«Считать деньги — это уже тревога». Михаил Лабковский ответил на три важных вопроса о счастье

Михаил Лабковский — один из самых известных психологов в стране. По версии Forbes, он зарабатывает не меньше
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В деньгах ли счастье?
— Счастье от достатка не зависит никоим образом. Это [деньги] же вам ничего не дает. Дает, если у вас проблемы со здоровьем, например, и нет денег лечиться. А если вы просто обычный человек, которому не нужны деньги на таблетки, то счастье от денег точно не зависит.
Даже семья не играет никакой роли в вопросах счастья. Для счастья необходим легкий характер, отсутствие обид, разочарований, зависти, низкой самооценки, тревоги и страхов.
На что тратит деньги Лабковский?
— Когда крупные деньги, то вот квартиру купил себе, машину, а когда просто хороший заработок — одежду. Дело в том, что у меня всегда деньги уходили, даже когда их было мало. Так что это просто личная особенность. Я сам не могу на этот вопрос ответить, хоп — и денег уже нет, куда потратил — не знаю.
— Может, в этом и счастье — не считать деньги?
— Считать деньги — это уже тревога людей, которые начинают чего-то бояться.
— Тогда стоит избавляться от этой привычки?
— Ну смотрите, тогда можете и без денег остаться. Это ваша жизнь. Я могу только про себя говорить.
Почему люди любят пострадать?
— Люди в России как будто бы любят пострадать.
— Не, ну в России-то особенно, конечно. У нас культ страдания.
— Как разрушить этот культ?
— Перестать страдать. Это же выбор, когда человек так хочет жить или по-другому.
— Чаще о том, как всё плохо, говорят представители старшего поколения. Почему?
— Люди живут всё комфортнее и комфортнее психологически для себя. Наши предки вообще выживали, там не про счастье, не про жизнь и не про реализацию было. Даже классические истории, когда бабки с дедами рассказывают, что вставали с петухами, утренняя дойка... Это же не в смысле, что образ жизни такой. Это про то, что если ты жрать хочешь, то вставай. Это то, что называется натуральное хозяйство, а не образ жизни типа «назад к природе».
А сейчас у людей высвобождается время, они пошли в магазин, купили. И в некоторых странах Северной Европы уже сократили до четырех часов рабочий день. Потому что человеку не надо столько работать.
Психолог также рассказал, как понять, что ты живешь с потенциальным убийцей. Всё интервью с Михаилом Лабковским вы можете прочитать по ссылке.