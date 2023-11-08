freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 92.42
eur 98.79
СрочноКогда установят главную елку в Новосибирске?
Все новости
Все новости

Замминистра федерального Минздрава нагрянул с проверкой в Новосибирск — что он делал в больницах

Павел Пугачев посетил сразу четыре медучреждения

2 130

Эксперты оценили работу и Станции скорой помощи Новосибирска и еще трех учреждений

Поделиться

В Новосибирской области раскрыли подробности визита делегации из федерального Минздрава. Региональные чиновники в ответе на запрос редакции НГС сообщили, что с проверкой приезжал замминистра Павел Пугачев.

26–27 октября в Новосибирской области работали специалисты «Центрального института организации и информатизации здравоохранения» в рамках планового выезда.

— В ходе рабочей поездки эксперты проконтролировали реализацию регионального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении и ознакомились с работой государственных информационных систем в четырех медорганизациях, — говорится в ответе Миздрава Новосибирской области.

Вместе с экспертами был и заместитель министра здравоохранения России по цифровой трансформации Павел Пугачев. Он в это же время принимал участие в специализированном форуме.

Специалисты проверили работу Новосибирского областного онкологического диспансера, Новосибирской областной больницы, Городской клинической поликлиники №1 и Станции скорой медицинской помощи.

Эксперты дали «организационно-методические рекомендации по улучшению оказания медпомощи жителям региона».

Ранее огласку получил скандал с кадровыми проблемами и плохой работой новой программы для диспетчеров на скорой помощи.

По теме

Минздрав РоссииМинздрав Новосибирской областиСкорая помощьМедицина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter