Замминистра федерального Минздрава нагрянул с проверкой в Новосибирск — что он делал в больницах

В Новосибирской области раскрыли подробности визита делегации из федерального Минздрава. Региональные чиновники в ответе на запрос редакции НГС сообщили, что с проверкой приезжал замминистра Павел Пугачев.
26–27 октября в Новосибирской области работали специалисты «Центрального института организации и информатизации здравоохранения» в рамках планового выезда.
— В ходе рабочей поездки эксперты проконтролировали реализацию регионального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении и ознакомились с работой государственных информационных систем в четырех медорганизациях, — говорится в ответе Миздрава Новосибирской области.
Вместе с экспертами был и заместитель министра здравоохранения России по цифровой трансформации Павел Пугачев. Он в это же время принимал участие в специализированном форуме.
Специалисты проверили работу Новосибирского областного онкологического диспансера, Новосибирской областной больницы, Городской клинической поликлиники №1 и Станции скорой медицинской помощи.
Эксперты дали «организационно-методические рекомендации по улучшению оказания медпомощи жителям региона».
Ранее огласку получил скандал с кадровыми проблемами и плохой работой новой программы для диспетчеров на скорой помощи.