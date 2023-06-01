Новосибирцев бесплатно протестируют на инфекции, передающиеся половым путем: адреса с тест-мобилями

Новосибирцев бесплатно протестируют на инфекции, передающиеся половым путем, а также проверят родинки — об этом сообщил региональный Минздрав.
Тест-мобиль Областного кожвендиспансера будет работать два дня в июне.
6 июня акция пройдет в рамках дня здоровья жителей Кировского района с 09:00 до 18:00 — около поликлиники
14 июня — с 09:00 до 15:00 — около фитоцентра «Ромашка» (Краснообск, 93).
В Минздраве уточнили, что обследования проводятся с соблюдением врачебной тайны по ОМС.
Ранее Минздрав Новосибирской области рассказывал, как узнать результаты ФЛГ, сделанной по акции в передвижном пункте.