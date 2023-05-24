Ласковый убийца. Врачи — о том, почему опасно пить таблетки от давления когда придется

Тем более что с автоматическими и полуавтоматическими тонометрами это несложно.



Какое давление считается высоким

Есть определенная градация цифр АД, которая определяет, нужно ли наблюдать за пациентом, требуется ли изменить образ жизни или пора пить лекарства. Это оптимальное, нормальное, высоконормальное давление.



— С цифр 140 и 90 мм рт. ст. начинается артериальная гипертензия, — говорит врач. — В зависимости от выраженности подъема АД артериальная гипертензия подразделяется на три степени. Чем выше степень АГ, тем выше риск сердечно-сосудистых осложнений.

