«Сказали, будет тяжелое зрелище». Молодые родители рассказали, как боролись за жизнь близнецов, но потеряли детей

Однояйцевые близнецы — это близнецы, имеющие одинаковый генотип, то есть генетические копии. Они имеют не только внешние сходства, но и одинаковые гены.

В конце января 2023 года на шестом месяце беременности Екатерина серьезно переболела ротавирусом. После выздоровления начались схватки, и вместе с ними трагичная история двух малышей. Первым на свет появился Витя, вслед за ним — крошечный Дима. Врачи не давали родителям прогнозов, но они не теряли надежду.