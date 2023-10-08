Как мгновенно понравиться другому человеку: психолог назвал 5 способов

— Исследования в области невербального общения выявили ряд сигналов, которые приводят к появлению у «оппонента» большей симпатии и влечению, особенно при первых встречах, — говорит психолог Рональд Риджио. — Их называют сигналами непосредственности, вызывающими мгновенную симпатию.



1. Зрительный контакт

— Смотреть в глаза другому — признак непосредственности, проявление интереса и внимания, — объясняет психолог.



2. Наклон вперед и физическая дистанция

— Ориентация тела на другого человека с легким наклоном вперед и поддержание некоторой (но ни в коем случае не слишком сильной) физической близости, — продолжает Рональд Риджио.

