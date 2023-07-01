В России выявили новый случай сибирской язвы. Нужно ли ждать эпидемии?

— Как правило, распространение сибирской язвы привязано к большим скотомогильникам, но это не прямое заражение, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Основная форма сохранения сибирской язвы — споры, в этой форме они могут сохраняться более ста лет в почве. Если на территории, где есть такие споры, ведутся какие-то работы или выпас скота, это провоцирует заражение животных. Обитающие на этой территории дикие животные тоже могут заболеть.

Как люди заражаются сибирской язвой

Сибирская язва не передается от человека к человеку. Люди могут заразиться сибирской язвой от животных и продуктов животного происхождения: при забое домашнего скота или во время охоты, разделке туши, приготовлении пищи, поедании зараженного мяса с недостаточной термической обработкой. Так, в марте 2023 года жители Чувашии заболели после забоя зараженного сибирской язвой бычка. Тогда очаги болезни удалось быстро локализовать, однако врач-эпидемиолог, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с критикой своих бывших коллег из-за того, что они вообще допустили вспышку болезни.

