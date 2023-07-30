Дело не в бессоннице. Пять привычек, которые не дают нам нормально спать

1. Ужинать за 2 часа до сна и позже

Если вы неравнодушны к полуночным перекусам или любите ужинать слишком поздно, не стоит удивляться, что потом у вас могут быть проблемы со сном. По словам Карана Раджа, в идеале надо выждать 2–3 часа после обильного приема пищи, прежде чем ложиться в кровать.



«Потребуется 90 минут, чтобы 50% съеденного из желудка ушло в тонкий кишечник. Таким образом, чем полнее ваш желудок, тем выше вероятность кислотного рефлюкса, который, очевидно, может помешать вашему сну», — цитирует доктора Daily Mail.

