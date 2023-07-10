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Бывшему главному кинологу МВД НСО установили инвалидность — он требовал компенсации за старые военные травмы

Евгений Чернышов пять лет судится с врачами медсанчасти МВД

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Стаж работы в МВД у Евгения Чернышова почти 25 лет, он награжден орденом Мужества и множеством медалей за примерную службу

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Евгений Чернышов — человек непростой судьбы и редкой профессии. Кинолог дважды побывал в горячих точках, обе командировки едва не стоили ему жизни.

Недавно майору полиции в отставке установили инвалидность. Теперь он сможет попробовать оспорить заключения врачей МВД, которые не нашли связи между ухудшением здоровья и военными травмами.

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История противостояния Чернышова с полицейскими медиками — в коротком видео

Видео: Антон Дигаев

Напомним, несколько лет Евгений проходит медицинские обследования, чтобы доказать, что выводы ВВК ошибочны. Он настаивает на том, что ухудшение его здоровья — последствия военных травм.

Частные и государственные клиники подтверждают его позицию (редакция располагает комплектом медицинских документов), но в подведомственных МВД учреждениях всё иначе. Суды Чернышов тоже проигрывает. Однако недавно присвоенная ему инвалидность дает шанс на пересмотр дела.

Подробно историю противостояния майора и полицейских врачей НГС рассказал в декабре 2021 года.

Ветеран боевых действийЧечняАфганская войнаРаненияКинолог
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