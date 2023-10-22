«Не для наказания»: детский омбудсмен Татарстана предложила запретить родителям сажать детей на веганство, в Госдуме посчитали это пиаром

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила на законодательном уровне запретить родителям сажать детей на вегетарианство, веганство, сыроедение. Текст инициативы есть в распоряжении наших коллег из 116.RU.
Уполномоченный по правам ребенка приводит такие аргументы. На подобных диетах ребенок недополучает полезных элементов, из-за чего у него появляются проблемы со здоровьем — от ухудшения памяти, внимания и анемии до тяжелого отставания в росте и развитии. При этом в российских законах не предусмотрено наказание для родителей, которые принуждают детей к сыроедению и веганству без врачебной необходимости.
Волынец обратилась к двум депутатам Госдумы — председателю комитета по делам женщин, семьи и детей Нине Останиной и председателю комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву. Она попросила ввести запрет на законодательном уровне.
В первую очередь такое нововведение нужно не для наказания, а для информирования, объяснила Волынец. Ведь о плачевном состоянии детей обычно сообщают обеспокоенные бабушки и дедушки.
— Нет цели кого-то наказывать, отлавливать, и никто не говорит, что нужно залезть в каждую семью, проверить холодильник. Это ориентир. О том, что детей держат на диете, несовместимой со здоровьем, часто знают родственники, бабушки, дедушки. Они переживают и часто сами обращаются в соцслужбы, если родители их не слушают. Также такие сигналы поступают от воспитателя в детсаду, от учителей в школе, от соседей, — пояснила свою идею Волынец корреспонденту 116.RU.
В большинстве случаев достаточно провести разъяснительную беседу с родителями-сыроедами или веганами, уверена наша собеседница. Однако если они продолжают ограничивать рацион ребенка, то повлиять на них с точки зрения закона нельзя. По крайней мере сейчас, говорит Волынец.
К ней обращались по поводу татарстанских семей, которые тоже не кормили детей мясом и другими продуктами, не предусмотренными вегетарианскими диетами. Причем родители делали это не из-за нехватки денег, а по убеждению. По словам Волынец, такие случаи происходят постоянно, но не все попадают в СМИ, поскольку обычно ребенка удается выходить при помощи полноценного питания или капельниц.
Обращение Волынец еще не дошло до председателя комитета по делам женщин, семьи и детей Останиной. Однако депутат уже сформировала позицию. По ее словам, непонятно, как прописать идею омбудсмена в законе.
— Я считаю, такие пиар-инициативы, которые возбуждают родительское сообщество, лучше сначала тщательно продумать, прежде чем вносить. Заранее могу сказать, что невозможно законом обязать бабушек и дедушек проверять тарелки у внуков, — сказала Останина корреспонденту 116.RU.
Известны случаи, когда строгие диеты приводили к трагедии. Так, в апреле в красноярской семье сыроедов умерла двухлетняя дочь. Ее организм не справился с коронавирусом. Родители отрицают, что придерживаются сыроедения. Говорят, что имели проблемы с ЖКТ, поэтому не употребляли многих продуктов, а детей кормили тем же, что ели сами. Эксперты настаивают, что питание сыграло свою роль в том, что девочка не смогла побороть болезнь. А еще мама с папой лечили дочь самостоятельно — гомеопатией. В отношении них возбудили уголовное дело.
Другой резонансный случай произошел в Сочи. В семье сыроедов, которые переехали на курорт из Санкт-Петербурга, умер месячный младенец. Отец,
Этим летом в Малайзии умерла популярная в соцсетях сыроедка из Казани Жанна Самсонова. Блогерше, которая саму себя называла в социальных сетях Жанна Д'Арт, было 39 лет. С 2006 года она путешествовала по миру, искала себя, занималась йогой и практиковала вегетарианство, а позже — сыроедение. В последний год Жанна работала в одном из сыроедческих кафе в Таиланде, мечтала однажды открыть свое собственное заведение где-нибудь в Азии, грезила написанием собственной книги с рецептами для сыроедов, а пока это оставалось большой мечтой, делилась видеорецептами в собственном блоге, который смотрели не только соотечественники, но и зарубежные пользователи.