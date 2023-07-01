В России выявили новый случай сибирской язвы. Нужно ли ждать эпидемии?

В России снова выявили случай заражения сибирской язвой — с таким предварительным диагнозом 30 июня доставили в больницу мужчину из Республики Тыва. Это уже второй случай в 2023 году — в марте сибирскую язву уже выявляли в Республике Чувашия. Разбираемся, откуда сегодня взялась эта болезнь, можно ли ее вылечить и как не заразиться.
Сибирская язва — это особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь может протекать в кожной или генерализованной форме. При генерализованной форме летальность до 100% при отсутствии лечения.
Откуда в России сибирская язва
Сибирская язва в России выявлялась и ранее. Например, в 2022 и 2019 году регистрировались случаи в Ставропольском крае, в
— Как правило, распространение сибирской язвы привязано к большим скотомогильникам, но это не прямое заражение, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Основная форма сохранения сибирской язвы — споры, в этой форме они могут сохраняться более ста лет в почве. Если на территории, где есть такие споры, ведутся какие-то работы или выпас скота, это провоцирует заражение животных. Обитающие на этой территории дикие животные тоже могут заболеть.
Как люди заражаются сибирской язвой
Сибирская язва не передается от человека к человеку. Люди могут заразиться сибирской язвой от животных и продуктов животного происхождения: при забое домашнего скота или во время охоты, разделке туши, приготовлении пищи, поедании зараженного мяса с недостаточной термической обработкой. Так, в марте 2023 года жители Чувашии заболели после забоя зараженного сибирской язвой бычка. Тогда очаги болезни удалось быстро локализовать, однако врач-эпидемиолог, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с критикой своих бывших коллег из-за того, что они вообще допустили вспышку болезни.
Что касается сегодняшнего случая, то в тувинской прокуратуре сообщили, что обстоятельства заражения уточняются, однако уже известно, что пациент с признаками сибирской язвы неделей ранее участвовал в убое лошади для сдачи мяса. Позже в соцсетях появилась информация, что зараженная конина продавалась в местном торговом центре, но в Роспотребнадзоре опровергают эту информацию.
— Мясо лошади, при убое которой произошло заражение человека, в реализацию не поступало. Информация, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности, — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Тыва.
Специалисты ведомства также сообщили, что контактировавших с заболевшим уже нашли и ввели противоэпидемические меры.
Симптомы сибирской язвы
У лошадей и крупного рогатого скота болезнь проявляется высокой температурой, отказом от пищи, отеками шеи и головы.
У человека в 95% случаев сибирская язва протекает в кожной форме. Болезнь начинается с лихорадки, на коже в месте проникновения микроба образуются язвы. Реже болезнь может протекать в генерализованной — легочной или кишечной — форме, в первом случае симптомами будут боли в груди, одышка, пневмония, во втором — понос, рвота и метеоризм.
Болезнь протекает быстро и остро. Роспотребнадзор сообщает, что при генерализованной форме больные при отсутствии лечения погибают через 2–3 дня при явлениях инфекционно-токсического шока.
Как лечить сибирскую язву
Сибирская язва лечится антибиотиками, но только при правильном подборе препарата в условиях стационара.
— С высокой вероятностью при отсутствии лечения будет летальный исход, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Важно понять, что это за форма и, соответственно, сразу начать антибиотикотерапию, сразу начать другое сопутствующее лечение. Человек при этом изолируется. Эта инфекция не эпидемическая, но особо опасная. Это значит, что все, кто заражен или под подозрением, — они находятся в очень большой опасности, с высоким риском для жизни.
В случае контакта с больными животными или заразным материалом человек должен находиться под постоянным наблюдением врача в течение 14 дней.
Как не заболеть сибирской язвой
Поскольку источником заражения для человека всегда становится животное, нужно следить за состоянием домашнего скота и при первых симптомах обращаться к ветеринару, а при уходе за животными и работе со шкурами надевать маску. Ветеринарам, а также людям, работающим со скотом или продукцией животного происхождения, в Роспотребнадзоре рекомендуют прививаться (в некоторых случаях прививка обязательна).
Вынужденный убой животных и разделку туш в ведомстве советуют не проводить без ветеринарного освидетельствования, а тем, кто покупает мясо, рекомендуют избегать покупок у частников на импровизированных рынках.