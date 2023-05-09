«Прогресс у нас мощный. Это отмечают врачи». Как живет девочка со СМА, родители которой писали письмо Трампу

Помогли Лизе у нас в стране. Основную сумму сбора закрыл бизнесмен и меценат Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината. Также в сборах, которые проводил Фонд Ройзмана*, участвовали неравнодушные люди со всей страны, переводы шли и из-за границы.

Лизе поставили укол. Спасли жизнь. Важное уточнение: производитель «Золгенсмы» не обещает полного исцеления. Он заявляет, что укол останавливает болезнь на той стадии, на которой находился ребенок, когда была введена инъекция. Можно ли восстановить утраченные навыки, смогут ли эти дети восстановиться, встать на ноги — неизвестно. Наши коллеги из E1.RU договорились с семьей Краюхиных, что каждый год будут встречаться и рассказывать о действии самого дорогого укола в мире.