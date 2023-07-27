Вялость, увеличение веса и выпадение волос: почему повышается ТТГ и что делать — советуют врачи

Врачи, в особенности эндокринологи, часто назначают пациентам проверку ТТГ — это один из показателей, которые нужно контролировать регулярно. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, что означает его повышенный уровень, какие еще гормоны нужно проверять, к чему приводит их избыток и что важно есть — мы продолжаем отвечать на ваши вопросы при помощи профильных врачей в сериале «Медликбез».
Что такое ТТГ
ТТГ (тиреотропный гормон) — это гормон, который вырабатывается в головном мозге, в главном эндокринном органе — гипофизе, и посылает сигнал щитовидной железе для выработки нужного количества тиреоидных гормонов. Если щитовидная железа не может выработать нужное количество, то гормон ТТГ растет, чтобы простимулировать щитовидную железу на правильную работу.
— ТТГ регулирует работу щитовидной железы, которая также производит гормоны Т3, Т4, кальцитонин. Они отвечают за множество процессов, в том числе регулируют частоту сердечных сокращений и температуру тела, обмен веществ и способность организма усваивать полезные вещества из пищи, — объясняет врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина
Врач-эндокринолог многопрофильного медицинского центра «ИНВИТРО» Елена Гавришева говорит, что нормальные уровни ТТГ — 0,4–4,0 мЕд/л (в условиях отсутствия беременности, подготовки к ЭКО и детского возраста). Все показатели выше 4,0 мЕд/л требуют дообследования и выбора дальнейшей тактики лечения или наблюдения.
Не всегда уровень ТТГ выше 4,0 мЕд/л требует незамедлительного лечения. Нужно дополнительно исследовать уровень тиреоидных гормонов (свободный Т4, свободный Т3), уровень антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) и сделать УЗИ щитовидной железы. Но нужные анализы должен назначить врач — терапевт или эндокринолог.
Причины гипотиреоза
Как правило, повышение ТТГ говорит об одном из самых часто встречающихся эндокринных заболеваний — первичном гипотиреозе.
— Целью лечения стойкого гипотиреоза (обычно выше 10 мЕд/л) является восполнение недостающей функции препаратами тироксина (готовая форма тиреоидных гормонов). Назначение препаратов и коррекция дозы проводится строго под контролем врача, — обращает внимание Елена Гавришева.
Патологии щитовидной железы чаще распространены среди женщин — у них есть особая предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. Еще одна распространенная причина повышения ТТГ, по словам Елены Гавришевой, — аутоиммунный тиреоидит.
По ее словам, Россия из-за сниженной концентрации йода в воде и почве входит в страны с распространенным йододефицитом, а йод — это главный микроэлемент гормонов щитовидной железы. Профилактика заболеваний щитовидной железы проводится с помощью ежедневного употребления йодированной соли в пищу.
Врач-эндокринолог центра семейной медицины «Здравица» Гульнара Белоусова перечисляет и другие причины повышения ТТГ: оперативное удаление щитовидной железы, лечение радиоактивным йодом, врожденные дефекты щитовидной железы, тяжелый дефицит или избыток йода. Кроме того, это может быть опухоль гипофиза, при которой идет повышенная выработка ТТГ.
Симптомы
Гормоны щитовидной железы оказывают влияние практически на все процессы в организме, и когда их не хватает, человек может ощущать общую слабость, постоянную сонливость и вялость, зябкость, снижение температуры тела, заметить отечность, увеличение веса, склонность к запорам.
Кроме того, добавляет Елена Гавришева, может быть головокружение, ухудшение памяти, затруднение носового дыхания и охриплость голоса, выпадение волос и ломкость ногтей, сухость кожи, снижение частоты сердцебиения и низкое давление, а также нарушение менструальной функции у женщин.
Гульнара Белоусова обращает внимание, что если повышение ТТГ связано с гипотиреозом, то, как правило, пациенты чувствуют слабость, утомляемость, замечают отеки на лице, руках, выпадение волос, сухость кожи, пониженное настроение и другие. Если повышение ТТГ произошло из-за опухоли гипофиза, то наоборот, будет избыток тироксина — в этом случае их беспокоит повышенная потливость, раздражительность, снижение веса.
Если есть подозрение на опухоль гипофиза, проводят МРТ головного мозга.
Чтобы скорректировать повышенный ТТГ и не допустить осложнений, связанных с недостаточной функцией щитовидной железы, назначают гормональную терапию.
Ольга Уланкина уточняет, что, помимо лечения, нужно обращать внимание на питание и образ жизни.
— При составлении рациона следует особое внимание уделять пище, богатой йодом: это морепродукты, водоросли, йодированная соль. Употребление жирных и соленых блюд стоит сократить, — рекомендует она. — Умеренная физическая активность — ходьба, йога или танцы — улучшит обмен веществ и поможет щитовидной железе выполнять свою функцию. Также стоит работать со стрессом и регулярно сдавать анализы, чтобы вовремя отслеживать отклонения в работе органа.
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