Девушка обвинила сибирский салон красоты в ожоге лазером — но там не уверены, что это была их клиентка

В Новосибирской области девушка обвинила салон красоты LaSkin в том, что она якобы получила ожог лазером во время приема
Девушка не уточняет, какую именно процедуру ей делали в салоне Краснообска. В своем отзыве на Flamp она опубликовала фото, судя по которому на ее ноге — множество повторяющихся красных полос, похожих на царапины.
После того, как автор отзыва заявила об ожоге, она стала рассуждать о прессотерапии.
— Уже много лет в Краснообске есть прессотерапия в разных студиях, и я могу сказать, что у вас самый слабый аппарат, — заявила она.
Позже девушка удалила из отзыва фотографию ноги. У нас есть скришот отзыва.
«За последние дни такая процедура не проводилась»
С просьбой прокомментировать отзыв NGS.RU обратился к руководителю LaSkin Виктории. По ее словам, за последние дни салон не проводил клиентам лазерные процедуры — в частности, эпиляцию.
— Аккаунт подписан никнеймом, и нельзя однозначно определить имя девушки, которая оставила отзыв. В любом случае мы просмотрели свои записи и обнаружили следующее: за последние два дня процедура лазерной эпиляции ног не проводилась вообще. Клиенты, которые были у нас с 20 сентября, — давнишние, довольны качеством услуг и оставляли хорошие отзывы на 2ГИС, — утверждает руководитель салона.
Виктория объяснила, что лазер действительно может оставить ожоги при его неправильном использовании. Женщина добавила, что в LaSkin используется лазерное оборудование, которое работает с использованием специального геля — не на сухую кожу. По ее словам, гель — проводник лазерного излучения и предотвращает появление ожогов.
— Это похоже на ожоги не от лазера, а от какого-то электроинструмента с нагревом. Видны узкие полоски, между которыми — одинаковое расстояние. Фотоэпилятор и IPL-лаер могут давать четкий штамп в виде квадрата или прямоугольника.
Виктория говорит, что если девушка пойдет на контакт, то она готова обсудить с ней ее отзыв и разобраться в проблеме.
На сайте отзывов салон красоты оставил девушке ответ. В нем LaSkin утверждает, что салон не обслуживал ее. На это автор отзыва ответила следующее:
— Вы даже не уточнили детали.
Редакция НГС оставила девушке контакты для связи — чтобы уточнить, на какую именно процедуру у нее могла возникнуть такая реакция, и может ли она подтвердить свои слова о том, что ее якобы сделали в LaSkin.
Что говорит эксперт
Прессотерапия, которую раскритиковала девушка, однозначно не могла вызвать подобный эффект. В этой процедуре вообще не используется лазер. Об этом NGS.RU рассказала косметолог, массажист Евгения Ельникова.
— По отзыву не совсем ясно, о какой процедуре идет речь — всё-таки о той, которая делалась лазером, или о прессотерапии. В прессотерапии на человека надевают специальный костюм, в который под давлением нагнетается воздух — он волнообразно «сдавливает» тело, в результате чего усиливается лимфоток. Конечно, изредка– к примеру, если у человека хрупкие сосуды — на коже, в местах, куда надевались специальные манжеты, всё же могут оставаться небольшие синяки. Как правило, они проходят самостоятельно.
На наш вопрос о том, может ли непосредственно лазер оставлять следы на коже, Евгения ответила следующее:
— Смотря, какой лазер. Но, опять же, не факт, что он оставил бы такие ровные следы, как на фото.
В марте мы рассказывали о сибирячке, которая заявила, что ее отравили в сауне. По ее словам, она заплатила 13 тысяч рублей и якобы надышалась хлором.