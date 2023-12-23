«Точно определить непросто, даже в условиях больницы»: ученые рассказали, как микоплазменная пневмония маскируется под ОРВИ

Первым звоночком, по мнению профессора, что это не простая простуда, может стать длительность заболевания. Оно может растянуться и на 10, и на 14 дней. Второй характерный признак — непостоянный кашель со скудным количеством слизистой мокроты.



— Микоплазма занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями, — объясняет доктор. — Это положение как раз и объясняет то, что заболеванию свойственны симптомы как бактериальной, так и вирусной инфекции. Например, аускультация (прослушивание) легких бывает малоинформативной. Нет тех характерных признаков, которые бывают при бактериальных инфекциях.

