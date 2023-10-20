«Светлые промежутки очень короткие»: почему ПМС так меняет женщин и как с ним справиться — объясняет гинеколог

«У тебя что, ПМС?» — эту фразу слышали многие женщины в качестве реакции на свое поведение. Сложился стереотип, что предменструальный синдром — причина плохого настроения, раздражительности и женской агрессии. На самом деле злиться можно по многим поводам и вне зависимости от дня цикла. При этом ПМС может серьезно сказываться на качестве жизни женщины и в некоторых случаях требует лечения и наблюдения у нескольких специалистов. НГС разбирался, как распознать заболевание и как его лечат.
«Может встречаться у 40% женщин»
Предменструальным синдромом называют комплекс симптомов (соматических, нейропсихических, вегетососудистых и обменно-эндокринных), которые возникают за 2–10 дней до начала менструации. Они могут негативно сказываться на физическом и психологическом состоянии женщин.
— Ни одна из существующих теорий происхождения ПМС полностью не объясняет причину заболевания. Единственное, что точно установлено — связь с менструальным циклом. У некоторых ПМС переходит в тяжелые формы, когда светлые промежутки очень короткие. Чаще всего ПМС наблюдается у женщин в возрасте 25–35 лет. Может встречаться у 5–40% женщин репродуктивного возраста, — объяснила гинеколог Светлана Проничева.
Светлана Проничева — акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая отделением гинекологии «Клиники Пасман».
Диагноз ставят в том случае, если симптомы повторяются на протяжении трех менструальных циклов. При этом стоит отметить, что ПМС не сказывается на способности женщины к зачатию.
— ПМС проявляется у женщин с регулярным менструальным циклом. Скорее всего, у них не должно быть проблем с зачатием. Но описаны случаи появления симптомов и при отсутствии овуляции, — заметила специалист.
Панические атаки и набор веса
Существует несколько форм ПМС: отечная, цефалгическая, психовегетативная, кризовая и атипичная. При отечной к основным симптомам относят нагрубание молочных желез, отеки, вздутие живота. Иногда возникать сильная отечность в стопах, из-за чего становится сложно носить обувь. Возможен набор нескольких килограммов веса. По словам Светланы Проничевой, описаны случаи, когда набор веса составлял около 10 килограммов.
При психовегетативной форме возникает раздражительность, депрессия, плаксивость, обидчивость, агрессивность, сонливость и забывчивость. Может повышаться чувствительность к звукам и запахам, возникать зуд и аллергические реакции. Цефалгическая форма сопровождается различными болями.
— Кризовая форма проходит по типу панических атак, давление может повышаться, возникать чувство нехватки воздуха, страха смерти, давления за грудиной, — говорит Светлана Проничева.
В некоторых случаях симптомы могут усугубляться. Например, если во время одного менструального цикла женщина чувствовала легкую головную боль, то во время другого она может усилиться.
«Окружающие тоже страдают»
ПМС — это патология, при которой к обследованию женщины должны привлекаться несколько специалистов: терапевт, эндокринолог, невролог, психиатр и другие.
— Нужно понимать, что ПМС — это диагноз-исключение, нельзя всё списывать на него. Он может протекать так же, как некоторые хронические заболевания. Для его постановки необходимо выделить симптомы и четко связать их с фазами менструального цикла. Существуют специальные опросники, в которых пациенты описывают свои жалобы, — отметила Светлана Проничева.
Пациенткам с ПМС необходим индивидуальный подход в лечении. Врачи в таких случаях рекомендуют коррекцию образа жизни: исключение углеводов, сахаров, соли, алкоголя, кофеина. Также следует уменьшить психоэмоциональные нагрузки, соблюдать режим сна и отдыха. При ПМС помогают физиотерапия, ароматерапия, массаж, занятия спортом, курортный отдых, прием витаминно-минеральных комплексов, фитотерапия, курс витаминов. В некоторых случаях женщинам также могут назначать противозачаточные средства.
— Основное лечение — исключение цикличности. Назначаются комбинированные оральные контрацептивы. Есть препараты с дополнительным лечебным эффектом, которые могут выводить лишнюю жидкость из организма, уменьшать нагрубание молочных желез и отеки. При тяжелых формах возможно назначение средств, вызывающих аменорею на 3–6 месяцев. Также назначается симптоматическая терапия — противотревожные лекарственные средства, мочегонные, нестероидные противовоспалительные препараты. Проводится коррекция таких состояний, как гипотиреоз и гиперпролактинемия, — рассказала врач.
По словам Светланы Проничевой, лучше обратиться к врачу даже в том случае, если симптомы ПМС легкие, потому что со временем состояние может ухудшаться.
— Если в одном цикле у женщины были слабые проявления ПМС, то в следующем симптомы могут усилиться, а продолжительность их периода увеличиться, — говорит Светлана Проничева. — Женщина может терять трудоспособность. Окружающие люди и близкие тоже страдают в такие моменты, списывая проявления заболевания на скверный характер. Всё это приводит к снижению качества жизни.
Если женщина не соблюдает рекомендации или не занимается лечением ПМС, то возможен рецидив. Симптомы могут возвращаться после прекращения терапии, усиливаться с возрастом или после родов. Только правильно подобранное лечение, по словам врача, позволяет достичь максимального эффекта.
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