«Ни с чем не спутаешь»: как мужчины ломают половой член и что делать, чтобы его сохранить — видео

Новосибирский уролог Олег Абаимов дал рекомендации мужчинам в случае перелома полового члена. Несмотря на то, что это не массовая проблема, страх сломать член есть у многих. Об этом говорит бурная реакция читателей на публикацию о мужчине из Омска, который получил такую травму и попал в больницу. В этом видео эксперт объясняет, как понять, что это все-таки случилось, и что делать в первую очередь.
— Во-первых, это резкая боль, возникающая при сгибании полового члена. И связанное с этим исчезновение эрекции, потому что мужчине, естественно, становится уже не до продолжения полового акта. Во-вторых, это звук хруста, который отчетливо слышно, по крайней мере, мужчине уж точно, — говорит эксперт.
Он уточнил, что «перелом» здесь употребляется как прижившийся термин. На самом деле в члене нет ни костей, ни хрящей, там нечему ломаться. Переломом называют частичный или полный разрыв белочной оболочки. Большинство подобных травм получают именно во время полового акта, но перелом члена можно получить и во время занятий спортом, и в качестве травмы в аварии.
В этом видео руководитель урологической службы клиники «Евромед» Олег Абаимов перечисляет разные виды «переломов» и называет признаки, по которым можно определить степень опасности. Несвоевременное обращение к врачу может привести к потере полового члена, предупреждает он. Но даже в этом случае есть решения.
Также урологи предупреждают о том, что введение вазелина в пенис, как это недавно сделал 32-летний мужчина, чревато появлением опухоли.