В России резко увеличилась заболеваемость ковидом. Обязательную вакцинацию вернут?

В России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время правительственного часа в Совете Федерации. По ее словам, за прошедшую неделю зарегистрировано
— Это говорит о том, что волна начинается, дальше будет распространяться по всей стране <...>. Сегодняшняя ситуация расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема, — заявила Попова, добавив, что среди всех случаев заболевания преобладающим остается штамм «омикрон».
При этом обязательной вакцинации, по словам главы Роспотребнадзора, не потребуется:
— Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется, так как нет значимых рисков от него.
В конце октября директор Центра имени