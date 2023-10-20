«Светлые промежутки очень короткие»: почему ПМС так меняет женщин и как с ним справиться — объясняет гинеколог

«Может встречаться у 40% женщин»

Предменструальным синдромом называют комплекс симптомов (соматических, нейропсихических, вегетососудистых и обменно-эндокринных), которые возникают за 2–10 дней до начала менструации. Они могут негативно сказываться на физическом и психологическом состоянии женщин.

— Ни одна из существующих теорий происхождения ПМС полностью не объясняет причину заболевания. Единственное, что точно установлено — связь с менструальным циклом. У некоторых ПМС переходит в тяжелые формы, когда светлые промежутки очень короткие. Чаще всего ПМС наблюдается у женщин в возрасте 25–35 лет. Может встречаться у 5–40% женщин репродуктивного возраста, — объяснила гинеколог Светлана Проничева.

