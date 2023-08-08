Какую рыбу и сколько нужно есть, чтобы быть здоровым: объясняет кардиолог

Роспотребнадзором определена оптимальная норма для здорового взрослого человека — 0,8–1,6 грамма в сутки (беременные, дети, спортсмены, работники физического труда и люди с хроническими болезнями — особый разговор). Кстати, в разных странах эти нормы разные.



ВОЗ и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендуют минимум 250 мг омега-3 жирных кислот в день — это то, что жизненно необходимо организму. Однако, по мнению обеих организаций, оптимальным является количество от 2 до 4 грамм омега-3 жирных кислот в день для профилактики.