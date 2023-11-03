В России выросли продажи препаратов для похудения. Они правда помогают?

Гастроэнтеролог и диетолог Галина Барташевич тоже отмечает влияние пандемии на проблему ожирения. Она говорит, что помимо ограничения подвижности в период самоизоляции и удаленки, сказалась развившаяся индустрия доставки, многие люди изменили привычный для них образ жизни.

— Сам по себе ковид тоже сделал свое дело. Точнее одно из проявлений лонгковида — тревожность, панические атаки. Большая часть населения, особенно для женщин это характерно, при таких состояниях начинает заедать стресс. К тому же стресса добавили социальные последствия пандемии, — отмечает доктор.

Сама Галина Барташевич полагает, что в большинстве случаев необходимости в применении сибутрамина с метформином или орлистата нет — большую эффективность дадут физическая нагрузка и соблюдение диеты.