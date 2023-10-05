Девушка обвинила сибирский салон красоты в ожоге лазером — но там не уверены, что это была их клиентка

В Новосибирской области девушка обвинила салон красоты LaSkin в том, что она якобы получила ожог лазером во время приема



Девушка не уточняет, какую именно процедуру ей делали в салоне Краснообска. В своем отзыве на Flamp она опубликовала фото, судя по которому на ее ноге — множество повторяющихся красных полос, похожих на царапины.

