«Из поликлиники медицина ушла»: эксперты рассказали, почему пациент чаще обращается к интернету, а не к врачу

— И тут снова у нас проблема. Стационар еще нужно заслужить. А в поликлинике — конвейер. Главная задача терапевта — чтобы вы быстрее покинули его кабинет, потому что за вами там очередь, ее всю надо успеть принять. Это не его вина, а его беда. Поэтому терапевт выписывает вам направления на анализы и отпускает. Когда вы в следующий раз придете к нему с результатами анализов, то слово, которое будет чаще встречаться в заключении, и будет диагнозом.



При этом очередь не только у терапевта, но и везде. Мне в поликлинике однажды попался 20-летний пациент с пустяковой жалобой, который ходил в эту поликлинику два месяца. Он сказал: «Я когда к первому врачу приду, он мне анализы назначает, а когда я к последнему приду, то анализы уже устарели, приходится их заново назначать».



Аптека — единственное место, куда можно прийти без записи. Я притворялся пациентом и проводил разведку. Прихожу, говорю: у меня такая-то проблема, что вы можете мне предложить? И я слышу нормальную консультацию. Уточняют, что беспокоит, как давно беспокоит, обращались ли к врачу, что он сказал. Дальше мне дают рекомендации общего плана, которые мне ни в коем случае не повредят и даже помогут.

