«Ребенка прямым текстом отправили умирать»: мама рассказала, почему бороться за жизнь дочери пришлось в Москве

— Я очень благодарна моему мужу. Мы все это прошли втроем. И до сих пор мы даже кровь ходим сдавать втроем. Этот ритуал у нас появился еще в начале болезни, и мы его сохранили. В Москву мы всегда летаем тоже вместе, всей семьей. Дима — главная наша опора и поддержка. Ну и, конечно, родители. Они очень переживали, бабушки приезжали навещать нас, самоотверженно во все это ввязывались. Они молодцы, бабулям спасибо, — признается Анна в любви своим близким людям.

После того, как лечение закончилось и новых раковых клеток в организме Саши не нашли, семью выписали. Анна с дочерью уехали домой, в Красноярск. Здесь нужно было встать на учет и проходить регулярные медосмотры в течение пяти лет. Взаимодействие с красноярской медициной наладить так и не удалось.

— Когда мы вернулись в Красноярск, я почувствовала страх, что мы вдали от врачей, которые лечили Сашу. Это было как предчувствие. А когда пришли на первый прием, оказалось, что здесь всем было все равно. Нам открытым текстом говорили: «Ну вы в Москве лечились, вот и поезжайте в Москву. Что вы к нам пришли?». Было такое, что отказывали в плановой записи на УЗИ. Однажды до смерти напугали тем, что у нас рецидив с метастазами. Я была в шоке и ожидала, что мы начнем предпринимать какие-то активные действия, но в ответ услышала только фразу: «Приятно было познакомиться. Когда начнутся боли, приходите, мы дадим вам трамадольчик». А ребенка отправили прямым текстом умирать. Нам ничего не предложили вообще. К огромному счастью, это оказались косячные результаты обследования. Это тоже удалось выяснить после повторной проверки в Москве. В итоге мы просто перестали ходить в красноярскую онкологию, — с горькой усмешкой рассказывает мама Александры.