«Меня вышвырнули, как собаку». Сибиряк дважды едва не погиб в горячих точках, но в МВД отказались заплатить за военные травмы

Нарушения, допущенные работодателем при увольнении, кинолог пытался оспорить в суде, но безуспешно.

При увольнении из органов внутренних дел обязательно прохождение военно-врачебной комиссии при МВД. Когда она началась, Евгений заметил виноватые и даже агрессивные взгляды медиков, которых знал много лет. После получения результатов обследования причины неприветливости врачей прояснились. Комиссия выдала заключение об отсутствии причинно-следственной связи между проблемами со здоровьем и травмами, которые полицейский получил при ранениях. Это лишило Чернышова компенсации за вред здоровью в размере около 2 миллионов рублей и повышенной пенсии.

— Простым языком: выводы ВВК говорят, что все последствия военных травм Чернышова стали результатом его старения, то есть носят бытовой характер. Связи между его ухудшением здоровья и ранениями медики отказываются видеть, хотя в этом нет сомнений, — говорит юрист Владимир Захаров, представитель Чернышова.



Больше всего Чернышова возмутил тот факт, что в заключении ВВК исказили вывод врача-дерматолога о хронической посттравматической экземе. Кроме того, по словам кинолога, его руку, которая до сих пор не сгибается, как надо, хирург даже не осматривал. И даже осколки металла в голове, память об одном из взрывов, не стали аргументом в пользу кинолога. На руках Евгения Чернышова полный комплект документов, свидетельствующих о посттравматических последствиях для здоровья: тугоухости, уплощении гипофиза, гидроцефалии, хронической экземе правой кисти руки и нарушении ее сгибательной функции.