«Вырвем все зубы за миллион рублей»: врач остался должен огромную сумму после бесплатного осмотра у стоматолога

«Это ли не кабальные условия?»

Удивительно, но после пятничного визита к стоматологам 77-летний доктор поделился тем, что заключил такой договор с клиникой и что в понедельник он должен заплатить еще 286 тысяч рублей, только в выходные. Для семьи это стало шоком. Понял, что произошло, и сам Шамиль, от чего ему сразу стало плохо.

— Он правда попал как будто в какую-то микрокредитную организацию. В договоре было указано, что буквально за каждый день просрочки там будет идти процент — примерно 0,1% от суммы. Папа так сильно перенервничал, что пришлось везти его в больницу, — рассказывает Алексей. — Моя жена сразу же поехала в эту клинику с документами, чтобы расторгнуть договор. Моей супруге отказали. Ей просто сказали, чтобы она уходила. Якобы никто и ничего с ней расторгать не будет.