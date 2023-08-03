Холодец или все-таки рыба? Что добавить в диету для здоровья суставов — рекомендации врачей

Для того чтобы долго активно двигаться, нужно следить за здоровьем суставов. Врачи говорят, что для этого важно не только двигаться и не иметь вредных привычек, но и правильно питаться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какие продукты полезны для суставов, правда ли, что нужно есть холодец и костный бульон, и в чём польза ягод. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы при помощи профильных врачей в сериале «Медликбез».
Почему важно следить за питанием
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отмечает, что артрит, артроз и другие заболевания суставов — это серьезные патологии, которые снижают качество жизни. Без лечения, часто долгого и дорогостоящего, они и вовсе могут привести к инвалидности.
Подбирать терапию, которая замедлит развитие болезни и облегчит симптомы, должен врач: например, ревматолог, травматолог-ортопед, невролог.
Заведующий отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олег Цыпляев добавляет, что воспалительное поражение суставов — серьезная патология, которая характеризуется множеством неприятной симптоматики. Медицина большинства стран не в состоянии остановить прогрессирование заболевания и оказать должную помощь больным ввиду крайне высокой стоимости лечения.
При этом, уточняет врач, статистические опросы показывают, что внесение изменений в ежедневную диету приводит к подавлению симптомов воспаления у 24% людей, а еще 15% людей отмечают незначительный положительный эффект.
Екатерина Кашух подчеркивает, что не нужно воспринимать продукты как панацею — только как дополнительную поддержку организма, потому что убедительных данных, однозначно подтверждающих терапевтический эффект, пока всё равно недостаточно.
Врач-ревматолог, врач функциональной диагностики «ИНВИТРО — Воронеж» Галина Початкова уверена, что принципы правильного питания не только смогут профилактировать заболевания желудочно-кишечного тракта и набор веса, но и сохранят здоровье опорных суставов. Потому что излишняя нагрузка на них у людей с высокой массой тела способна увеличивать давление на коленные и тазобедренные суставы, а вместе с тем и приводить к их постепенному разрушению.
Какие продукты полезны для суставов
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков говорит, что опорно-двигательному аппарату (кости, суставы, хрящи, связки), помимо «стандартного» набора питательных веществ в повышенных количествах необходимы кальций, фосфор, магний и марганец, омега-3 жирные кислоты и витамины D, К, С, группы В.
Галина Початкова в первую очередь рекомендует включить в рацион жирную рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами и витамином D: например, лосось, скумбрию, сельдь, сардины, форель.
Многие врачи отмечают, что очень полезны желатинсодержащие продукты (холодец, заливное, желе), а также костный бульон — они насыщены коллагеном.
— Считается, что костный бульон повышает активность иммунной системы и восстанавливает суставные хрящи. На деле всё обстоит немного иначе, — уточнила Екатерина Кашух. — Костный бульон действительно полезен — он легко усваивается, быстро утоляет голод. Но восстанавливать суставные хрящи бульон не способен.
Андрей Поздняков со своей стороны замечает, что в последнее время польза костного бульона и холодца как продуктов, содержащих коллаген, подвергается серьезным сомнениям.
Олег Цыпляев рассказывает, что существует большое число продуктов, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а потому могут облегчить общее состояние у больных с артритом преимущественно аутоиммунной этиологии.
Один из таких продуктов — чеснок, обладающий выраженными хондропротекторными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Регулярное добавление чеснока в рацион поможет опорно-двигательному аппарату и всему организму в целом.
— Регулярное употребление имбиря в любом виде способствует ограничению воспалительных реакций в области суставов и связок, снижению выраженности боли и других симптомов. Также с древних времен брокколи считается одним из самых полезных продуктов и используется для лечения многих заболеваний. Употребление брокколи приводит к снижению выраженности любых воспалительных процессов в организме, — уверен Олег Цыпляев.
Кроме того, врачи отмечают, что положительные свойства в отношении суставов имеют орехи, особенно грецкие, листовая зелень, особенно шпинат, оливковое масло, ягоды. Екатерина Кашух перечисляет такие природные антиоксиданты, как клюква, черника, брусника, облепиха, шиповник, гранат, смородина:
— Витамины C, B и E в их составе помогают справиться с воспалением суставов и защищают их от воздействия свободных радикалов — агрессивных молекул, которые атакуют здоровые клетки. Ягоды действительно полезны: они богаты биологически активными веществами, способствуют укреплению сосудов, регулируют артериальное давление, улучшают работу сердца. Конечно, вылечить болезни суставов ягодными отварами не получится, но общеукрепляющий эффект на организм они точно окажут.
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