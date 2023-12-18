4 утренние привычки долгожителей: придерживаться их несложно

С чего у вас начинается утро? Утренние привычки и ритуалы могут влиять на здоровье и долголетие гораздо сильнее, чем это может казаться на первый взгляд.
Обратите внимание на особенности расписания жителей «голубых зон» — так называют районы, жители которых доживают до столетнего юбилея, советует «Доктор Питер». Кое-что из их образа жизни определенно стоит взять на заметку, особенно если вы и сами хотели бы стать долгожителем.
Сытный завтрак
Кто-то по утрам не ест вообще, кто-то предпочитает просто выпить кофе на ходу. Однако, если вы хотите брать пример с долгожителей, вам нужно взять за правило готовить себе более сытный завтрак. Например, идеально для этих целей подойдет овсянка с орехами и фруктами. Сахар в кашу добавлять не стоит, а вот приправы вроде корицы смогут и вкуса вашему блюду добавить, и дополнительную пользу принести.
Если овсянку вы не любите, замените ее на другие варианты. Главное — соблюдать правило: в вашем идеальном завтраке должны сочетаться сложные углеводы, белки, жиры и клетчатка.
Время с семьей
Дети торопятся в школу, родители — на работу. Где уж тут найти время для общения? Однако жители «голубых зон» стараются отложить работу и соцсети, чтоб хотя бы несколько минут потратить на общение с близкими. Любопытно, что долгожители в принципе чаще всего отдают приоритет именно семье.
Кофе
О пользе и вреде кофе можно говорить долго. Однако факт остается фактом: большинство долгожителей начинают свое утро с чашечки бодрящего напитка с небольшим количеством сахара и без сливок.
И это имеет смысл. Кофе в умеренных количествах идет на пользу вашему сердцу и сосудам. Он полезен для печени, уменьшает уровень воспаления в организме и повышает настроение на весь день.
Цели на день
Главный секрет тех, кто успевает выполнить много задач за день, — четкое планирование. Исследования показывают, что пожилые люди, которые привыкли ставить перед собой четкие цели, живут в среднем дольше, чем люди, которые этого не делают. Простой способ достичь продуктивности — уже утром подумать о том, чем вы будете заниматься на протяжении всего дня, пишет издание ETNT.
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Что едим
— В рационе должны быть белки, жиры и углеводы. Сейчас углеводов в продуктах столько, что избежать их не получится. В современных углеводах нет ничего полезного, мука и сахар — концентраты вреда для организма, даже в хлебе осталась одна клейковина. Два продукта, которые современному человеку вообще не нужны, — сахар и хлеб. Они нужны для выживания, я надеюсь, период выживания у нас закончился.
Поэтому нас интересует строительный материал — это белки: мясо, рыба, курица, печень, яйца, сыр, вот эти продукты должны быть в рационе постоянно. А также витамины, микроэлементы, которые есть в овощах и фруктах. Чем они свежее, чем они «самовыращеннее», чем они менее консервированы, тем они лучше. Горцы отлично соблюдают эти правила: едят свежего барашка и салатик, у них замечательно всё. А еще у них есть консервированный виноградный сок — вино. Алкоголь там — побочный эффект и консервант, сама ценность — это собственноручно выращенный виноград, который и концентрируют они сами.
Как спим
— Следующее, за чем мы должны следить, — это сон. Мы должны спать достаточно, потому что состояние тела во сне совершенно отличается от состояния тела днем. По биохимическому статусу, выработке гормонов и прочему ночью и днем мы два разных человека. Если вы жертвуете сном — вы жертвуете своим здоровьем. Сон обладает омолаживающим эффектом 100%, он бесплатен, но им можно платить за всё. Поэтому за все свои прихоти, за все свои зависимости можно отплачивать этим сном, но мы понесем неизбежное наказание в виде ухудшения своего состояния.
Также доктор дал подробный список исследований, которые помогут вам узнать о состоянии организма и выявить заболевания на ранней стадии, если они имеются.