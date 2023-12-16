«Вылечить генетику невозможно»: что такое СПКЯ и как он мешает женщинам забеременеть

Женщины, которые хотят родить ребенка, иногда сталкиваются с проблемами с зачатием. Одна из возможных причин — синдром поликистозных яичников, он же СПКЯ. У пациенток с этим диагнозом нет регулярной овуляции, также заболевание проявляется набором веса, ухудшением состояния кожи, а в некоторых случаях приводит к депрессии. НГС поговорил с новосибирскими гинекологами, чтобы выяснить, есть ли способы лечения этого синдрома, и что делать пациенткам с СПКЯ, которые хотят забеременеть.
Что такое СПКЯ
Евгения Борисова — врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист по эстетической и реконструктивной гинекологии клиники «Евромед». Стаж работы 27 лет.
Синдромом поликистозных яичников, или СПКЯ, называют синдром, при котором нарушаются функции яичников, поджелудочной железы, коры надпочечников, гипоталамуса и гипофиза. Он обусловлен наследственностью и внешними факторами. Как объяснила гинеколог центра «Евромед» Евгения Борисова, синдром встречается примерно у 8–21% женщин репродуктивного возраста. При этом до 70% случаев остаются не диагностированными.
Алина Поллер — ведущий гинеколог медицинского центра «Блеск», врач гинеколог-эндокринолог, врач УЗИ, гинеколог высшей категории. Врачебный стаж — 32 года.
— Заподозрить СПКЯ можно с началом менструального цикла, когда он идет с задержками, с интервалом иногда до 6–10 месяцев, появляется рост волос по мужскому типу, увеличивается вес. Часто у пациенток СПКЯ выявляется при бесплодии, связанном с ановуляцией. Это состояние, при котором не происходит выход яйцеклетки, и наступление естественной беременности невозможно, — объяснила Алина Поллер, ведущий гинеколог медицинского центра «Блеск».
Кроме этого, синдром может проявляться обильными, затяжными, нерегулярными менструациями или их отсутствием, говорит Евгения Борисова. У пациенток возникает акне, жирность кожи, облысение по мужскому типу или истончение волос. Увеличивается риск возникновения диабета второго типа, гипертензии, заболеваний сердца, рака эндометрия и повышения уровня холестерина.
— Кроме того, СПКЯ может приводить к тревожности и депрессии, вызывать негативное восприятие собственного тела, нарушения настроения, — добавила Евгения Борисова.
Специалист отметила, что симптомы разнообразны и индивидуальны. Они могут возникать без очевидного провоцирующего фактора и меняться со временем.
Можно ли забеременеть?
По словам гинекологов, СПКЯ — не приговор для тех, кто хочет стать мамой. Но с зачатием могут возникнуть трудности.
— Генотип СПКЯ сформировался в популяции относительно недавно, и был, вероятно, нужен, чтобы защитить женщину от гибели в родах, в силу того, что женщины с СПКЯ позже и реже беременели. Но при желанной беременности может возникнуть задержка зачатия, и даже бесплодие. Сейчас медицина имеет много инструментов для помощи в таком случае: после полного обследования пациентке предлагают возможные программы лечения — курс инозитолов, индукция овуляции (стимуляция яичников, чтобы они произвели больше яйцеклеток) и, возможно, лапароскопическое микро-проектирование яичников (операционный метод), — объяснила гинеколог Алина Поллер.
Как отметила Евгения Борисова, болезнь поддается гормональной корректировке. При СПКЯ у женщин иногда возникают спонтанные овуляции, поэтому в редких случаях можно забеременеть естественным путем.
Большинство пациенток с таким диагнозом могут зачать и выносить здорового ребенка, но на это потребуется время. Женщинам с этим синдромом рекомендуют привести вес в норму, увеличить физическую активность. При необходимости врач назначает гормональное лечение, которое нужно для стимуляции овуляции. Хирургическое лечение используют, только если другие методы не помогли.
Вылечиться полностью — невозможно
Так как возникновение СПКЯ обусловлено генетикой, то полностью избавиться от него нельзя. Но можно уменьшить проявление симптомов.
— Вылечить генетику невозможно, но достоверно возможно путем модификации образа жизни и грамотной терапии минимизировать влияние «плохих» генов и активировать хорошие. Ключевое — со всей ответственностью отнестись к рекомендациям по нормализации массы тела, так как ожирение запускает порочный круг и усугубляет процесс, — объяснила Алина Поллер.
По словам врача, пациенткам советуют проходить привычные 10 000 шагов в день, 3 часа в неделю заниматься кардионагрузкой, например, скандинавской ходьбой, плаваньем, фитнесом или бегом. В день нужно употреблять 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса, оздоровить рацион, а при симптомах СПКЯ — обращаться к гинекологу.
Как отмечает Евгения Борисова, женщинам рекомендуют полчаса в день заниматься аэробными нагрузками, употреблять по 3–4 порции овощей, зелени или фруктов в день. При этом такие продукты, как колбаса, майонез, маргарин, сладости стоит сократить или полностью исключить из рациона. Подходящей скоростью похудения врач называет минус 5–10% от исходного веса за период от 3 до 6 месяцев.
Одно из состояний, с которым часто сталкиваются женщины, — предменструальный синдром. У одних он проявляется слабо, а у других серьезно влияет на качество жизни. НГС поговорил с гинекологом, чтобы выяснить, как распознать заболевание и лечить его.