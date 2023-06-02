Роспотребнадзор назвал ягоду, которая намного полезнее для зрения, чем черника

Еще 3 причины есть сезонные ягоды

Это природный источник энергии

Почти во всех ягодах много природных сахаров, поэтому они быстро восполняют энергетические затраты организма.



Полезны для памяти

Таким действием ягоды обладают благодаря антоцианам — природным антиоксидантам, которые стимулируют работу мозга в любом возрасте.

Улучшают пищеварение

В любых ягодах много пищевых волокон, в том числе и растворимых. А это пища для микробиоты кишечника.



Кому противопоказана черешня

По словам экспертов надзорного ведомства, не стоит увлекаться черешней людям, страдающим сахарным диабетом, аллергией, гастритом с повышенной кислотностью, особенно в период обострения.

