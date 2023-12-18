4 утренние привычки долгожителей: придерживаться их несложно

С чего у вас начинается утро? Утренние привычки и ритуалы могут влиять на здоровье и долголетие гораздо сильнее, чем это может казаться на первый взгляд.



Обратите внимание на особенности расписания жителей «голубых зон» — так называют районы, жители которых доживают до столетнего юбилея, советует «Доктор Питер». Кое-что из их образа жизни определенно стоит взять на заметку, особенно если вы и сами хотели бы стать долгожителем.

