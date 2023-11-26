Исследование ученых: из-за этой ошибки при измерении давления ставят ложную гипертонию

Тонометры очень облегчают нам жизнь: надел манжету, нажал на кнопочку и увидел результат. Но не всё так просто.
В измерении артериального давления погрешностей быть не должно. Тонометр занизил показания, и человек не распознал гипертонию, рассказывает «Доктор Питер». Так, например, после 45 лет нельзя пользоваться приборами, которые надевают на запястье.
— С возрастом артерии более жесткие, просветы в сосудах сужаются, поэтому измерение тонометром на запястье не совпадает с реальным давлением, — объясняет врач-кардиолог СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
Но и традиционный, исправно работающий тонометр может допустить ошибку. Причем нередко это случается не только в домашних условиях, но и в медицинском кабинете — под присмотром врача. А всё потому, что пациент во время измерения принял неправильную позу.
Вот какие правила для измерения АД составила Американская кардиологическая ассоциация:
- Врач должен выбрать для пациента манжету подходящего размера.
- Под манжетой не должно быть одежды.
- Во время оценки давления — никаких разговоров.
- Пациент сидит на стуле, не скрещивая ноги. Ступни плотно прилегают к полу.
- Пациент опирается на спинку стула всей спиной.
- Рука с манжетой лежит на столе на уровне сердца.
- Пациент должен сидеть в состоянии покоя как минимум 3–5 минут перед первым измерением.
А теперь вспомните, как в последний раз сами сидели на приеме у врача с манжетой на руке. Следили ли вы за положением ног, опирались ли на спинку стула? В недавнем исследовании сказано, как отражается на показателях тонометра неправильная поза.
Ученые из Университета штата Огайо (США) измеряли давление у 150 добровольцев. Измеряли по правилам и без — когда пациент сидит на кушетке, свесив ноги и без поддержки спины.
Выяснилось, что в неправильной позе тонометр показывал более высокое давление. Систолическое (верхнее) АД было выше на 7,0 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) АД — на 4,5 мм рт. ст.
В результате неправильная поза при измерении АД может привести к ложному диагнозу.
— Пациентов могут ошибочно причислить к страдающим гипертонией, в то время как их давление в пределах нормы, — говорят авторы исследования.
Чем грозит ложный диагноз? Пациентам могут неоправданно назначать лекарства от высокого давления, что нередко приводит к обратному эффекту — гипотонии.
Если вы чувствуете, что данные тонометра не совпадают с вашими ощущениями, сверьте цифры с приборами в аптеке либо на приеме у врача.
Какое давление считать нормальным?
Ранее кардиолог отвечала на вопрос, какое давление считать нормальным.
— Есть «верхнее» давление (систолическое) и «нижнее» (диастолическое), — объясняет врач-кардиолог ФМБА Екатерина Руденко. — Первый показатель отражает давление в сосудах в момент сердечных сокращений, когда миокард выбрасывает кровь (систола). Оно напрямую зависит от сердечного ритма и силы сопротивления, оказываемого стенками сосудов. Второй показатель, или нижнее артериальное давление, свидетельствует о давлении в артериях во время расслабления сердечной мышцы (диастола).
Нормальные значения артериального давления у взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80, — отметила Екатерина Руденко.
Еще более широкий диапазон показателей нормального давления называет Анна Кореневич, кардиолог, кандидат медицинских наук:
— Да, 120/80 — это давление большинства здоровых людей. Но есть люди, у которых давление 90 на 60 — и это тоже норма. Да и давление 130–135 на 90 тоже может быть нормой. Но если давление 140/90 в покое и повышено постоянно, тогда уже можно говорить о начальной гипертонии и заниматься серьезной профилактикой. Так что норма — это серьезный разброс цифр систолического давления — от 90 до 135, диастолического — от 60 до 90.