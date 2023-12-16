«Вылечить генетику невозможно»: что такое СПКЯ и как он мешает женщинам забеременеть

— Генотип СПКЯ сформировался в популяции относительно недавно, и был, вероятно, нужен, чтобы защитить женщину от гибели в родах, в силу того, что женщины с СПКЯ позже и реже беременели. Но при желанной беременности может возникнуть задержка зачатия, и даже бесплодие. Сейчас медицина имеет много инструментов для помощи в таком случае: после полного обследования пациентке предлагают возможные программы лечения — курс инозитолов, индукция овуляции (стимуляция яичников, чтобы они произвели больше яйцеклеток) и, возможно, лапароскопическое микро-проектирование яичников (операционный метод), — объяснила гинеколог Алина Поллер.

