самое удачное решение, особенно если речь идет об игристых и шампанских винах, потому что у них достаточно высокая кислотность и наличие газа.

В чем польза?

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко рассказал, что мандарины могут даже принести организму пользу, а не только вред.