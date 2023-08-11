«Ребенок будет обладателем I группы 100%»: как наследуются группы крови и почему четвертая — самая редкая

Как наследуется группа крови

Человек наследует от своих родителей два гена, из которых складывается фенотип группы крови.



Фенотип обладателя второй группы крови может быть АА (значит, он унаследовал от каждого из родителей по копии гена А) или А0 (значит, от одного из родителей он взял ген А, а от другого — 0).



Точно так же у обладателей третьей группы крови может быть фенотип ВВ и фенотип В0.



У обладателей первой группы крови фенотип только один — 00, у четвертой — АВ.



— Гены А и В являются доминантными, а 0 — рецессивными. Это значит, что при «встрече» генов А или В и 0 у потомства проявится именно ген А или В, а для проявления гена 0 необходимо наследование сразу двух рецессивных генов, — объясняет Ирина Колесникова.

