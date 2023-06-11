«Считать деньги — это уже тревога». Михаил Лабковский ответил на три важных вопроса о счастье

— Когда крупные деньги, то вот квартиру купил себе, машину, а когда просто хороший заработок — одежду. Дело в том, что у меня всегда деньги уходили, даже когда их было мало. Так что это просто личная особенность. Я сам не могу на этот вопрос ответить, хоп — и денег уже нет, куда потратил — не знаю.

