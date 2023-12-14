Запретят ли аборты в России? Ответ Путина

Владимир Путин подводит итоги года, отвечая на вопросы журналистов и простых россиян. Один из наболевших вопросов — запрет абортов, о котором в последнее время очень много говорят. Накануне президентского выступления в Госдуму как раз внесли законопроект, который запрещает прерывать беременность в частных клиниках. Путина спросили о вакханалии вокруг вопроса запрета абортов, на что президент ответил удивлением — почему говорят о запрете абортов, его же нет?
— Демографическая проблема решалась бы, если бы женщины узнавая о беременности принимали решение в пользу сохранения ребенка. Но права и свободы женщины тоже должны соблюдаться. А как решать эту проблему? Решение проблемы лежит в разных областях. Первое — обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Это воспитание, что ребенок — это дар божий, и для женщины, и для мужчины, — заявил президент.
Путин также отметил, что нужно думать о первичном звене здравоохранения и дальнейшей поддержке семей с детьми.
Несколько недель назад Владимир Путин уже отвечал на вопрос о методах борьбы с абортами. Тогда он сказал, что проблема острая и есть два варианта ее решения.
— Вопрос: что с этим делать? Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, — сказал президент на встрече с членами Общественной палаты в ноябре.
В последние месяцы некоторые регионы уже реализовали внесенное в Госдуму предложение об ограничении частных клиник в проведении абортов. Однако в начале декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с критикой таких мер.
- Нельзя огульно лишить женщину права выбора, если уж она решится на такой шаг, если в том или ином районе, скажем, частная клиника может оказать более качественную медицинскую помощь, — считает председатель Совфеда. — Мне кажется, это поспешное решение, не надо горячиться, не надо торопиться. Надо Министерству здравоохранения, региональным органам здравоохранения усилить контроль — да, это сложно, да, это требует усилий, но надо этим заниматься.
Матвиенко подчеркнула, что опыт запретов и криминализации аборта уже приводил к печальным последствиям. Она заявила, что государство по этому пути не пойдет.