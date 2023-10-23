«Плачут и спрашивают: "Как мы без вас?"» Репортаж из уникальной закрывшейся клиники, где россиянам бесплатно лечили рак мозга

Последний день работы клиники ничем не отличался от предыдущих. Когда мы перешли порог центра, в рабочей зоне проводили очередную операцию.



— У этой пациентки доброкачественная опухоль, но очень сложной локализации. При хирургическом лечении практически 100-процентная вероятность, что ей перекосит лицо. А радиохирургия дает хорошие шансы на то, чтобы сохранить функции лицевого нерва, — рассказал Ильялов.