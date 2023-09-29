Уровень холестерина поползет вниз. Доктор рассказала, как изменить пищевые привычки, чтобы принести пользу сердцу и сосудам

Если же вы заляжете на диван и перестанете совсем следить за питанием, то это сильно отразится на вашем здоровье. Одними из первых пострадают сосуды: из-за обилия жирной и соленой пищи в них образуются холестериновые бляшки. Со временем они станут только больше, что может спровоцировать инфаркт или инсульт.



По словам доктора из Великобритании Жюстин Батлер, которая специализируется на вопросах здорового питания, спасти сердце и сосуды от разрушения могут несколько простых, но важных пищевых привычек.

