«Ни с чем не спутаешь»: как мужчины ломают половой член и что делать, чтобы его сохранить — видео

Новосибирский уролог Олег Абаимов дал рекомендации мужчинам в случае перелома полового члена. Несмотря на то, что это не массовая проблема, страх сломать член есть у многих. Об этом говорит бурная реакция читателей на публикацию о мужчине из Омска, который получил такую травму и попал в больницу. В этом видео эксперт объясняет, как понять, что это все-таки случилось, и что делать в первую очередь.