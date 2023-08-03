Холодец или все-таки рыба? Что добавить в диету для здоровья суставов — рекомендации врачей

Почему важно следить за питанием

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отмечает, что артрит, артроз и другие заболевания суставов — это серьезные патологии, которые снижают качество жизни. Без лечения, часто долгого и дорогостоящего, они и вовсе могут привести к инвалидности.

Подбирать терапию, которая замедлит развитие болезни и облегчит симптомы, должен врач: например, ревматолог, травматолог-ортопед, невролог.

Заведующий отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олег Цыпляев добавляет, что воспалительное поражение суставов — серьезная патология, которая характеризуется множеством неприятной симптоматики. Медицина большинства стран не в состоянии остановить прогрессирование заболевания и оказать должную помощь больным ввиду крайне высокой стоимости лечения.