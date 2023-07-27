Вялость, увеличение веса и выпадение волос: почему повышается ТТГ и что делать — советуют врачи

Что такое ТТГ

ТТГ (тиреотропный гормон) — это гормон, который вырабатывается в головном мозге, в главном эндокринном органе — гипофизе, и посылает сигнал щитовидной железе для выработки нужного количества тиреоидных гормонов. Если щитовидная железа не может выработать нужное количество, то гормон ТТГ растет, чтобы простимулировать щитовидную железу на правильную работу.

— ТТГ регулирует работу щитовидной железы, которая также производит гормоны Т3, Т4, кальцитонин. Они отвечают за множество процессов, в том числе регулируют частоту сердечных сокращений и температуру тела, обмен веществ и способность организма усваивать полезные вещества из пищи, — объясняет врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина