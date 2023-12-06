«Поголодать воли хватит у всех, а удержать вес гораздо сложнее»: врач-эндокринолог — о диете, ожирении и диабете

Животный белок усваивается гораздо лучше, чем растительный.



У жиров очень много функций, основная в рамках питания — запасание энергии на черный день. У нас организм не дурак. Он понимает, что сегодня есть что есть, а завтра может и не быть. Он придумал, что будет откладывать жиры в укромные места и, в случае чего, их оттуда доставать.



Углеводы делятся на две группы: медленные и быстрые. Быстрые — это те, которые практически в готовом виде поступают к нам в кишечник, тут же всасываются, тут же оказываются в крови. Привет, сахар 10, 12, 15 и так дальше. Это по большому счету продукты, которые можем использовать, чтобы прямо сейчас поднять уровень сахара и тут же его куда-нибудь использовать.



Медленные углеводы повышают сахар не столь сильно, но они делают это достаточно медленно и, что самое важное, долго. В первую очередь мы должны ориентироваться на медленные углеводы, исключая газировку, сахар в чистом виде, мучные продукты. Сладкое лучше минимизировать.



Отдельный вопрос про мед. Это такой же сладкий продукт, как и все остальные. Единственная сладость, которую мы можем себе позволять чуть ли не в любых количествах, — это фрукты, за исключением винограда, арбуза, дыни.

