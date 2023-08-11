«Ребенок будет обладателем I группы 100%»: как наследуются группы крови и почему четвертая — самая редкая

Каждому человеку важно знать свою группу крови, потому что при необходимости нужно знать, какая именно требуется для переливания. Оказывается, зная данные родителей, можно заранее определить, какая группа крови может быть у ребенка. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какие сочетания возможны, — об этом очередной выпуск сериала «Медликбез».
Группа крови — признак, который передается по наследству и не меняется в течение жизни. При подготовке к операции, когда может понадобиться переливание крови или ее компонентов, очень важно определить этот показатель. Информация о группах крови значительно снизила смертность при различных хирургических вмешательствах.
— Дело в том, что в организме человека вырабатываются антитела против белков, которых у самого человека нет. При переливании несовместимой крови с «чужими» белками эти антитела атакуют донорские эритроциты и разрушают их. Это смертельно опасно, — поясняет генетик лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова.
Она рассказывает, что группа крови у ребенка формируется еще в утробе матери — примерно на пятой неделе — и остается неизменной в течение жизни. Он наследует этот признак одновременно от папы и от мамы, но при этом его группа крови может отличаться от родительской.
Чем отличаются группы крови
По словам Ирины Колесниковой, кровь состоит из плазмы и находящихся в ней элементов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. На поверхности эритроцитов (красных кровяных телец) есть особые белковые молекулы — антигены. Они бывают двух типов — А и В.
Эритроциты могут содержать антигены только одного типа, двух одновременно или вообще их не иметь. В зависимости от этого кровь делят на четыре группы.
Первая обозначается как 0 (I) — на поверхности эритроцитов белки отсутствуют.
Вторая группа A (II) — присутствуют только белки-антигены типа А.
В третьей группе B (III) — антигены типа B.
А у обладателей четвертой группы AB (IV) на поверхности эритроцитов располагаются оба антигена.
Эта классификация называется «система групп крови АВ0». Такой метод открыл и описал австрийский врач Карл Ландштейнер в 1900 году, за что получил Нобелевскую премию.
Еще, добавляет главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, есть резус-фактор — отдельная система антигенов, содержащаяся на эритроцитах. Он может присутствовать на них (у большей части населения), тогда это будет положительный резус, либо отсутствовать — отрицательный резус.
Как наследуется группа крови
Человек наследует от своих родителей два гена, из которых складывается фенотип группы крови.
Фенотип обладателя второй группы крови может быть АА (значит, он унаследовал от каждого из родителей по копии гена А) или А0 (значит, от одного из родителей он взял ген А, а от другого — 0).
Точно так же у обладателей третьей группы крови может быть фенотип ВВ и фенотип В0.
У обладателей первой группы крови фенотип только один — 00, у четвертой — АВ.
— Гены А и В являются доминантными, а 0 — рецессивными. Это значит, что при «встрече» генов А или В и 0 у потомства проявится именно ген А или В, а для проявления гена 0 необходимо наследование сразу двух рецессивных генов, — объясняет Ирина Колесникова.
Комбинаций много, но врач приводит пример: если у одного из родителей кровь четвертой группы (АВ), то рождение ребенка с первой группой крови (00) исключено. Для нее необходимо наследование двух рецессивных генов, а у обладателя четвертой группы такого «подавляемого» признака нет. В зависимости от группы крови второго родителя у ребенка при этом может быть вторая (АА или А0), третья (ВВ или В0) или четвертая (АВ) группа.
Если, например, у папы первая группа (00), а у мамы четвертая (АВ), то дети получат или вторую (А0), или третью (В0), взяв от мамы один из доминантных генов, а у папы — рецессивный.
Больше всего сочетаний дает пара, где у одного из родителей вторая группа крови (фенотип А0), а у другого — третья группа крови (фенотип В0). У детей с одинаковой вероятностью могут быть все варианты комбинаций: первая при наследовании двух рецессивных генов 0; вторая, третья или четвертая — если ребенок унаследует один или оба доминантных гена (A, B или AB).
— Если у обоих родителей первая группа крови, ребенок тоже будет обладателем первой группы со 100%-ной вероятностью. Вторая группа крови и у папы, и у мамы в 75% случаев приведет к тому, что у ребенка тоже будет вторая, в 25% — первая. Аналогично с третьей группой: сложится комбинация, если оба родителя с третьей группой крови, — описывает Ирина Колесникова.
Какую кровь кому можно переливать
Андрей Поздняков поясняет, что люди с группой крови 0 (I) являются универсальными донорами эритроцитарной массы, то есть их эритроциты можно перелить человеку с любой другой группой крови. Также им можно перелить плазму от человека с любой группой крови.
— Люди с группой крови АВ (IV), наоборот, являются универсальными реципиентами эритроцитарной массы, то есть им можно перелить любые эритроциты с любой другой группой крови. Также они являются универсальными донорами плазмы и ее компонентов, то есть их плазму можно перелить человеку с любой другой группой крови, — замечает врач.
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