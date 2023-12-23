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Эксперт

«Точно определить непросто, даже в условиях больницы»: ученые рассказали, как микоплазменная пневмония маскируется под ОРВИ

Биологи и медики предупреждают, что болезнь не прослушивается на приеме и проявляется лишь затяжным кашлем

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Микоплазменная пневмония вполне может довести до реанимации и гибели

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В России, вновь начали массово болеть и взрослые, и дети. Возле поликлиник с раннего утра выстраиваются огромные очереди из тех, кто чуть позже будет забивать до отказа пульмонологические и инфекционные отделения больниц, а в многочисленных офисах всё чаще и чаще раздается надсадный, раздирающий легкие и практически непроходящий кашель. Санитарные врачи и биологи винят во всём очередной всплеск пандемии коронавируса и массовое снижение иммунитета у людей. Инфекционисты, в свою очередь, уверяют, что россиян косит странный и опаснейший микс из вирусов, усугубляемый еще и новой напастью — микоплазменной пневмонией. И страшнее всего то, что они не только сложнее выявляются врачами, но и стали устойчивыми ко многим антибиотикам. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

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Пенициллин здесь не поможет

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко полагает, что болезнь чаще всего поражает детей и пожилых людей.

— Болезнь может начинаться как обычное ОРЗ, сопровождаться насморком и болью в горле, — объясняет профессор Стаценко. — Если это микоплазменная инфекция, то в 10–15% случаев она провоцирует поражение нижних дыхательных путей, то есть легких.

Первым звоночком, по мнению профессора, что это не простая простуда, может стать длительность заболевания. Оно может растянуться и на 10, и на 14 дней. Второй характерный признак — непостоянный кашель со скудным количеством слизистой мокроты.

— Микоплазма занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями, — объясняет доктор. — Это положение как раз и объясняет то, что заболеванию свойственны симптомы как бактериальной, так и вирусной инфекции. Например, аускультация (прослушивание) легких бывает малоинформативной. Нет тех характерных признаков, которые бывают при бактериальных инфекциях.

Любое затянувшееся ОРЗ, по мнению профессора Стаценко, — это повод заподозрить пневмонию, обратиться к врачу, как можно быстрее определиться с диагнозом и назначить лечение.

— Микоплазма очень быстро распространяется по организму и может дать осложнение на другие системы организма, — объясняет Михаил Стаценко. — В частности, могут пострадать суставы, затяжной кашель — спровоцировать появление бронхиальной астмы, особенно у детей.

Диагностировать заболевание можно при помощи лучевых методов: цифровой рентгенографии, компьютерной томографии — визуализирующих методов диагностики. Также можно сделать анализ на определение антитела иммуноглобулина G к микоплазме, а также взять мазок и выполнить ПЦР-тест, чтобы точно определить возбудителя.

— Еще одна немаловажная вещь, на которую я бы обратил внимание, — это тактика лечения. Далеко не все антибиотики помогают справиться с микоплазменной пневмонией, — считает профессор. — Например, чувствительность к антибиотикам пенициллиновой группы практически минимальна. Работают препараты тетрациклиновой группы и новые макролиды. Противовирусные препараты здесь тоже будут бесполезны.

Профессор биологии из университета Джорджа Мэнсона, главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова полагает: пандемия коронавируса косвенно повинна в том, что микоплазменная пневмония подняла голову.

— До того как начался ковид, для того чтобы заболеть штаммом, устойчивым к антибиотику, нужно было очень постараться, — считает профессор. — Тут же есть только одно объяснение. Затем пандемия ковида прибила микоплазменную пневмонию практически до нуля, потому что от нее прекрасно защищали обычные маски. Но сейчас всё в корне изменилось.

Несмотря на то что Мycoplasma pneumoniae — «зверь» очень хорошо изученный, его лечение может стать тяжелым испытанием для организма.

— Пневмонии могут быть разного генеза, в том числе грибковые, — объясняет Анча Баранова. — Есть микоплазменная пневмония. Есть еще микобактериальная. Самый характерный пример такой микобактерии — возбудитель туберкулеза. Микобактерия и микоплазма друг другу не родственники, но у них есть одно общее свойство — они способны жить внутри наших больших эукариотических клеток. И когда они находятся внутри клетки, выковырять их оттуда весьма затруднительно. Проще говоря, антибиотик, прежде чем достигнуть бактерии, должен сначала насытить эукариотическую клетку. А это может быть неполезно для самой клетки. Хоть и считается, что антибиотик не действует на них, но это, разумеется, неправда. У них неспецифическое действие, которое подавляет деление клеток и способно вызвать токсический эффект, сила которого пропорциональна концентрации препарата. Если нужно убить внутриклеточную бактерию, то концентрация, естественно, должна быть большой.

Лечение современных пневмоний требует большого количества современных антибиотиков

Лечение современных пневмоний требует большого количества современных антибиотиков

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Главный критерий — кашель?

Считается, что микоплазменная пневмония часто протекает легко, успешно лечится и проходит без осложнений. Но только при условии, что диагноз поставлен правильно и своевременно. А вот с этим, учитывая массовый наплыв пациентов в поликлиники и невероятную загрузку участковых терапевтов, сейчас стало непросто.

— Микоплазменные бронхиты характеризуются упорным длительным кашлем, — говорит терапевт, аллерголог-иммунолог, член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов Иван Скороходов. — Зачастую этот кашель продолжается долгими неделями и даже месяцами. Люди ходят к врачу, им назначаются обычные эмпирические антибиотики первой линии. Они не срабатывают, а дальше пациенты продолжают мучительно и надсадно кашлять. При этом можно встретить такую закономерность — кашель и температура появляются волнами. То есть человек кашляет-кашляет, потом вроде полегче, а потом опять приступ кашля. У меня был пациент, который кашлял полгода. Ему ставили бронхиальную астму, назначали гормоны, которые не помогали. И в конце концов мы обнаружили микоплазменную инфекцию и воспаление легких.

Клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики, бактериолог Валерия Газина уверяет: в силу особенностей микоплазмы выявить ее наличие в организме можно только ПЦР-диагностикой. И то при условии соблюдения целого ряда формальностей:

— Да, в рутинной практике можно пойти сдать мазок из носа на микоплазму, но результаты могут быть неоднозначными или не отразят реального положения дел, — рассказывает врач. — Имеет огромное значение, как именно берут мазок, ведь инфекция внутриклеточная. Очень важно качество и достаточное количество материала, — объясняет доктор. — В лабораториях могут просто прикоснуться, не полезут глубоко, пожалев пациента. В этом случае можно получить ложноотрицательный результат.

По мнению доктора Газиной, «золотым стандартом» диагностики инфекции считается четырехкратное и более нарастание титра антител в сыворотке крови, взятой в острую фазу болезни и через 3–4 недели. Точно определить, что у пациента микоплазменная пневмония, довольно непросто даже в условиях больницы.

— Рентген пациенту с подозрением на атипичную пневмонию сделают, скорее всего, только в стационаре. При этом маленьким детям он вообще не рекомендуется. Да и рентген может запутать врача, есть очень много важных и тонких нюансов, — объясняет Валерия Газина. — А при легком течении пневмонии и легко купируемом заболевании зачастую вообще не назначают рентген, не видя к этому оснований.

Кашляешь кровью? Бегом к врачу!

Заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская советует обращать внимание и на другие симптомы заболевания, в том числе схожие с ОРВИ.

— Следует понимать, что пневмония — это воспаление легких и бессимптомно оно проходить не может. Как правило, заболевание сопровождается повышением температуры, которая колеблется от субфебрильной до высокой. Характерно наличие кашля, он может быть как сухим, так и влажным, проявлений интоксикационного синдрома (слабость, головная боль, недомогание), может присоединиться одышка, боли в грудной клетке. Выраженность симптомов зависит от тяжести заболевания, — объясняет доктор Чернявская. — И это как раз тот случай, когда самолечение может привести к тяжелому течению болезни или даже гибели. Из-за самолечения может быть упущено драгоценное время, в результате чего в организме разовьются патологические реакции, которые будет уже невозможно остановить. Немедленно нужно обращаться к медикам, если у человека более трех дней сохраняется высокая температура, появились одышка, боли в грудной клетке, кровянистая мокрота.

По мнению инфекциониста, осложниться пневмонией может любая острая респираторная вирусная инфекция в случае присоединения вторичной бактериальной флоры.

— Любой вирус вызывает повреждение эпителия дыхательных путей, возникает воспаление, поврежденные ткани становятся некоей питательной средой, своеобразной чашкой Петри для других микроорганизмов. Туда попадают бактерии, начинают там размножаться, усугубляя повреждение, — развивается смешанная вирусно-бактериальная или бактериальная пневмония (это определяется по срокам ее развития), — объясняет Ольга Чернявская. — Может быть так, что вирусы уже уходят, а бактерии продолжают свое черное дело. Но есть вирусы, которые сами по себе могут повреждать нижние дыхательные пути и вызывать первичную вирусную пневмонию. Среди них вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирус, коронавирус.

Первый помощник в лечении — терапевт. Он определит тяжесть течения и направит при необходимости к профильным специалистам

Первый помощник в лечении — терапевт. Он определит тяжесть течения и направит при необходимости к профильным специалистам

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Защититься или по крайней мере снизить риск заражения микроорганизмами, способными вызвать пневмонию, можно соблюдая достаточно простые правила. В первую очередь — вакцинироваться (есть прививки от некоторых вирусов, таких как грипп, новая коронавирусная инфекция, от некоторых бактерий, например от пневмококков). Во-вторых, соблюдать меры неспецифической профилактики, такие как ношение масок в общественных местах и, как это ни смешно звучит, регулярное мытье рук. Мера, на первый взгляд, простая, но чрезвычайно действенная.

— Людям с хроническими заболеваниями, беременным вообще не рекомендуется посещать места массового скопления людей в период подъема заболеваемости ОРВИ, — объясняет доктор. — Понятно, что в транспорте мы все ездим, но по возможности эти перемещения нужно ограничить. Если заболел кто-то из домочадцев и остался дома, для него обязательно нужно завести отдельную посуду, отдельные полотенца, чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. Лицам, контактирующим с больным, врач может порекомендовать профилактический прием противовирусных препаратов.

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