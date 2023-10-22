«Не для наказания»: детский омбудсмен Татарстана предложила запретить родителям сажать детей на веганство, в Госдуме посчитали это пиаром

В первую очередь такое нововведение нужно не для наказания, а для информирования, объяснила Волынец. Ведь о плачевном состоянии детей обычно сообщают обеспокоенные бабушки и дедушки.



— Нет цели кого-то наказывать, отлавливать, и никто не говорит, что нужно залезть в каждую семью, проверить холодильник. Это ориентир. О том, что детей держат на диете, несовместимой со здоровьем, часто знают родственники, бабушки, дедушки. Они переживают и часто сами обращаются в соцслужбы, если родители их не слушают. Также такие сигналы поступают от воспитателя в детсаду, от учителей в школе, от соседей, — пояснила свою идею Волынец корреспонденту 116.RU.

