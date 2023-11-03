В России выросли продажи препаратов для похудения. Они правда помогают?

В 2023 году в России выросли продажи препаратов для похудения. Существенно, но не резко — тенденция к росту продаж некоторых лекарств из этой группы препаратов сохраняется уже несколько лет. При этом речь идет не о безобидных БАДах, а о рецептурных лекарствах, которые применяются в том числе при ожирении. Мы изучили статистику и поговорили с врачами, чтобы разобраться, почему вдруг препараты от ожирения стали так популярны.
Компания DSM Group, специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка, в 2023 году уже не раз заявляла о росте продаж препаратов для лечения ожирения. Аналитики делят лекарства на несколько групп в зависимости от того, какое действующее вещество в них используется. Так продажи препаратов, содержащих вещество орлистат, выросли на 21% за девять месяцев этого года, а продажи препаратов, сочетающих метформин и сибутрамин, — на 47%.
Сибутрамин, который идет в комплексе с метформином, относят к регуляторам аппетита. По словам врачей, принцип его действия связан с влиянием на мозг.
— По действию сибутрамин похож на антидепрессанты: он оказывает влияние на мозг, заменяя чувство голода чувством насыщения, — говорит врач-терапевт, главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова. — После его применения действительно уменьшается аппетит, первое время человек чувствует эйфорию и прилив энергии и за счет этого начинает больше ее тратить. Но со временем организм истощается, теряет силы, а вещество продолжает его побуждать двигаться.
Татьяна Неумолотова говорит, что бесконтрольное употребление сибутрамина способно привести к формированию полноценной зависимости, кроме того, препарат может повышать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. В отдельных случаях его применение оправданно, но принимать препараты без назначения врача категорически не следует — это может быть опасно для здоровья.
Еще одна группа препаратов, продажи которой растут — лекарства, содержащие вещество орлистат. Препарат способствует уменьшению всасывания жиров из ЖКТ, что при систематическом применении приводит к уменьшению массы тела у больных с ожирением. Правда, волшебной таблеткой его тоже не назовешь — даже в инструкции к препаратам говорится, что применять их следует в сочетании с диетой. Кроме того, орлистат тоже имеет серьезные побочные эффекты — от аллергических проявлений до гепатита и кровотечений — так что принимать его без рецепта врача тоже плохая идея.
Впрочем, купить без рецепта врача их и не так-то просто, все эти препараты — рецептурные. Статистика, которой оперирует DSM Group, аккумулирована из аптек и госсегмента — то есть, в нее попадают легально купленные препараты, которые пьют именно по назначению. И назначать препараты для похудения врачам действительно приходится: ожирение становится всё большей проблемой — как в России, так и во всем мире.
Всемирная организация здравоохранения ранее отмечала, что меньше чем за полвека — в период с 1975 по 2016 год — число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более, чем втрое. В 2021 году ВОЗ обратила внимание, что ухудшить ситуацию с ожирением может пандемия ковида — речь шла в первую очередь о детском ожирении. Всемирную организацию здравоохранения тревожило, что последствием закрытия школ и карантина может стать ограничение доступа детей к сбалансированному школьному питанию и снижение их физической активности.
В итоге проблема затронула не только детей, но и взрослых. В сентябре ученые Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представили аналитику, из которой следует, что в 2025 году избыточный вес будут иметь 42% населения планеты.
— Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию, поскольку закрылись парки, спортзалы, бассейны и другие объекты, помогающие следовать принципам ЗОЖ, — говорится в документе. — Недостаток движения приводит к распространению ряда хронических заболеваний, усиливая нагрузку на систему здравоохранения. Повышение активности могло бы спасать ежегодно до пяти миллионов человек; выполнение физических упражнений умеренной интенсивности всего 2,5 часа в неделю позволит снизить смертность примерно на 10%.
Гастроэнтеролог и диетолог Галина Барташевич тоже отмечает влияние пандемии на проблему ожирения. Она говорит, что помимо ограничения подвижности в период самоизоляции и удаленки, сказалась развившаяся индустрия доставки, многие люди изменили привычный для них образ жизни.
— Сам по себе ковид тоже сделал свое дело. Точнее одно из проявлений лонгковида — тревожность, панические атаки. Большая часть населения, особенно для женщин это характерно, при таких состояниях начинает заедать стресс. К тому же стресса добавили социальные последствия пандемии, — отмечает доктор.
Сама Галина Барташевич полагает, что в большинстве случаев необходимости в применении сибутрамина с метформином или орлистата нет — большую эффективность дадут физическая нагрузка и соблюдение диеты.
— Я считаю, что в первую очередь это должна быть активность — не обязательно фитнес, это могут быть танцы, прогулки, должен наращиваться мышечный корсет, — говорит диетолог. — И только если несмотря на диету и физические нагрузки человеку все равно тяжело — вступают в роль инсулиносенситайзеры. Это препараты, которые повышают чувствительность инсулина к глюкозе крови. Метформин как раз относится к этой группе препаратов, он эффективен и может использоваться, но к похудению он прямого отношения не имеет.