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«Меня вышвырнули, как собаку». Сибиряк дважды едва не погиб в горячих точках, но в МВД отказались заплатить за военные травмы

Бывший главный кинолог Новосибирска несколько лет добивается признания своих травм и компенсации

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Стаж работы в МВД у Евгения Чернышова — 25 лет. Он утверждает что при увольнении с ним обошлись по-скотски: мужчина лишился неиспользованных отпусков, льготной пенсии и компенсации за военные травмы

Стаж работы в МВД у Евгения Чернышова — 25 лет. Он утверждает что при увольнении с ним обошлись по-скотски: мужчина лишился неиспользованных отпусков, льготной пенсии и компенсации за военные травмы

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9 декабря облсуд Новосибирска отказался удовлетворить иск майора полиции в отставке Евгения Чернышова, который пытается добиться от государства компенсации за военные травмы. Правая кисть его руки не сгибается, в голове — осколки взрывного устройства. По мнению Чернышова, медики опустились до лжи и фальсификаций, лишь бы не платить ему за последствия военных травм и не назначать льготную пенсию.

«Мы были уверены: Чернышов — не жилец!»


Евгений Чернышов — человек непростой судьбы и редкой профессии. Кинолог дважды побывал в горячих точках, обе командировки едва не стоили ему жизни.

Крещение боем Евгений прошел в городе Грозный в 1996 году. Лагерь российских военных неоднократно подвергался атакам боевиков, во время очередного нападения рядом с кинологом взорвался снаряд из подствольного гранатомета.

— Вагончики, где мы жили, были накрыты бетонными плитами «домиком». Когда начался обстрел, мы побежали в укрытие. Смотрю — у порога лежит Чернышов без сознания, голова, рука, плечо — всё в крови. Мы думали, что он мертв. Дотащили его до укрытия, медпомощь оказывали спецназовцы, прошедшие месячный курс обучения первой помощи перед командировкой, а медики наши дезертировали несколькими днями ранее, — рассказал НГС Евгений Кошедов, сослуживец Чернышова, полковник полиции в отставке. После этой командировки Кошедов возглавил кемеровский СОБР.

Эту майку, которая была на кинологе в момент взрыва снаряда, Чернышов хранит как память о командировке: memento mori, или помни о смерти

Эту майку, которая была на кинологе в момент взрыва снаряда, Чернышов хранит как память о командировке: memento mori, или помни о смерти

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Снаряд, покалечивший Евгения, взорвался в пространстве между двумя плитами. Взрывной волной кинолога контузило, он до сих пор плохо слышит на одно ухо, его мучают головные боли.

Спустя четыре года Чернышова командировали в Кизляр. На сборы дали только четыре дня, кинологу пришлось взять с собой собаку, которая не прошла курс переобучения с поиска наркотиков на поиск взрывных устройств, это едва не погубило хозяина. Чернышов отпустил собаку погулять, а она принесла в зубах пакет. Когда Евгений начал разворачивать его, услышал подозрительный щелчок. Машинально отбросил сверток, который тут же взорвался, повредив мужчине правую кисть руки: сломало несколько фаланг, порвало сухожилия, рука покрыта хронической экземой, которая не проходит до сих пор. Сама кисть почти не сгибается.

По возращении из Кизляра Чернышов прослужил в органах МВД еще 18 лет. Каждый год он исправно проходил необходимые медосмотры и комиссии, жалуясь на головные боли, но, как выяснилось позже, эти обследования были сделаны небрежно, если не сказать большего. Например, осколки взрывного устройства в голове обнаружились уже после увольнения.

Евгений Чернышов в Грозном, 1996 год

Евгений Чернышов в Грозном, 1996 год

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Чернышов награжден орденом Мужества, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней и другими ведомственными знаками отличия. В начале 2013 года он возглавил кинологическое отделение МВД Новосибирской области.

Страница из книги «Одна жизнь на двоих» про лучших кинологов России

Страница из книги «Одна жизнь на двоих» про лучших кинологов России

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Как изуродованную руку отказались признавать военной травмой

Уволили Чернышова неожиданно: в конце 2017 года он узнал, что контракт на следующий год ему не продлят. Майор убежден: при процедуре расторжения трудовых отношений были нарушены его права.

— Порядок увольнения закреплен в законе «О службе в органах внутренних дел». В нём указано, что за месяц перед этой процедурой отдел кадров обязан провести беседу с сотрудником, — рассказывает НГС юрист Владимир Октябрёв. — В ходе этой беседы увольняемому должны разъяснить его права и обязанности. В данном случае, на мой взгляд, с Чернышовым поступили как с отработанным материалом. С ним провели беседу непосредственно за два дня до его увольнения. То есть человек был лишен фактической возможности воспользоваться единовременным пособием за разовый отпуск, положенный сотрудникам полиции за выслугу в 20 и более лет, и других преференций.

Теперь, когда Чернышов рассказывает о событиях тех дней, его голос дрожит: «Меня просто вышвырнули, как собаку! Очень обидно это»

Теперь, когда Чернышов рассказывает о событиях тех дней, его голос дрожит: «Меня просто вышвырнули, как собаку! Очень обидно это»

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Нарушения, допущенные работодателем при увольнении, кинолог пытался оспорить в суде, но безуспешно.

При увольнении из органов внутренних дел обязательно прохождение военно-врачебной комиссии при МВД. Когда она началась, Евгений заметил виноватые и даже агрессивные взгляды медиков, которых знал много лет. После получения результатов обследования причины неприветливости врачей прояснились. Комиссия выдала заключение об отсутствии причинно-следственной связи между проблемами со здоровьем и травмами, которые полицейский получил при ранениях. Это лишило Чернышова компенсации за вред здоровью в размере около 2 миллионов рублей и повышенной пенсии.

— Простым языком: выводы ВВК говорят, что все последствия военных травм Чернышова стали результатом его старения, то есть носят бытовой характер. Связи между его ухудшением здоровья и ранениями медики отказываются видеть, хотя в этом нет сомнений, — говорит юрист Владимир Захаров, представитель Чернышова.

Больше всего Чернышова возмутил тот факт, что в заключении ВВК исказили вывод врача-дерматолога о хронической посттравматической экземе. Кроме того, по словам кинолога, его руку, которая до сих пор не сгибается, как надо, хирург даже не осматривал. И даже осколки металла в голове, память об одном из взрывов, не стали аргументом в пользу кинолога. На руках Евгения Чернышова полный комплект документов, свидетельствующих о посттравматических последствиях для здоровья: тугоухости, уплощении гипофиза, гидроцефалии, хронической экземе правой кисти руки и нарушении ее сгибательной функции.

Изуродованной рукой Евгений может разве что жестикулировать. После командировки в Кизляр ему пришлось стать левшой

Изуродованной рукой Евгений может разве что жестикулировать. После командировки в Кизляр ему пришлось стать левшой

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Несколько лет Евгений проходит медицинские обследования, чтобы доказать, что выводы ВВК ошибочны. Частные и государственные клиники подтверждают его правоту, но в подведомственных МВД учреждениях всё иначе. Там Чернышов сталкивается с круговой порукой, он уже обратился с заявлением в СК по поводу фальсификации его медобследования в Санкт-Петербурге.

— Я в апреле 2021 прошел обследование в питерской ВВК. Меня осмотрел врач-травматолог и выдал мне заключение. Оно подтвердило наличие сгибательной контрактуры моих пальцев и смогло бы помочь установить связь между взрывами в горячих точках и травмой руки. Однако, когда мне выслали результаты обследования, это заключение из них пропало, — сказал НГС Чернышов, предоставив редакции фотографию пропавшего из итогового заключения документа. Проверка СК по признакам фальсификации еще не завершена, ее проводят следователи Санкт-Петербурга.

Последняя война Чернышова


Скоро три года, как Евгений Чернышов проходит бесконечные медицинские обследования, экспертизы и судится с медсанчастью при областном МВД. При этом в процессах, как он рассказывает, оппоненты обвиняют его в попытке обокрасть государство.

— Мне в открытую говорят: «Ну чего ты добиваешься? У нас суды вообще никто не выигрывает никогда!» — говорит кинолог.

Похоже, что Евгений Чернышов стал первым, кто смог одолеть медсанчасть при МВД в суде. Это произошло в последних числах июня 2021-го.

— Суд нашел причинно-следственную связь между военной травмой и посттравматической экземой руки. В суде была установлена ограниченная годность истца, и он вправе рассчитывать на выплаты со стороны государства, — рассказал Владимир Захаров, представитель Евгения Чернышова. — Два заключения ВВК были признаны незаконными, медсанчасть обязали провести обследования заново с учетом некоторых доказанных нами нарушений. Однако суд учел не все наши аргументы.

Чернышов прошел десятки обследований, чтобы доказать связь между последствиями взрыва и его состоянием здоровья

Чернышов прошел десятки обследований, чтобы доказать связь между последствиями взрыва и его состоянием здоровья

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По словам Захарова, в суде первой инстанции не были установлены медицинские факты, подтвержденные множеством обследований. Например, нарушение сгибательной функции нескольких пальцев кисти кинолога, что, согласно положению правительства «О военной медицинской экспертизе», приравнивается к их отсутствию.

— Последствия черепно-мозговой травмы подтверждаются сурдологом, который установил тугоухость, офтальмологом, установившим деструкцию стекловидного тела левого глаза. Компьютерная томография обнаружила кисту гипофиза и гидроцефалию. Человека практически сделали инвалидом, при этом медики ВВК большинство повреждений признают, пытаются минимизировать выплаты Чернышову любой ценой, — добавляет Захаров.

Майор полиции в отставке подал апелляцию на решение суда, 9 декабря областной суд Новосибирска отклонил его жалобу. Чернышов будет обращаться в кассационную инстанцию, чтобы его дело рассмотрели заново.

На сборы в Кизляр кинологу дали четыре дня. Суды по последствиям военных травм заняли три года, они еще не закончены

На сборы в Кизляр кинологу дали четыре дня. Суды по последствиям военных травм заняли три года, они еще не закончены

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Представители медсанчасти при МВД в суде отказались отвечать на вопросы НГС.

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