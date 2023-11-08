В России резко увеличилась заболеваемость ковидом. Обязательную вакцинацию вернут?

В России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время правительственного часа в Совете Федерации. По ее словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 35–36 тысяч случаев заражения — это «в два раза больше, чем месяц назад». 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.