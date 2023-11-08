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В России резко увеличилась заболеваемость ковидом. Обязательную вакцинацию вернут?

Глава ведомства Анна Попова заявила, что сегодняшняя ситуация — «начало эпидемии»

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За прошедшую неделю зарегистрировано около 36 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — в два раза больше, чем месяц назад

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В России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время правительственного часа в Совете Федерации. По ее словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 35–36 тысяч случаев заражения — это «в два раза больше, чем месяц назад». 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

— Это говорит о том, что волна начинается, дальше будет распространяться по всей стране <...>. Сегодняшняя ситуация расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема, — заявила Попова, добавив, что среди всех случаев заболевания преобладающим остается штамм «омикрон».

При этом обязательной вакцинации, по словам главы Роспотребнадзора, не потребуется:

— Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется, так как нет значимых рисков от него.

В конце октября директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выступил с тревожным заявлением: российская вакцина «Спутник V» больше не защищает от коронавируса. По его словам, с появлением варианта вируса XBB.1.5 вакцина стала неэффективна. Мы разбирались, правда ли это, как так вышло и что делать теперь тем, кто все-таки хочет привиться.

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КоронавирусВакцинацияЭпидемияЗаболеваемостьВакцинаЗаражение
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