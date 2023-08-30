Брось печеньку: чем подкрепиться в течение дня — выбираем правильный перекус вместе с врачами

Примеры сочетаний продуктов

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков акцентирует внимание на том, что нельзя перекусывать фастфудом, консервами и быстрыми углеводами — чипсами, печеньем, конфетами и так далее.

Екатерина Демьяновская отмечает, что фрукты, овощи и зелень содержат витамины, минералы, антиоксиданты и естественные сахара, поэтому помогают взбодриться и взяться за работу с новыми силами.

Орехи тоже хорошо насыщают, а также положительно влияют на память, концентрацию внимания и другие когнитивные функции благодаря высокой концентрации полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов.