Лучше не включать? Врачи назвали пять проблем со здоровьем, в которых виноват кондиционер

ОРВИ

Проще всего, сидя весь день под кондиционером, подхватить ОРВИ. Риск заболеть появляется по двум причинам: во-первых, холодный воздух закономерно приводит к переохлаждению организма, и человек становится более уязвим перед инфекциями.

— От потока холодного воздуха кому-то может быть неприятно, холодно и действительно из-за кондиционера можно простыть, — говорит врач-пульмонолог Наталья Трифанова.

Во-вторых, инфекции благодаря кондиционеру бесконечно циркулируют в воздухе. Он гоняет по кругу внутренний воздух помещения вместо того, чтобы забирать его с улицы. И если в офисе вместе с вами находится коллега с вирусами, то с потоком прохладного воздуха эти вирусы доберутся до каждого сотрудника.