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Новосибирцев бесплатно протестируют на инфекции, передающиеся половым путем: адреса с тест-мобилями

Кроме того, врачи осмотрят родинки

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Акция будет проходить 6 и 14 июня

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Новосибирцев бесплатно протестируют на инфекции, передающиеся половым путем, а также проверят родинки — об этом сообщил региональный Минздрав.

Тест-мобиль Областного кожвендиспансера будет работать два дня в июне.


6 июня акция пройдет в рамках дня здоровья жителей Кировского района с 09:00 до 18:00 — около поликлиники № 17 (Бронная, 7).


14 июня — с 09:00 до 15:00 — около фитоцентра «Ромашка» (Краснообск, 93).

В Минздраве уточнили, что обследования проводятся с соблюдением врачебной тайны по ОМС.

Ранее Минздрав Новосибирской области рассказывал, как узнать результаты ФЛГ, сделанной по акции в передвижном пункте.

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ИнфекцииЗПППКожвендиспансерМинздравЗдоровьеРодинки
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