Новосибирские врачи спасли младенца с редким врожденным заболеванием — в мире описано 13 таких случаев

Новосибирские врачи спасли ребенка с врождённой аневризмой. Это удалось за счет командной работы двух больниц — Новосибирской областной клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н. Мешалкина.
Пациенту исполнилось 49 дней
— На днях специалисты Центра Мешалкина прооперировали ребёнка, которому на момент лечения исполнилось всего 49 дней. А помогли ребёнку родиться и дожить до операции врачи Новосибирской областной клинической больницы, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе областной больницы.
У ребенка была врождённая аневризма внутренней подвздошной артерии.
Аневризма — это «мешочек» с кровью, который образуется в месте истончения и выпячивания стенки сосуда. Причина её формирования у плода остаётся загадкой для врачей. Ее ещё называют «сосудистой бомбой». Есть высокий риск разрыва аневризмы при разных нагрузках: ребёнок активно двигается, ворочается, плачет, мама берёт его на руки и т.д. Вот почему мальчик находился под постоянным мониторингом сотрудников отделения.
— Учитывая возраст пациента и высокий риск кровотечения при открытой операции, для устранения патологии рентгенэндоваскулярные хирурги НМИЦ Мешалкина использовали малоинвазивный способ эмболизации сосуда — через единственный прокол установили в место аневризмы спираль и успешно нейтрализовали расширение в артерии, — добавили в пресс-службе.
Как сообщили в НМИЦ Мешалкина, в мировой научно-медицинской литературе описано всего 13 случаев данной врождённой сосудистой патологии. В России же публикаций с описанием аналогичных клинических аномалий пока не было, теперь появится.
— Благодаря возможностям пренатального УЗ-скрининга, подозрительное сосудистое образование обнаружили у плода ещё на 21-й неделе внутриутробного развития. Тогда же было заранее решено, что рожать будущая мама должна не по месту жительства в Забайкальском крае, а там, где есть кардиохирургическая клиника и современный перинатальный центр. Семья выбрала Новосибирск, — пояснили в областной больнице.
Родился в срок и весил 4 кг
Акушеры, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, трансфузиологи областной больницы тщательно готовились к родам поступившей к ним женщины.
— В нашей практике это первый пациент с врождённой аневризмой крупного сосуда такой локализации, поэтому мы очень волновались. Опасность данной патологии заключается в том, что разрыв аневризмы может произойти в любой момент, а это чревато жизнеугрожающим кровотечением. Каждый день до рождения малыша и в течение полутора месяцев после рождения, пока он находился у нас, лечебные и диагностические службы областной больницы были, без преувеличения, в боевой готовности, — рассказала заведующая неонатологическим стационаром областного перинатального центра Елена Козлова.
Мальчик родился в срок и весил 4 килограмма. Роды были самопроизвольными. Ребёнка сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых для мониторинга состояния и обследования. В течение первых суток жизни специалисты областной больницы и Центра Мешалкина выполнили малышу ультразвуковое исследование сосудов.
Полтора месяца готовили к операции
Елена Козлова замечает, что через сутки мальчика перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Ему была выполнена МСКТ с контрастированием, чтобы уточнить локализацию и объём поражения сосуда, а также определить дальнейшую тактику ведения пациента.
— Патология подтвердилась, правда, оказалось, что у малыша аневризма не брюшного отдела аорты, как предполагалось изначально, а внутренней подвздошной артерии. В отделении ребёнок провёл почти полтора месяца: необходимо было вылечить внутриутробную инфекцию, стабилизировать и контролировать состояние пациента, прежде чем коллеги из Центра Мешалкина смогли бы взять его на операцию, — объясняет Елена Козлова.
По ее словам, в случае развития ситуации по самому плохому сценарию — при разрыве аневризмы — специалисты Центра Мешалкина могли не успеть оказать помощь. Тогда экстренная помощь была бы оказана пациенту на месте, учитывая, что в многопрофильной областной больнице есть отделения сосудистой хирургии и детской хирургии.
— Такой сценарий был предусмотрен. Хорошо, что этого не случилось. Благодаря профессионализму специалистов областного перинатального центра и других подразделений больницы всё закончилось благополучно, ребёнка перевели в Центр Мешалкина, где, как и планировалось изначально, ему выполнили малотравматичное вмешательство, — подытоживает заведующая неонатологическим стационаром.
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