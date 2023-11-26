Исследование ученых: из-за этой ошибки при измерении давления ставят ложную гипертонию

Тонометры очень облегчают нам жизнь: надел манжету, нажал на кнопочку и увидел результат. Но не всё так просто.



В измерении артериального давления погрешностей быть не должно. Тонометр занизил показания, и человек не распознал гипертонию, рассказывает «Доктор Питер». Так, например, после 45 лет нельзя пользоваться приборами, которые надевают на запястье.

