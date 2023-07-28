Новосибирские врачи спасли младенца с редким врожденным заболеванием — в мире описано 13 таких случаев

— Учитывая возраст пациента и высокий риск кровотечения при открытой операции, для устранения патологии рентгенэндоваскулярные хирурги НМИЦ Мешалкина использовали малоинвазивный способ эмболизации сосуда — через единственный прокол установили в место аневризмы спираль и успешно нейтрализовали расширение в артерии, — добавили в пресс-службе.



Как сообщили в НМИЦ Мешалкина, в мировой научно-медицинской литературе описано всего 13 случаев данной врождённой сосудистой патологии. В России же публикаций с описанием аналогичных клинических аномалий пока не было, теперь появится.



— Благодаря возможностям пренатального УЗ-скрининга, подозрительное сосудистое образование обнаружили у плода ещё на 21-й неделе внутриутробного развития. Тогда же было заранее решено, что рожать будущая мама должна не по месту жительства в Забайкальском крае, а там, где есть кардиохирургическая клиника и современный перинатальный центр. Семья выбрала Новосибирск, — пояснили в областной больнице.