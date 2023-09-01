«Вырвем все зубы за миллион рублей»: врач остался должен огромную сумму после бесплатного осмотра у стоматолога

— Алло! Вас приветствует частная стоматологическая клиника! Вы счастливчик, и вам доступен бесплатный осмотр!
Признавайтесь, хоть раз каждый из нас получал подобное предложение. А кто-то даже на него соглашался, вот только то, что было потом, удачей можно назвать с натяжкой. Зачастую после бесплатного визита к стоматологу даже в преуспевающей клинике люди заключали с ней договор на десятки, а то и на сотни тысяч рублей. Рассказываем о том, как стоматологи всё меньше стали заинтересованы в соблюдении принципа «не навреди», а превращались в бизнес по добыче крупных сумм из людей с зубами и без.
«С вас 294 тысячи рублей до понедельника»
Звонок-приглашение на бесплатную стоматологическую консультацию получил и 77-летний основатель хосписа, заслуженный военный врач из Волгограда Шамиль Салимов.
Как рассказывает сын пенсионера, Алексей Салимов, его отцу на протяжении недели звонили с предложением бесплатного визита к врачу.
— Ему неделю звонили из этой стоматологии, по его словам, — рассказывает сын Шамиля Салимова, Алексей. — Приглашали на диагностику. Какими аргументами они его уговорили прийти — мы до сих пор не понимаем. У отца также нет ответа на этот вопрос. Отец много лет проработал в больнице. Он знает, что настоящие врачи никогда никому звонить и что-то навязывать не будут. У него очень много друзей и коллег-врачей. Среди хороших друзей есть и стоматолог. Я не знаю ни одной причины, чтобы он взял и согласился на это предложение от неизвестных ему врачей, но это произошло.
По словам Алексея, итогом визита отца на «бесплатную консультацию» стал подписанный им договор на «оказание платных медицинских услуг». Всего на 294 тысячи рублей. Из них восемь тысяч рублей пенсионер заплатил в качестве первого взноса. Остальные 286 тысяч рублей он, по подписанному им соглашению о рассрочке, должен был принести или перечислить в течение трех дней.
— У отца не было серьезных жалоб на зубы. Для его возраста они очень даже в приличном состоянии, — рассказывает Алексей Салимов. — Но в ходе «бесплатной консультации» его убедили в совершенно другой картине. Ему сделали панорамный снимок, осматривали несколько человек... И предложили удалить все или почти все зубы, заменив протезами. Откуда они там нашли, что у него там всё настолько плохо?
«Это ли не кабальные условия?»
Удивительно, но после пятничного визита к стоматологам 77-летний доктор поделился тем, что заключил такой договор с клиникой и что в понедельник он должен заплатить еще 286 тысяч рублей, только в выходные. Для семьи это стало шоком. Понял, что произошло, и сам Шамиль, от чего ему сразу стало плохо.
— Он правда попал как будто в какую-то микрокредитную организацию. В договоре было указано, что буквально за каждый день просрочки там будет идти процент — примерно 0,1% от суммы. Папа так сильно перенервничал, что пришлось везти его в больницу, — рассказывает Алексей. — Моя жена сразу же поехала в эту клинику с документами, чтобы расторгнуть договор. Моей супруге отказали. Ей просто сказали, чтобы она уходила. Якобы никто и ничего с ней расторгать не будет.
Только после того, как Алексей рассказал о произошедшем с отцом журналистам, договор им всё же удалось расторгнуть.
— Нам вернули даже те восемь тысяч, что взяли с отца, — рассказал Алексей. — Мы на них вообще не рассчитывали, мы просто хотели расторгнуть этот договор. Ходили мы в клинику уже с юристами. Их очень смутил договор, особенно его один пункт. Якобы если мы расторгаем его, то клиника вправе требовать с нас все расходы, связанные с исполнением договора, вплоть до банковских комиссий. Это ли не кабальные условия?
Впрочем, в договоре, что подписал Шамиль Салимов, оказалось много интересных строчек. Там не только прописана неустойка в 0,1% от общей суммы долга за каждый день просрочки. Но пенсионер расписался даже под тем, что он сделал это не заблуждаясь.
— Заказчик гарантирует, что он заключает настоящий договор не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, под угрозой либо заблуждением, а договор не является для него кабальной сделкой, — говорится в договоре.
«Покинул клинику в хорошем расположении духа»
Учредитель клиники, категорически отказавшийся от авторизованного комментария, со своей стороны настаивает, что никаких кредитов их организация никому и никогда не навязывала. По его мнению, договор на оказание услуг не является кредитным, а пенсионер всё делал добровольно.
— 19 августа гражданин посетил клинику с целью консультации, врачом клиники был произведен осмотр пациента, сделан панорамный снимок и дана консультация по поводу наличия проблем, имеющихся в полости рта, а также разъяснены варианты и способы решения этих проблем, предложены возможные планы лечения, с одним из которых пациент ознакомился и был согласен, изъявив желание начать лечение. Поскольку стоматология является частной организацией, пациенту было предложено заключить договор на оказание платных медицинских услуг, на что пациент ответил согласием, давления, принуждения со стороны клиники на пациента оказано не было, — рассказал учредитель. — Пациентом при заключении договора также была избрана удобная форма оплаты путем внесения денег в рассрочку, внес в кассу 8000 рублей за прохождение процедур, однако прохождение процедур перенес на 21 августа, после чего он покинул помещение клиники в хорошем расположение духа, при этом шутил с персоналом клиники.
По словам учредителя фирмы, сотрудники клиники разъяснили родственникам пациента, что вернуть деньги и расторгнуть договор смогут только при его личном присутствии.
— 21 августа сотрудником клиники осуществлен телефонный звонок, в котором также было разъяснено, что потребитель вправе расторгнуть договор в любое время либо самостоятельно, либо через представителя с оформлением полномочий в установленном порядке, — настаивает учредитель клиники. — В тот же день клинику посетили три представителя пациента, у которых также отсутствовали полномочия на предоставление его интересов в медицинском учреждении, а также отсутствовали полномочия на расторжение договора и получение денежных средств. Лицам, посетившим клинику, также был разъяснен порядок расторжения договора и предложено посетить клинику совместно с пациентом. В 16 часов того же дня клинику посетил сам пациент и написал заявление о расторжении договора. В течение 5 минут договор на оказание платных медицинских услуг был расторгнут подписанием двустороннего соглашения о расторжении договора, денежные средства в размере 8000 рублей возвращены пациенту. Претензий в адрес клиники пациент не высказывал, находился в хорошем расположении духа. Кредитный договор на оплату услуг с ним не заключался. Мы — клиника, которая ценит своих пациентов и всегда проявляет лояльность, практикуя гибкую систему скидок. Медицинский персонал всегда готов прийти на помощь своим пациентам, разъяснить все вопросы, связанные с лечением, получить дополнительные консультации.
«За ваш миллион рублей и полгода мы с этим справимся»
Впрочем, ситуация, с которой столкнулся заслуженный врач, оказалась не единична. И применяется она, как выяснилось, далеко не в одной стоматологической клинике.
— У жены возникла проблема с коронкой на одном из боковых нижних зубов — откололся небольшой кусочек с края, — рассказывает обратившийся в редакцию житель Волгограда. — Казалось бы — всего один кусочек. Но стало неудобно. Во время еды там стала застревать пища, раздражая десну. Да и просто женщине некомфортно, после каждого приема еды ковыряться там зубочисткой.
Волгоградец рассказал, что за консультацией и лечением они обратились в одну из крупных и известных частных клиник города. Картина, что описывает волгоградец, примерно совпадала с тем, что рассказывала семья Салимовых: пригласили на бесплатный прием, сделали панорамный снимок, пригласили к осмотру еще одного специалиста... И вынесли вердикт, что всё очень и очень плохо.
— По словам собравшихся вокруг моей супруги врачей, у нее не рот, а скопище многочисленных и потенциально опасных проблем, — говорит мужчина. — Да, хорошо, нельзя сказать, что у нее идеально здоровые 33 зуба. Есть коронки, есть леченый кариес, пломбы. Но врачи, вздыхая и показывая на темные пятна на снимке, очень быстро смогли убедить ее, что ситуация на грани катастрофы. И починкой только одной коронки дело не ограничится.
Стоматологи расписали перед ошеломленной женщиной и все перспективы, которые ей предстоят. А предстояло ей практически полное удаление всех зубов с заменой их имплантами. И всего почти за миллион рублей.
— К счастью, супруга не успела сказать «да» и подписать какие-либо документы, — рассказывает мужчина. — Понимая, что запуталась, она позвала меня и попросила врачей повторить. И только тогда словно пелена с нее спала. Она обратилась к врачам с жалобой, что между зубов немного застревает еда, а едва не вышла с планом полного удаления и замены всех зубов за полгода и за миллион рублей. Несочетаемость жалобы и предложенного лечения оказалась столь шокирующей, что даже сомнений не осталось — мы столкнулись с бизнесом по добыче денег из зубов пациентов, а не с услугой по их лечению.
«Медицина не должна превращаться в супермаркет по продаже услуг»
Известный юрист, экс-мэр Волгограда Роман Гребенников считает, что подобный договор как минимум подозрителен и наводит на мысли, что сделка была совершена путем обмана.
— Действие совершено под воздействием обмана или других неприятных обстоятельств. Считаю, что здесь налицо обман. По большому счету если дело дойдет до суда, то у заявителя будут все возможности признать эту сделку недействительной, — рассказал Роман Гребенников. — Мне видится, что эта сделка и была совершена обманным путем. Самые большие вопросы возникают и к самому договору. С моей точки зрения, пожилому человеку навязали услуги, которые, во-первых, могли быть ему вовсе не нужны, и, во-вторых, цена на которые весьма непонятна.
Заведующий кафедрой стоматологии доктор медицинских наук, доцент ВолгГМУ Юлия Македонова считает, что подобные случаи стали весьма типичны, и противопоставляет им государственные клиники где, впрочем, также есть платные услуги.
— У нас давно уже стоматологическая помощь превратилась в стоматологические услуги. Отличие частной от государственной в том, что врач в обычной поликлинике получает оклад и плюс какие-то проценты от платных услуг. В частной стоматологии у врача нет никакого оклада, — рассказала Юлия Македонова. — В государственной медицине больше заботы о здоровье пациента, чем бизнеса. Частная стоматология — это целиком и полностью бизнес. Чаще всего в стоматологии вводят пациентов в заблуждение заверениями про то, что им нужно лечить то, что лечить вовсе не надо или лечить более щадящими и, соответственно, дешевыми способами. Не так давно у моей пациентки был такой случай, когда она пришла в частную стоматологию, где ей сказали удалять зубы, которые еще вполне можно было спасти. При этом цены там оказались, мягко скажем, совсем неадекватными. Да, стоматология вообще и в целом очень недешева. Но не настолько же!
В свою очередь владелица частной стоматологической клиники Виктория Петрова, считает, что зачастую пациентам стоматологий не хватает знаний о своих правах и умения сказать «я подумаю».
— Медицина не должна сравниваться с магазином. Я не представляю, как такие клиники работают, навязывая, по сути, подобные договоры — возмущается Виктория Петрова. — Людей нужно информировать! Нужно рассказывать о том, что стоматологии не имеют права заниматься подобным. Но, с другой стороны, не спорю, от врача зависит многое. И если человек не работает по принципу: «Не навреди», то я считаю, что им уже должны заниматься совсем другие структуры. Но наши с вами зубы — это наша с вами ответственность. И если бы мне в какой-то клинике выставили счет на слишком большую сумму, предложив какие-то слишком масштабные услуги, то я обязательно пойду еще к нескольким специалистам посоветоваться, сверить диагнозы и предложенные методы лечения. Ну а научить людей не обманывать, увы, ни я, ни вы не сможем. Этим должны заниматься правоохранительные органы.