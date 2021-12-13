«Меня вышвырнули, как собаку». Сибиряк дважды едва не погиб в горячих точках, но в МВД отказались заплатить за военные травмы

9 декабря облсуд Новосибирска отказался удовлетворить иск майора полиции в отставке Евгения Чернышова, который пытается добиться от государства компенсации за военные травмы. Правая кисть его руки не сгибается, в голове — осколки взрывного устройства. По мнению Чернышова, медики опустились до лжи и фальсификаций, лишь бы не платить ему за последствия военных травм и не назначать льготную пенсию.
«Мы были уверены: Чернышов — не жилец!»
Евгений Чернышов — человек непростой судьбы и редкой профессии. Кинолог дважды побывал в горячих точках, обе командировки едва не стоили ему жизни.
Крещение боем Евгений прошел в городе Грозный в 1996 году. Лагерь российских военных неоднократно подвергался атакам боевиков, во время очередного нападения рядом с кинологом взорвался снаряд из подствольного гранатомета.
— Вагончики, где мы жили, были накрыты бетонными плитами «домиком». Когда начался обстрел, мы побежали в укрытие. Смотрю — у порога лежит Чернышов без сознания, голова, рука, плечо — всё в крови. Мы думали, что он мертв. Дотащили его до укрытия, медпомощь оказывали спецназовцы, прошедшие месячный курс обучения первой помощи перед командировкой, а медики наши дезертировали несколькими днями ранее, — рассказал НГС Евгений Кошедов, сослуживец Чернышова, полковник полиции в отставке. После этой командировки Кошедов возглавил кемеровский СОБР.
Снаряд, покалечивший Евгения, взорвался в пространстве между двумя плитами. Взрывной волной кинолога контузило, он до сих пор плохо слышит на одно ухо, его мучают головные боли.
Спустя четыре года Чернышова командировали в Кизляр. На сборы дали только четыре дня, кинологу пришлось взять с собой собаку, которая не прошла курс переобучения с поиска наркотиков на поиск взрывных устройств, это едва не погубило хозяина. Чернышов отпустил собаку погулять, а она принесла в зубах пакет. Когда Евгений начал разворачивать его, услышал подозрительный щелчок. Машинально отбросил сверток, который тут же взорвался, повредив мужчине правую кисть руки: сломало несколько фаланг, порвало сухожилия, рука покрыта хронической экземой, которая не проходит до сих пор. Сама кисть почти не сгибается.
По возращении из Кизляра Чернышов прослужил в органах МВД еще 18 лет. Каждый год он исправно проходил необходимые медосмотры и комиссии, жалуясь на головные боли, но, как выяснилось позже, эти обследования были сделаны небрежно, если не сказать большего. Например, осколки взрывного устройства в голове обнаружились уже после увольнения.
Чернышов награжден орденом Мужества, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней и другими ведомственными знаками отличия. В начале 2013 года он возглавил кинологическое отделение МВД Новосибирской области.
Как изуродованную руку отказались признавать военной травмой
Уволили Чернышова неожиданно: в конце 2017 года он узнал, что контракт на следующий год ему не продлят. Майор убежден: при процедуре расторжения трудовых отношений были нарушены его права.
— Порядок увольнения закреплен в законе «О службе в органах внутренних дел». В нём указано, что за месяц перед этой процедурой отдел кадров обязан провести беседу с сотрудником, — рассказывает НГС юрист Владимир Октябрёв. — В ходе этой беседы увольняемому должны разъяснить его права и обязанности. В данном случае, на мой взгляд, с Чернышовым поступили как с отработанным материалом. С ним провели беседу непосредственно за два дня до его увольнения. То есть человек был лишен фактической возможности воспользоваться единовременным пособием за разовый отпуск, положенный сотрудникам полиции за выслугу в 20 и более лет, и других преференций.
Нарушения, допущенные работодателем при увольнении, кинолог пытался оспорить в суде, но безуспешно.
При увольнении из органов внутренних дел обязательно прохождение военно-врачебной комиссии при МВД. Когда она началась, Евгений заметил виноватые и даже агрессивные взгляды медиков, которых знал много лет. После получения результатов обследования причины неприветливости врачей прояснились. Комиссия выдала заключение об отсутствии причинно-следственной связи между проблемами со здоровьем и травмами, которые полицейский получил при ранениях. Это лишило Чернышова компенсации за вред здоровью в размере около 2 миллионов рублей и повышенной пенсии.
— Простым языком: выводы ВВК говорят, что все последствия военных травм Чернышова стали результатом его старения, то есть носят бытовой характер. Связи между его ухудшением здоровья и ранениями медики отказываются видеть, хотя в этом нет сомнений, — говорит юрист Владимир Захаров, представитель Чернышова.
Больше всего Чернышова возмутил тот факт, что в заключении ВВК исказили вывод врача-дерматолога о хронической посттравматической экземе. Кроме того, по словам кинолога, его руку, которая до сих пор не сгибается, как надо, хирург даже не осматривал. И даже осколки металла в голове, память об одном из взрывов, не стали аргументом в пользу кинолога. На руках Евгения Чернышова полный комплект документов, свидетельствующих о посттравматических последствиях для здоровья: тугоухости, уплощении гипофиза, гидроцефалии, хронической экземе правой кисти руки и нарушении ее сгибательной функции.
Несколько лет Евгений проходит медицинские обследования, чтобы доказать, что выводы ВВК ошибочны. Частные и государственные клиники подтверждают его правоту, но в подведомственных МВД учреждениях всё иначе. Там Чернышов сталкивается с круговой порукой, он уже обратился с заявлением в СК по поводу фальсификации его медобследования в Санкт-Петербурге.
— Я в апреле 2021 прошел обследование в питерской ВВК. Меня осмотрел врач-травматолог и выдал мне заключение. Оно подтвердило наличие сгибательной контрактуры моих пальцев и смогло бы помочь установить связь между взрывами в горячих точках и травмой руки. Однако, когда мне выслали результаты обследования, это заключение из них пропало, — сказал НГС Чернышов, предоставив редакции фотографию пропавшего из итогового заключения документа. Проверка СК по признакам фальсификации еще не завершена, ее проводят следователи Санкт-Петербурга.
Последняя война Чернышова
Скоро три года, как Евгений Чернышов проходит бесконечные медицинские обследования, экспертизы и судится с медсанчастью при областном МВД. При этом в процессах, как он рассказывает, оппоненты обвиняют его в попытке обокрасть государство.
— Мне в открытую говорят: «Ну чего ты добиваешься? У нас суды вообще никто не выигрывает никогда!» — говорит кинолог.
Похоже, что Евгений Чернышов стал первым, кто смог одолеть медсанчасть при МВД в суде. Это произошло в последних числах июня
— Суд нашел причинно-следственную связь между военной травмой и посттравматической экземой руки. В суде была установлена ограниченная годность истца, и он вправе рассчитывать на выплаты со стороны государства, — рассказал Владимир Захаров, представитель Евгения Чернышова. — Два заключения ВВК были признаны незаконными, медсанчасть обязали провести обследования заново с учетом некоторых доказанных нами нарушений. Однако суд учел не все наши аргументы.
По словам Захарова, в суде первой инстанции не были установлены медицинские факты, подтвержденные множеством обследований. Например, нарушение сгибательной функции нескольких пальцев кисти кинолога, что, согласно положению правительства «О военной медицинской экспертизе», приравнивается к их отсутствию.
— Последствия черепно-мозговой травмы подтверждаются сурдологом, который установил тугоухость, офтальмологом, установившим деструкцию стекловидного тела левого глаза. Компьютерная томография обнаружила кисту гипофиза и гидроцефалию. Человека практически сделали инвалидом, при этом медики ВВК большинство повреждений признают, пытаются минимизировать выплаты Чернышову любой ценой, — добавляет Захаров.
Майор полиции в отставке подал апелляцию на решение суда, 9 декабря областной суд Новосибирска отклонил его жалобу. Чернышов будет обращаться в кассационную инстанцию, чтобы его дело рассмотрели заново.
Представители медсанчасти при МВД в суде отказались отвечать на вопросы НГС.