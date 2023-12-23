«Точно определить непросто, даже в условиях больницы»: ученые рассказали, как микоплазменная пневмония маскируется под ОРВИ

В России, вновь начали массово болеть и взрослые, и дети. Возле поликлиник с раннего утра выстраиваются огромные очереди из тех, кто чуть позже будет забивать до отказа пульмонологические и инфекционные отделения больниц, а в многочисленных офисах всё чаще и чаще раздается надсадный, раздирающий легкие и практически непроходящий кашель. Санитарные врачи и биологи винят во всём очередной всплеск пандемии коронавируса и массовое снижение иммунитета у людей. Инфекционисты, в свою очередь, уверяют, что россиян косит странный и опаснейший микс из вирусов, усугубляемый еще и новой напастью — микоплазменной пневмонией. И страшнее всего то, что они не только сложнее выявляются врачами, но и стали устойчивыми ко многим антибиотикам. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.
Пенициллин здесь не поможет
Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко полагает, что болезнь чаще всего поражает детей и пожилых людей.
— Болезнь может начинаться как обычное ОРЗ, сопровождаться насморком и болью в горле, — объясняет профессор Стаценко. — Если это микоплазменная инфекция, то в 10–15% случаев она провоцирует поражение нижних дыхательных путей, то есть легких.
Первым звоночком, по мнению профессора, что это не простая простуда, может стать длительность заболевания. Оно может растянуться и на 10, и на 14 дней. Второй характерный признак — непостоянный кашель со скудным количеством слизистой мокроты.
— Микоплазма занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями, — объясняет доктор. — Это положение как раз и объясняет то, что заболеванию свойственны симптомы как бактериальной, так и вирусной инфекции. Например, аускультация (прослушивание) легких бывает малоинформативной. Нет тех характерных признаков, которые бывают при бактериальных инфекциях.
Любое затянувшееся ОРЗ, по мнению профессора Стаценко, — это повод заподозрить пневмонию, обратиться к врачу, как можно быстрее определиться с диагнозом и назначить лечение.
— Микоплазма очень быстро распространяется по организму и может дать осложнение на другие системы организма, — объясняет Михаил Стаценко. — В частности, могут пострадать суставы, затяжной кашель — спровоцировать появление бронхиальной астмы, особенно у детей.
Диагностировать заболевание можно при помощи лучевых методов: цифровой рентгенографии, компьютерной томографии — визуализирующих методов диагностики. Также можно сделать анализ на определение антитела иммуноглобулина G к микоплазме, а также взять мазок и выполнить ПЦР-тест, чтобы точно определить возбудителя.
— Еще одна немаловажная вещь, на которую я бы обратил внимание, — это тактика лечения. Далеко не все антибиотики помогают справиться с микоплазменной пневмонией, — считает профессор. — Например, чувствительность к антибиотикам пенициллиновой группы практически минимальна. Работают препараты тетрациклиновой группы и новые макролиды. Противовирусные препараты здесь тоже будут бесполезны.
Профессор биологии из университета Джорджа Мэнсона, главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова полагает: пандемия коронавируса косвенно повинна в том, что микоплазменная пневмония подняла голову.
— До того как начался ковид, для того чтобы заболеть штаммом, устойчивым к антибиотику, нужно было очень постараться, — считает профессор. — Тут же есть только одно объяснение. Затем пандемия ковида прибила микоплазменную пневмонию практически до нуля, потому что от нее прекрасно защищали обычные маски. Но сейчас всё в корне изменилось.
Несмотря на то что Мycoplasma pneumoniae — «зверь» очень хорошо изученный, его лечение может стать тяжелым испытанием для организма.
— Пневмонии могут быть разного генеза, в том числе грибковые, — объясняет Анча Баранова. — Есть микоплазменная пневмония. Есть еще микобактериальная. Самый характерный пример такой микобактерии — возбудитель туберкулеза. Микобактерия и микоплазма друг другу не родственники, но у них есть одно общее свойство — они способны жить внутри наших больших эукариотических клеток. И когда они находятся внутри клетки, выковырять их оттуда весьма затруднительно. Проще говоря, антибиотик, прежде чем достигнуть бактерии, должен сначала насытить эукариотическую клетку. А это может быть неполезно для самой клетки. Хоть и считается, что антибиотик не действует на них, но это, разумеется, неправда. У них неспецифическое действие, которое подавляет деление клеток и способно вызвать токсический эффект, сила которого пропорциональна концентрации препарата. Если нужно убить внутриклеточную бактерию, то концентрация, естественно, должна быть большой.
Главный критерий — кашель?
Считается, что микоплазменная пневмония часто протекает легко, успешно лечится и проходит без осложнений. Но только при условии, что диагноз поставлен правильно и своевременно. А вот с этим, учитывая массовый наплыв пациентов в поликлиники и невероятную загрузку участковых терапевтов, сейчас стало непросто.
— Микоплазменные бронхиты характеризуются упорным длительным кашлем, — говорит терапевт, аллерголог-иммунолог, член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов Иван Скороходов. — Зачастую этот кашель продолжается долгими неделями и даже месяцами. Люди ходят к врачу, им назначаются обычные эмпирические антибиотики первой линии. Они не срабатывают, а дальше пациенты продолжают мучительно и надсадно кашлять. При этом можно встретить такую закономерность — кашель и температура появляются волнами. То есть человек кашляет-кашляет, потом вроде полегче, а потом опять приступ кашля. У меня был пациент, который кашлял полгода. Ему ставили бронхиальную астму, назначали гормоны, которые не помогали. И в конце концов мы обнаружили микоплазменную инфекцию и воспаление легких.
Клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики, бактериолог Валерия Газина уверяет: в силу особенностей микоплазмы выявить ее наличие в организме можно только ПЦР-диагностикой. И то при условии соблюдения целого ряда формальностей:
— Да, в рутинной практике можно пойти сдать мазок из носа на микоплазму, но результаты могут быть неоднозначными или не отразят реального положения дел, — рассказывает врач. — Имеет огромное значение, как именно берут мазок, ведь инфекция внутриклеточная. Очень важно качество и достаточное количество материала, — объясняет доктор. — В лабораториях могут просто прикоснуться, не полезут глубоко, пожалев пациента. В этом случае можно получить ложноотрицательный результат.
По мнению доктора Газиной, «золотым стандартом» диагностики инфекции считается четырехкратное и более нарастание титра антител в сыворотке крови, взятой в острую фазу болезни и через 3–4 недели. Точно определить, что у пациента микоплазменная пневмония, довольно непросто даже в условиях больницы.
— Рентген пациенту с подозрением на атипичную пневмонию сделают, скорее всего, только в стационаре. При этом маленьким детям он вообще не рекомендуется. Да и рентген может запутать врача, есть очень много важных и тонких нюансов, — объясняет Валерия Газина. — А при легком течении пневмонии и легко купируемом заболевании зачастую вообще не назначают рентген, не видя к этому оснований.
Кашляешь кровью? Бегом к врачу!
Заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская советует обращать внимание и на другие симптомы заболевания, в том числе схожие с ОРВИ.
— Следует понимать, что пневмония — это воспаление легких и бессимптомно оно проходить не может. Как правило, заболевание сопровождается повышением температуры, которая колеблется от субфебрильной до высокой. Характерно наличие кашля, он может быть как сухим, так и влажным, проявлений интоксикационного синдрома (слабость, головная боль, недомогание), может присоединиться одышка, боли в грудной клетке. Выраженность симптомов зависит от тяжести заболевания, — объясняет доктор Чернявская. — И это как раз тот случай, когда самолечение может привести к тяжелому течению болезни или даже гибели. Из-за самолечения может быть упущено драгоценное время, в результате чего в организме разовьются патологические реакции, которые будет уже невозможно остановить. Немедленно нужно обращаться к медикам, если у человека более трех дней сохраняется высокая температура, появились одышка, боли в грудной клетке, кровянистая мокрота.
По мнению инфекциониста, осложниться пневмонией может любая острая респираторная вирусная инфекция в случае присоединения вторичной бактериальной флоры.
— Любой вирус вызывает повреждение эпителия дыхательных путей, возникает воспаление, поврежденные ткани становятся некоей питательной средой, своеобразной чашкой Петри для других микроорганизмов. Туда попадают бактерии, начинают там размножаться, усугубляя повреждение, — развивается смешанная вирусно-бактериальная или бактериальная пневмония (это определяется по срокам ее развития), — объясняет Ольга Чернявская. — Может быть так, что вирусы уже уходят, а бактерии продолжают свое черное дело. Но есть вирусы, которые сами по себе могут повреждать нижние дыхательные пути и вызывать первичную вирусную пневмонию. Среди них вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирус, коронавирус.
Защититься или по крайней мере снизить риск заражения микроорганизмами, способными вызвать пневмонию, можно соблюдая достаточно простые правила. В первую очередь — вакцинироваться (есть прививки от некоторых вирусов, таких как грипп, новая коронавирусная инфекция, от некоторых бактерий, например от пневмококков). Во-вторых, соблюдать меры неспецифической профилактики, такие как ношение масок в общественных местах и, как это ни смешно звучит, регулярное мытье рук. Мера, на первый взгляд, простая, но чрезвычайно действенная.
— Людям с хроническими заболеваниями, беременным вообще не рекомендуется посещать места массового скопления людей в период подъема заболеваемости ОРВИ, — объясняет доктор. — Понятно, что в транспорте мы все ездим, но по возможности эти перемещения нужно ограничить. Если заболел кто-то из домочадцев и остался дома, для него обязательно нужно завести отдельную посуду, отдельные полотенца, чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. Лицам, контактирующим с больным, врач может порекомендовать профилактический прием противовирусных препаратов.